Confirmados los fraudes de la AFP’s a los jubilados

El viernes 31 de enero en el programa Combinación Clave el ingeniero matemático y ex Vice Rector de la UCH Patricio Basso explico en detalle como las AFPs y Cías de Seguros realizan el FRAUDE a l@s «jubilad@s» que descubrí en oct de 2018 cuando fui a Provida a tramitar la jubilación de mi hermana.

Las cifras de «tasa de interés» (fraudulentas) que describe Basso para la devolución de los fondos acumulados por quienes jubilan son mayores (2,9% + UF) que las que yo determine (1,8-2,3% más UF) porque Basso utiliza la expectativa de vida a los 85 años y yo la calcule a 90 años.

Este fraude -tal como yo lo describo- se realiza con la cobertura/complicidad del Estado vía SuperIntendencia de AFPs (!!)

También Basso confirma el otro FRAUDE (legal) que yo describí: las AFPs son simplemente «cajas de platas baratas» para grupos económicos, cías de seguros, banca y algunas trasnacionales q tendrían que pagar 3-4 puntos más de interés por capitales de inversión si no existieran las AFPs.

Como las AFPs han acumulado ya unos US$ 230.000.000.000 están dando un «subsidio financiero» a esas empresas y sus propietarios -que en general pertenecen a las 4.000 familias más ricas- de unos 7.000-9.000 millones de dólares/año (!!)

Y hoy el ROBO de los fondos acumulados por quienes jubilan -por el procedimiento fraudulento de cálculo de los retiros programados y rentas vitalicias- es de unos 4.000 millones de dólares/año, cifra que irá en aumento a medida que haya más «jubilad@s» ;(

Los antecedentes de este fraude de los entregue por WS en 2 ocasiones al líder del «Mov No Más AFPs» en oct-nov de 2018 y nunca recibí respuesta ni siquiera un acuse de recibo.

En marzo de 2019 contacte a Luis Mesina personalmente en un acto en la plaza posterior del Congreso en Valparaíso y le señalé el fraude y la falta de respuesta que había tenido de sin parte

Mesina me dijo q «recibía muchos asuntos en su WS y que se le había pasado el mío» (!!??)

Ante mi insistencia me dio su tarjeta con todos sus datos y me pidió q le volviera a enviar los datos del fraude y que habláramos personalmente del asunto cuando viajara a Stgo.

Lo hice en tres ocasiones y recibí como respuesta un WS de una secretaria informándome que «el Sr Mesina no veía su WS»

Ante esta respuesta surrealista llame al teléfono y me atendió -en forma muy grosera- esa misma secretaria y no logre que me comunicara con Mesina, limitandose a darme el nombre y correo-e de una asesora del Sr Mesina a la nunca logre contactar.

Le envíe también los antecedentes al economista Marco Kremermann de la Fundación Sol, que asesora al Mov No más AFPs, y tampoco recibí ni acuse de recibo

Lo que denuncio el ingeniero Basso -y que descubrí hace un año y medio con un sólo caso- jamás ha sido denunciado por el Mov No más AFPs, por el Sr Mesina y por la Fundación Sol pese a lo evidente y elemental de su visualización (!!??)

Raro asunto….

