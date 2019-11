Canto desde el negro más oscuro de la humanidad

Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad

Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad

Canto por la sangre de los ojos que no sanaran

Canto para denunciar que el «Nunca Más» no era verdad

Canto por los muertos que se fueron y no volverán

Canto sin sosiego porque nada los devolverá

Canto por Gustavo y por los días que ya no verá

Entre tanta noche y entre tanta muerte

Regalé mis ojos para que la gente viera

Entre tanta noche y entre tanta muerte

Regalé mis ojos para que la gente despierte

Canto como un río de esperanza por lo que vendrá

Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará

Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad

Canto para que el canto sea una arma de la libertad

Canto con los niños que son libres de toda maldad

Canto por los viejos que merecen otra realidad

Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad

Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad

Entre tanta noche, entre tanta muerte

regale mis ojos para que la gente despierte

Entre tanta noche y entre tanta muerte

Regale mis ojos para que la gente despierte

Entre tanta noche y entre tanta muerte

Regale mis ojos para que la gente despierte

