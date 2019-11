Poco a poco se va descubriendo el hilo de la mentira de «los agentes extranjeros» en los incendios del Metro

Ofrecemos primero las imágenes de la Declaración emitida por el Sindicato 3. Ver transcripción de la totalidad del texto más abajo:







El Sindicato N° 3 de Periodistas y Afines del Grupo Copesa comunica lo siguiente a sus socios: La dirigencia de nuestra organización acogió las inquietudes de asociados que se desempeñan en la sección Nacional del diario La Tercera, respecto al tratamiento de informaciones emanadas de la dirección y editorías del periódico. Con el fin de recoger y analizar los planteamientos directamente de voz de nuestros colegas se los citó a una asamblea ordinaria para esos socios, y contó con la asistencia de la mayoría de los integrantes de esa área del diario. En dicha reunión el sindicato recibió antecedentes, entre otros que afectarían el trabajo de los redactores, respecto a la complicada situación del periodista Sebastián Vedoya, como autor de la crónica publicada por el diario La Tercera, el pasado lunes 28 de octubre en su edición impresa, así como en las plataformas web del medio, y bajo el título “Policía identifica a uno de los autores de incendios en estaciones de Metro”. Se nos informó que el colega Vedoya recibió una instrucción directa del director del medio para elaborar la nota en base a un documento que le aportó esa misma dirección de La Tercera. La nota encontró amplia repercusión en la opinión pública, pero resultó fuertemente cuestionada por su contenido, críticas que se acrecentaron desde el momento que un Fiscal le dio el carácter de «falsa». Todo ello provocó que Vedoya fuera víctima en esos días de una virulenta campaña de insultos y odio a través de las redes sociales. En ese contexto nos correspondió entregar nuestro apoyo y solidaridad al citado profesional, más todavía si el propio diario reconoció que la publicación de la mencionada crónica había sido una «falla«, asumiendo la responsabilidad del error en el manejo editorial También se nos señaló que en algunas secciones del diario La Tercera existe una práctica sistemática, a través de instrucciones verbales emitidas por editores y responsables del medio, en cuanto a restringir el derecho que tienen los periodistas a no firmar notas o reportajes que hayan sido alterados más allá de lo que se encuadra en el trabajo de edición.

En la asamblea se denunció, además, que en algunas secciones ha existido la práctica habitual de exigir a los periodistas que sustenten y publiquen determinadas tesis instruidas por directivos del medio, incluso si éstas se contradicen con el trabajo de reporteo realizado por los mismos periodistas. A la vez, se dijo que en una de las jornadas de manifestaciones se envió a un grupo de reporteros a recoger la opinión de los ciudadanos y después ese material no fue publicado.

Ante toda esta situación expuesta por nuestros socios, la directiva resolvió actuar con responsabilidad y equilibrio -para no incurrir en la misma falta de no cotejar las fuentes-, por lo que solicitó una reunión con el director de La Tercera, la que debido a los días festivos sólo se cristalizó este lunes 4 de noviembre. También conocimos la posición en este caso del propio Vedoya, quien reconoció haber firmado una nota que no fue investigada por él.

En tanto, en la reunión con el responsable del diario, nuevamente reconoció que hubo una equivocación al no aplicar mayor rigor en los estándares de publicación. No obstante, puntualizó que la información se originó desde una fuente de inteligencia, no política, emanada de un documento elaborado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Con todo, la dirección consideró que dicho documento debió ser corroborado con otras fuentes y que en eso hubo una falla como equipo editorial. Agregó que asumió el mea culpa y la responsabilidad completa de la línea de mando.

Respecto a las otras denuncias de los periodistas de la sección Nacional de La Tercera y que para la dirigencia sindical son gravísimas, en caso de ser efectivas, el director del medio dijo desconocer tales hechos y expresó que lo conversaría con las jefaturas del área.

F rente a esta preocupante situación, los periodistas de La Tercera plantearon a su organización sindical la permanente voluntad de realizar el trabajo profesional con los mayores estándares de exactitud, equilibrio y veracidad.

Por lo mismo, como Sindicato hacemos un llamado a las autoridades del diario y del Grupo Copesa a iniciar un proceso de análisis en conjunto, que involucre tanto a periodistas como editores y plana directiva. Todo ello, con el propósito de enfrentar los desafíos impuestos por el actual escenario social y político que vive el país e iniciar su propio cambio, para recuperar así la confianza pública en el rol que cumplimos en la sociedad.

LA DIRECTIVA SINDICATO N°3 DE PERIODISTAS Y AFINES DEL GRUPO COPESA

Santiago , 04 de noviembre de 2019

cc.- Federación de Trabajadores de las Comunicac iones, la Gráfica y Servicios Conexos (Fetracose)

