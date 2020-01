Informe reservado de ex Posta Central indica que director impidió ingreso del INDH

20/01/2020



Este hecho aumenta las críticas que existen respecto del Dr. Luis Carrasco Ruiz, quien en el pasado trabajó en el Hospital de Carabineros. El antecedente que da a conocer INTERFERENCIA forma parte de un sumario interno por el cierre de la ex Posta durante la tarde del 21 de octubre y la madrugada del 22 de octubre.

«Lamento la situación aislada en la Posta Central anoche, en que se limitó el acceso de personal del INDH. No es lo que ha ocurrido en el resto de los hospitales. He instruido un sumario». Esta declaración fue la que publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la mañana del 22 de octubre.

La madrugada de ese día, sumado a la tarde y noche del 21 de octubre, uno de los principales recintos de salud de la región Metropolitana cerró sus puertas, a pesar de que en su interior sí habían doctores y enfermeros atendiendo pacientes. La situación fue polémica. INTERFERENCIA estuvo parte de esa jornada reporteando en terreno, y logró captar el instante en que Patricio Barría, médico del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública –HUAP, también conocido como ex Posta Central– y presidente de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública (AMAP), denunció lo que ocurría.

“No están dejando entrar. Yo soy funcionario de aquí, y la cuestión es impresentable. Hay por lo menos cinco heridos, todos con perdigones; hay gente que perdió el ojo y gente que están en pabellón”, dijo.

Recién pasada la medianoche del 21 al 22 de octubre pudo ingresar un grupo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –encabezado por su director Sergio Micco– a la ex Posta Central, solo en el momento en que llegó el Juez de Garantía Daniel Urrutia y advirtió que rompería el candado que bloqueaba el paso si es que persistía el cierre.

A pesar que desde un inicio las críticas apuntaron en contra del director subrogante del HUAP, Luis Carrasco Ruiz –quien en el pasado trabajó en el Hospital de Carabineros–, se debe determinar y probar quién fue exactamente el que instruyó dejar al INDH en la calle durante un buen lapso de tiempo esa madrugada; por lo mismo el ministro Mañalich mandó a hacer un sumario ante los reclamos y protestas de distintas organizaciones de la ciudadanía, incluyendo el Colegio Médico.

INTERFERENCIA conoció un documento reservado de la ex Posta Central, firmado por dos jefaturas del establecimiento, en el que se indica expresamente cuál fue la persona tras la decisión de bloquearle el paso al INDH.

Carrasco Ruiz

El documento está fechado el 22 de octubre, se titula “Informe de contingencia de seguridad del HUAP ante la situación de protestas masivas y disturbios”, y está firmado por Walter Vásquez Horta, jefe del Departamento de Recursos Físicos del HUAP, y Cristián González Ilabaca, jefe de Seguridad del HUAP.

En el texto se afirma que, entre los días 19 y 22 de octubre, Luis Carrasco Ruiz instruyó para que se cerraran las dependencias del hospital público durante los horarios de toque de queda “y, según necesidad, en otros horarios ante la presencia de disturbios cercanos”.

A continuación, se describe que el mismo director de la ex Posta Central indicó que se diera acceso a “los usuarios que requieran atención de salud que presenten evidencias de heridas o en situación de gravedad, con un acompañante, a través del acceso peatonal del Servicio de Urgencia en calle Curicó”.

Distintos doctores del HUAP con los que conversó INTERFERENCIA argumentaron que esto no corresponde. “No puede ser que guardias, que no saben de salud, evalúen cuáles pacientes pueden hacer ingreso a un servicio de urgencias, no resiste análisis”, dijo uno de ellos que pidió reserva de su nombre.

En la parte final del documento, se informa sobre algunos “hechos relevantes ocurridos” durante estas jornadas. Es en esa parte donde se señala lo siguiente:

“El día 22 de octubre, a las 00:02, se presentan funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se consulta al Sr. Director quien indica que no se autoriza su ingreso”.

Por último, señalan que a las 00:50 horas de esa madrugada se presentó el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, “a quien una vez que se identifica se le facilita el ingreso al Establecimiento, conjuntamente con funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. Esta última descripción es debatida por personas que estuvieron a esa hora y en ese lugar, quienes indican que la situación no fue tan amable con el juez Urrutia, teniendo este último que amenazar con descerrajar la reja.

INTERFERENCIA se contactó con el equipo de comunicaciones de la ex Posta Central, solicitando una entrevista con el director Luis Carrasco Ruiz para abordar los temas de este artículo. Conversar con él no fue posible; a cambio, se envió vía correo electrónico una declaración en la que se señala que durante esos días “la situación de inestabilidad circundante nos hizo temer algún daño al interior del recinto asistencial, arriesgando la integridad de funcionarios y pacientes, por lo que se decidió, en un acto de protección y de resguardo a los derechos de los mismos, adoptar medidas elementales de seguridad, razonables conforme al contexto y oportunidad”.

“Es así que, las rejas exteriores, perimetrales, se cerraron, salvo una de ellas, que custodiadas por guardias permitía el ingreso sin restricción alguna de pacientes y familiares, como ocurrió en forma normal la noche del día 21 y madrugada del día 22 de octubre de 2019, en que fueron atendidos un número importante de personas afectadas en las manifestaciones y otras por causas diferentes”, añadieron.

El sumario

El infome firmado por Walter Vásquez Horta y Cristián González Ilabaca –junto a otros antecedentes– van incluidos en un texto que le hizo llegar al Servicio de Salud Metropolitano Central –del que depende la ex Posta Central– la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública (AMAP), organización que se hizo parte del sumario que llevan a cabo actualmente las autoridades de salud y que investiga qué ocurrió esas horas en que se cerró la ex Posta Central.

El doctor Patricio Barría, presidente de la AMAP, comentó a INTERFERENCIA que este documento más otras evidencias que han recogido les dan la seguridad de que Luis Carrasco Ruiz fue quien estuvo tras esta decisión.

“Este cierre se mantuvo al menos 8 horas, y es muy grave, porque se vulnera legislación internacional con respecto al derecho humano a acceder a salud, vulnera su deber como funcionario público e incluso pone en riesgo la seguridad interior del Estado, al cerrar un servicio estratégico durante un estado de excepción”, dijo Barría, y agregó que pedirán la renuncia de Carrasco Ruiz. “Nosotros al hacernos parte del sumario, solicitamos como pena por sus faltas administrativas la destitución del servicio público”.

*Fuente: Interferencia

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp