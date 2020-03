El mito de la peste negra y los gatos

El texto de la gráfica superior, hace responsable al Papa Gregorio IX de haber provocado el exterminio de los gatos, al relacionar estos con el diablo, creando así condiciones para que la pesta bubónica azotara Europa, provocando la muerte de 100 millones de seres humanos. Esto no es posible, por la simple razón de que el Papa Gregorio IX vivió entre los años 1145 y 1241 y la peste bubónica o peste negra o muerte negra, tuvo su climax entre los años 1347 y 1353, es decir, un siglo despues de su muerte. Es verdad que «No hay arma más letal, que un idiota con poder«, pero debemos tener cuidado con lo que viene detrás de una frase que puede ser verdadera.

Los que queremos un país más justo, más solidarios, más nuestro, estamos obligados a defender la verdad y por ello, la duda, la sana duda, siempre debe estar presente, empujándonos al análisis de lo que nos llega.

Traten siempre de «saber de que fuente están bebiendo«; en caso de duda, comprueben lo que les digan, antes de aceptarlo. Difundir lo que no se sabe si es cierto, es irresponsable y nos hace daño a todos. Perdemos credibilidad con esa forma de actuar.

Les dejamos aquí este texto que les ayudara a conocer detalles de la historia, que es bueno conocer.

La Redacción de piensaChile

A finales de la Edad Media (1340-1400 d.C.). Europa experimentó el brote epidémico más mortífero de la historia con la peste negra, la infame pandemia de la peste bubónica, que azotó Europa en 1347, matando a un tercio de la población humana.

Los nuevos ateos realmente aman sus memes de Internet. Hay grupos enteros de Facebook que parecen dedicados a nada más que la publicación y el intercambio de citas rápidas y burlas concisas de religión, todo servido como un GIF o JPEG fácil de compartir, cada uno acompañado por un coro de aprobación y acuerdo en los comentarios . A menudo son citas de destacados ateos o expresiones de incredulidad ante las cosas estúpidas dichas o aceptadas por los creyentes religiosos, lo que sin duda forma una gran cantidad de material. Pero cuando se pierden en la historia, los resultados son predeciblemente terribles.

Las causas y efectos de la epidemia

Ciertamente la plaga causó la muerte de millones en Europa, aunque comenzó en Asia central y se extendió a Europa y al Medio Oriente, donde causó niveles similares de devastación. Si fue una enfermedad o varias sigue siendo un tema de debate, y es posible que en realidad fuera una triple pandemia de peste bubónica, septicémica y neumónica. Hay algunos historiadores que no creen que fuera una plaga, sin embargo, las pruebas recientes de ADN de los restos de las víctimas de los «focos de peste» parecen dejar en claro que las formas de peste – la bacteria Yersinia pestis – fueron los patógenos clave involucrados. La peste en sus diversas formas se puede propagar de varias maneras, y la peste neumónica se propaga de persona a persona a través de bacterias en el aire y la plaga septicémica se disemina de esa manera o por mordeduras de alimañas como las pulgas. La plaga bubónica ciertamente se propaga a través de animales de este tipo, por lo que las ratas y otros roedores que propagan pulgas definitivamente habrían sido un factor importante en la propagación de la pandemia.

Cualquiera que fueran las causas de la diseminación de las enfermedades, la razón de la alta tasa de mortalidad fue bastante simple: una falta general de inmunidad natural en la población de Europa. A pesar de la percepción popular de que la peste era una parte normal de la vida en la Edad Media, la era estuvo marcada por un período de siglos en el que la enfermedad no se veía en absoluto. Después de la gran epidemia de (probablemente) peste bubónica en el siglo VI, no parece haber habido ninguna epidemia de peste hasta la visita de la Peste Negra a fines de la década de 1340. Como resultado, pocos europeos tenían inmunidad natural. La peste volvió a visitar Europa periódicamente desde la década de 1340 en adelante, generalmente a intervalos generacionales, y luego en la década de 1660 se produjo otro brote importante. Pero el aumento de los niveles de inmunidad significó que estas re-visitas no fueron tan devastadoras como la «Gran Muerte» de la década de 1340.

Obviamente, nadie tenía una idea clara de lo que causó la enfermedad y la Iglesia ciertamente la atribuyó a la ira de Dios, de la misma forma en que los desastres naturales fueron y siguen siendo hoy en día. Esto no significaba que no hubo ningún intento de explicación natural de la enfermedad por parte de eclesiásticos y eruditos, que aceptaron que si bien podría ser una manifestación del disgusto divino, todavía era un fenómeno natural. En ausencia de una comprensión de la teoría de los gérmenes, recurrieron a la antigua idea griega de «miasmas» o «mal aire» como la causa. Si bien esto fue incorrecto, dio lugar a prácticas de poner en cuarentena a las víctimas y deshacerse de los cadáveres rápidamente (incluso quemándolos en masa, a pesar de los tabúes religiosos sobre la cremación), lo que contribuyó a contener la enfermedad. Pero, como ocurre con cualquier epidemia de ese tipo en el mundo premoderno, había poco más que pudiera hacer otra persona que dejar que la enfermedad siguiera su curso.

El número total de muertos no es claro, con estimaciones modernas que van desde el 45% de la población hasta el 60% que se afirma en el meme. La cifra final varió de una región a otra, con algunos lugares aislados sin tocar, mientras que en otras áreas pueblos enteros fueron despoblados y abandonados por completo. Los grandes centros que también fueron centros de comercio parecen haber sido los más afectados, y ciudades como Londres, Bremen, Milán y Florencia claramente vieron altas tasas de mortalidad de hasta 60% o más. Es importante tener en cuenta que Europa no sufrió más víctimas que otras partes de Eurasia y las ciudades de Medio Oriente como El Cairo y Damasco registraron tasas de mortalidad similares.

Reacciones y Pogroms

Como era de esperar, hubo muchas reacciones extremas ante el choque no despreciable de hasta el 60% de la población que murió repentinamente en el transcurso de un verano. Los moralistas posteriores afirmaron que los sobrevivientes y sus descendientes adoptaron niveles de decadencia y búsqueda de placer desconocidos «antes de la muerte». El último siglo XIV vio modas para ropa ajustada para mujeres, vestidos cortos y mangas ajustadas para hombres, nuevos estilos de música y bailes y un apetito general por un buen momento que pudo haber sido una reacción a la plaga, aunque es difícil saber si esto realmente fue una especie de moda o simplemente antiguos moralistas que se referían a algún tiempo mítico previamente moral como siempre lo hacen los moralistas.

Lo que está claro es que hubo una reacción religiosa definida al impacto de la epidemia. Las devociones centradas en el sufrimiento de Jesús se hicieron mucho más populares a partir de mediados del siglo XIV, y las representaciones de la Crucifixión se enfocaron cada vez más en Jesús como ser humano y en la sangre y el dolor del proceso de su ejecución. Las imágenes de la muerte se hicieron cada vez más comunes, con el memento mori, un recordatorio de la muerte, un tema muy popular en el arte y la literatura religiosa. La historia popular de tres jóvenes que se encuentran con tres imágenes de sí mismos en diversas etapas de decadencia aparece en toda Europa y las efigies en las tumbas fueron acompañadas cada vez más por imágenes de calaveras o incluso segundas efigies que muestran al difunto decaído y podrido. El tema del Danse Macabre, una danza con muerte que inevitablemente incluirá a todos, desde el Papa y el Emperador hasta el campesino más humilde, apareció en el arte, la literatura y las canciones.

Las reacciones más extremas incluyeron la reactivación de las procesiones flagelantes. Los movimientos de los penitentes que participaban en exhibiciones públicas de penitencia, incluyendo azotes entre sí, habían estado apareciendo periódicamente en Europa occidental desde el siglo XI, pero vemos varias manifestaciones muy populares de Flagelantes a raíz de la plaga. En algunos lugares, estos fueron actos de fe espontáneos, pero en Alemania y los Países Bajos se convirtieron en un movimiento genuino que desfilaba de pueblo en pueblo e incluso fue tan lejos como Inglaterra. A medida que este movimiento se volvió más organizado y adoptó un tono desafiante, político, apocalíptico y antisistema, la Iglesia se entusiasmó menos y el Papa Clemente VI emitió una bula que condenaba a Flagelantes en 1349, y que los papas posteriores volvieron a emitir cuando surgió el movimiento de nuevo más tarde en el siglo.

Pero la reacción más extrema a la plaga fue buscar y perseguir a los chivos expiatorios. La sabiduría médica de la época rastreó la plaga, correctamente, a un brote en Asia central que se había extendido a través de rutas comerciales y lo atribuyó, incorrectamente, a una combinación de «mal aire» y alineaciones astrológicas. Pero muchas personas querían culpar y castigar a alguien local de inmediato y algunos pronto descubrieron supuestos culpables; entre ellos grupos marginados. Los leprosos, o cualquier persona con alguna condición en la piel, como la psoriasis o el eccema crónico, se encontraban entre las primeras víctimas de linchamientos y pogromos. Pero cualquiera visto como un extraño a veces se veía envuelto en un frenesí de venganza, por lo que los extranjeros, los frailes y predicadores, los romaníes y los peregrinos religiosos fueron culpados y en muchos casos perseguidos, golpeados o asesinados.

El grupo que más a menudo era el chivo expiatorio eran los judíos de Europa occidental, dado que eran una comunidad separada, no cristiana, fácilmente identificable. Los pogroms contra los judíos estallaron principalmente en Renania, que había visto asesinatos a gran escala de judíos en anteriores manifestaciones de histeria en masa, como el comienzo de la Primera Cruzada en la década de 1090. Así que cientos de judíos fueron masacrados o quemados vivos en Estrasburgo en 1349, pero hubo pogromos similares en otras partes de Europa, incluyendo Toulon en Francia y Barcelona en España.

Por supuesto, el meme de arriba estaría ansioso por culpar a la Iglesia por estas masacres, pero en realidad la Iglesia habló enérgicamente en contra de ellos e instruyó a las autoridades locales para que los repriman. El Papa Clemente VI emitió dos bulas papales, la primera el 6 de julio de 1348 y otra el 26 de septiembre de 1348, condenando los pogromos y prohibiendo la persecución de los judíos. Los relatos judíos modernos a menudo afirman que los judíos fueron blanco de ataques porque tenían una mejor higiene que sus vecinos cristianos y, por lo tanto, sufrieron una mortalidad mucho menor en la epidemia, aunque esto parece basarse en gran parte en los conceptos erróneos modernos sobre la higiene medieval. Contrariamente a la creencia popular, todas las personas medievales se lavaban las manos antes de las comidas, se lavaban y se bañaban regularmente casi todos los días y lavaban los cadáveres antes del entierro, por lo que estas prácticas no fueron exclusivas de los judíos medievales. La primer Bula de Clemente VI también contrarresta cualquier afirmación de que los judíos podrían haber sido responsables de la plaga al señalar que los judíos estaban muriendo tan rápido como todos los demás, lo que indica que los judíos no tenían de ninguna manera una tasa de mortalidad más baja.

Entonces, la afirmación del meme de que ciertas personas fueron atacadas como chivos expiatorios es correcta, pero la implicación de que esto se debió al aliento de «la Iglesia» no lo es. El grupo que falta en las cuentas de las víctimas de estos ataques de venganza, sin embargo, son las «brujas».

¿Brujas y gatos?

Una vez más, contrariamente a la creencia popular, la idea de que las supuestas brujas fueron regularmente victimizadas por la Iglesia en el período medieval es en gran parte incorrecta. El apogeo de la histeria llegó mucho más tarde,en el siglo XVI. La posición de la Iglesia durante la mayor parte de la Edad Media fue que las «brujas» no existían e incluso que era pecaminoso afirmarlo. Esto cambió en los últimos dos siglos de la Edad Media, pero este cambio parece haber sido, al menos en parte, una reacción a la Peste Negra y solo se produjo mucho más tarde en el siglo XIV. El temor a las supuestas brujas no se manifiesta de manera sustancial hasta mucho después de la plaga de la década de 1340 y no hay una aceptación oficial de la Iglesia de la existencia de las brujas hasta 1484.

Entonces, aunque hay mucha evidencia de pogromos contra judíos a raíz de la peste y una clara evidencia de venganza contra otros grupos marginales, no hay evidencia en absoluto de que yo sepa que las «brujas» fueron culpadas. Lo que nos lleva a la afirmación sobre las masacres de gatos. La historia de que la estúpida gente de la edad media, por instigación de su clérigo aún más estúpido, mató a miles de gatos y así murió en un número aún mayor durante la epidemia de 1340 como resultado es popular y generalizada. Una rápida busqueda en Google de palabras clave relevantes nos dará una gran cantidad de artículos de la variedad de clickbait «extraños hechos reales sobre la historia» que repiten la historia, como » Gatos y la peste negra » o » Esa vez el Papa prohibió los gatos y se Causó la plaga negra » y otros del mismo estilo. Estos artículos están marcados por una falta total de referencias al material de origen que respalda las afirmaciones sobre una matanza general medieval de gatos, la falta de referencias al análisis histórico de la peste negra o, si tienen alguna referencia a esta última, una falta de cualquier referencia que mencione alguna masacre de gatos. ¿Por qué? Porque no sucedió.

Toda la historia corresponde a uno de esos mitos urbanos pseudohistóricos que se repiten a pesar del hecho de que es una completa tontería. Y se repite porque para muchas personas hace que nuestros antepasados ​​parezcan estúpidos y nos haga sentir inteligentes, culpa a la Iglesia medieval por algo que la cultura popular dice que es el tipo de cosa que haría la Iglesia medieval y es una historia agradable con un final irónico. Entonces nadie se molesta en verificar un elemento bastante importante: si realmente es verdad.

Las pocas versiones de esta historia que se molestan en dar algo como alguna justificación afirman que los gatos fueron declarados siervos del mal por el Papa Gregorio IX en 1232 o incluso que él declaró que todos deberían ser asesinados. Eso suena muy específico y sustancial, aunque algunos podrían notar que 1232 es más de un siglo antes de la primera aparición de la Peste Negra en 1347 y se preguntan por qué tomó tanto tiempo para que cualquier supuesta masacre de gatos causara la peste. Otras versiones de la historia dicen que la antipatía hacia los gatos comenzó con la bula papal de Gregorio IX y luego creció hasta que la falta de gatos en Europa hizo que la plaga fuera particularmente catastrófica. Pero, ¿Gregorio IX declaró a todos los gatos malvados y ordenó su destrucción? En realidad no. La referencia «1232» parece ser la bula papal de Gregorio Vox en Rama emitido en ese año, que abordó un presunto brote de adoración del diablo en Alemania.

Esta bula da una descripción de las ceremonias de este grupo de «Luciferinos», que incluye muchos tropos estándar encontrados en las ideas medievales espeluznantes sobre prácticas heréticas. Esto involucraba las visiones de un sapo gigante, rituales de iniciación besando a un hombre pálido demacrado y finalmente una estatua de un gato negro que cobra vida y habla con los iniciados. En ninguna parte de la bula asocia a este gato diabólico con los gatos en general, condena a todos los gatos o llama a su matanza. Sin embargo, la afirmación de que esta bula de alguna manera causó masacres de gatos sigue desarrollándose, generalmente sin referencia alguna a ninguna evidencia de respaldo. Desafortunadamente, las entradas de Wikipedia tanto para el Papa Gregorio IX como para la bula Vox en Rama perpetuar la idea de que este papa y su bula causaron una masacre de gatos. Y estas afirmaciones y muchas de las que aparecen en los artículos mencionados anteriormente sobre la supuesta masacre de gatos y la Peste Negra hacen referencia a un libro: Gatos clásicos: El ascenso y la caída del gato sagrado (Routledge, 2001) de Donald W. Engels. Por lo que puedo decir, Engels es o fue profesor asociado de historia en la Universidad de Arkansas y autor de un libro sobre la logística del ejército de Alejandro Magno. Ciertamente parece gustarle tanto la historia clásica como a los gatos, al mismo tiempo que le desagrada la Edad Media.

La sección de su libro sobre la peste negra (pp. 160-162) está cargada de clichés obsoletos sobre la higiene medieval y la Iglesia medieval, pero a la luz de cualquier fundamento sobre las masacres de gatos. Engels declara con confianza: «Durante muchos años, los historiadores de la medicina han comprendido que la virtual eliminación de los gatos en las ciudades medievales, a partir del siglo XIII, provocó una explosión en la población de ratas negras. Esto a su vez aumentó la virulencia de la enfermedad «.

Esto suena todo muy autoritario y seguro, pero Engels no se molesta en darnos ninguna base para esta supuesta comprensión por parte de los «historiadores de la medicina». O dar alguna evidencia de que esta » virtual eliminación de gatos» en ciudades medievales haya tenido lugar alguna vez. Ciertamente no conozco ninguna fuente que mencione tal «eliminación» y para los animales que fueron virtualmente eliminados, los gato, aparecen mucho en menciones e ilustraciones del período.

Así que no solo tenemos repetidas referencias que los gatos se mantenían como mascotas, especialmente por monjas, pero, como muestran las iluminaciones anteriores, los gatos eran realmente apreciados porque eran buenos controlando los roedores . Los bestiarios medievales hablan de cuán útiles son los gatos para atrapar ratones y ratas. Isidoro de Sevilla pensó que el nombre latino para el gato – cattus – vino del verbo «atrapar (ratones)». La mayoría de los hogares mantuvieron a los gatos como mousers o simplemente como mascotas y como en libros de etiqueta sobre cómo se deben llevar a cabo comidas formales y hazañas se hablen de cómo los «perros y gatos» deben ser expulsados ​​del salón antes de que se sirvan los alimentos. En el siglo XIII Ancrene Wisse- una guía para mujeres ermitañas – aconseja «usted no poseerá ninguna bestia, mis queridas hermanas, excepto un gato». Lejos de ser «virtualmente eliminados», a los medievales les gustaban los gatos.

¿El origen del mito?

A pesar de sus afirmaciones confiadas sobre las masacres de gatos medievales, en otras partes de su libro, Engels deja pasar que esto es solo una «suposición»: «Hay representaciones de gatos asesinados en el arte medieval, y esta evidencia queda por recopilar y analizar. La suposición está hecha, correctamente en mi opinión, basada en representaciones artísticas, tradiciones populares y documentos contemporáneos como el Vox en Rama , que los gatos fueron masacrados con sus propietarias en gran número. La población de gatos del continente probablemente fue diezmada, especialmente en las ciudades donde los culpables podrían ser más fácilmente redondeados «.

Entonces parece que su confianza en realidad no está sólidamente basada en absoluto. Puede haber » representaciones de gatos asesinados en arte medieval» (aunque no puedo encontrar ninguno), pero también hay representaciones de gatos como mascotas mimadas y mousers valiosos, por lo que es una base endeble para esta «suposición» «Que esta masacre» probablemente «sucedió».

Parece que Engels aceptó felizmente el mito de una masacre de gatos después de Vox en Rama sin molestarse en comprobarlo. No es sorprendente que el resto de su relato de cómo esta supuesta falta de gatos causó la peste está lleno de otras ideas populares pero infundadas y su concepción de la gente medieval como idiotas sucios que vivían en montones de basura y que realmente les gustaba las ratas mientras matan a los gatos son tan extrañas como infundadas. Él repite el mito de que los judíos europeos se libraron de la peste porque eran más limpios que sus vecinos. Es importante destacar que él no explica por qué la tasa de mortalidad en Asia central y Medio Oriente fue tan alta como en la Europa cristiana, a pesar de que esas regiones estaban muy lejos del alcance de cualquier masacre de gatos ordenados por el Papa. Y su referencia en la cita anterior a los gatos siendo » masacrados con sus dueñas en gran número» indica que él piensa que la locura de las brujas ocurrió en el período medieval y que tiene un desconocimiento general del período. Tal vez Engels debería apegarse a la logística militar de la antigua Macedonia.

Entonces, ¿de dónde viene esta idea de una masacre medieval de gatos? Al igual que muchos mitos que se proyectan hacia «la Edad Media» (ardor de brujas, una aversión al baño), parece basarse en algunos incidentes mucho más tardíos de matar animales como reacción a otros brotes epidémicos en los siglos XVI y XVII. Y los objetivos de estos ejemplos parecen haber sido más perros que gatos, aunque podrían incluir ambos.

Una cosa que fue notable acerca de la peste negra y las manifestaciones europeas posteriores de la plaga es que parece haber afectado a muchos animales y ganado, así como a los humanos. Esto significa que mató a las ratas en grandes cantidades (posiblemente causando que sus pulgas busquen huéspedes humanos), pero también tenemos descripciones de perros, gatos y ganado muriendo. Como resultado, las principales menciones de gatos y perros en las cuentas los tienen como víctimas de la epidemia, no como su causa.

A pesar de esto, tenemos alguna evidencia de que los perros y, a veces, los gatos fueron asesinados en reacción a los brotes posteriores. En Edimburgo en 1499, una ordenanza de la ciudad requería la muerte de perros callejeros, gatos y cerdos como reacción a un brote de enfermedad, y esta ley se repitió en 1505 y 1585. Encontramos una reacción similar en Sevilla en 1581 y en Londres en 1563 y nuevamente en 1665, donde las víctimas nuevamente eran principalmente perros callejeros en lugar de gatos. La razón parece haber sido la creencia médica de que los animales extraviados propagan la peste: «Desde finales del siglo XV, observadores como Marsiglio Ficino comenzaron a culpar a los animales -los perros que molestaban a los cadáveres tenían más sentido- por propagar la peste, probablemente a través del miasma en su pelaje» (Joseph P. Byrne, Encyclopedia of the Black Death , ABC -Clio, 2012, p.13)

Parece que todo el mito es la maraña habitual de prejuicios sobre la Iglesia medieval, los conceptos erróneos populares sobre la Edad Media y la tendencia general a que la gente acepte «hechos verdaderos» sobre el pasado que suenan extraños y que perpetúan la idea de que nuestros antepasados ​​no eran tan inteligente como nosotros.

Traducido originalmente de https://historyforatheists.com/2017/04/cats-the-black-death-and-a-pope/

*Fuente: Taringa

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp