Este 14 de febrero, te recordamos que puedes vivir sin amor, pero no sin agua. Hoy grandes ríos ya no llegan al mar y en algunos casos, ni siquiera abastecen a los chilenos. En Chile no se protege el agua como un derecho que debe ser garantizado para todos.

Comparte este video y firma aquí: http://dc.mk//91F4jUNxU7u2 para que el agua vuelva a ser de todos.

#HitVerano20

#TeRobéUnRío

