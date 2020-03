Gato por liebre: La Convención Constitucional NO es una Asamblea Constituyente

Poder constituyente

“Instrumento de génesis constitucional y corresponde a una potestad originaria que no deriva de ninguna previa , sino que directamente del cuerpo político de la sociedad.” “En el ejercicio de ese poder, el pueblo tiene la libertad política para darse un nuevo orden jurídico a través de la Constitución, teniendo como única limitación el respeto de los derechos fundamentales de las personas .” “ Este poder pre-jurídico es de carácter extraordinario, ya que opera solamente cuando su titular, el pueblo, demanda la necesidad de un nuevo orden constitucional fundado en la existencia de profundos cambios políticos, sociales o de otra índole (…)”(Nogueira, 2009). Este poder constituyente originario, se diferencia de los poderes instituidos, constituidos o derivados, que son aquellos establecidos por la propia Constitución y que operan de manera permanentedurante la vigencia de la carta fundamental”(Nogueira, 2009).

“En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio .” “La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio .” “La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos .” “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes .”