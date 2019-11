‘Observadorxs’ nos hablan de los que están ahí, apagando lacrimógenas

Los ‘angelitos’ de la Plaza de la Dignidad

Hoy fui sola a la Plaza de la Dignidad; quedamos de juntarnos, pero los pacos nos separaban en Vicuña, por lo que estuvimos «solas» la mayor parte del tiempo. No fui preparada, pq venia de la pega y fui a hacer hora mientras llegaba mi hermano a casa, porque no tenia llaves. Me dediqué mucho a mirar, a sentir. Los pacos estaban cuáticos, disparando lacrimógenas como enfermos, me ubiqué en un lugar estratégico, al lado del señor de las empanadas; veía como caían las lacrimógenas y los superhéroes las tomaban y las metían en bidones para apagarlas, la gente les indicaba por donde venían y luego todos aplaudíamos y gritabamos «wenaaaa cabrooos«, me corrían las lágrimas, entonces una angelita viene y me dice: «abre la boca» (me rocía), «escupe, parpadea rápido, respira solo por la nariz» y se va (gracias, le digo). Pasan unos segundos y viene otro angelito: ¿estás bien amiga?. Si! Gracias!!

Alguien cayó herido, entonces todos comienzan a gritar «Medico!! Medico!! Medico!!» Y entonces aparecen otros 5 angelitos, con escudos, cascos y cruces rojas a ayudar.

Luego un chico quería cigarro, le dije que yo tenía y le ofrecí uno; me pasa 200 pesos, «nooo ahi no mas«, le dije. Se levanta la manga y me muestra un moretón «me tocó primera línea«, me muestra la pierna y tenia una herida «me dispararon, menos mal que no me entró«.

Siempre estoy atrás en las manifestaciones, y cuando llegan los pacos me voy. Hoy me quedé, me sentí protegida por los cabros, cabros chicos, esos que algunos dicen que no saben ni limpiarse el poto… que equivocados están, esos cabros lo están dando todo, yo creo que ni siquiera por ellos, si no que por todos. No son pa’na vándalos ni delincuentes, pa’mi son todos angelitos y superhéroes. Hoy volvi a tener fe en esta humanidad culia. Se nos viene un futuro hermoso. Gracias cabros, ustedes cambiarán nuestro país.

Agradezco al Choro de Colo Colo

Ayer me metí protegido con Casco y lentes de Seguridad a la popular «Primera Fila» para sacar fotos, grabar y quede p’al Dick, eran puros cabros flaites, pendejos chicos e increíblemente había gente aproximadamente de 60 años, pensaba en gente que probablemente ha tenido vidas hostiles. Están adelante haciéndole aguante para que muchas personas estén en el «carnaval» de Plaza Dignidad, me llegó un golpe de shock y me daban vergüenza algunas personas comentando o gritando la baja educación de un paco y que «con cuea terminaron 4to medio» e insultos de ese tipo, weones Universitarios o Profesionales. Lo dicen weones que están en la plaza tomándose una chela mientras el Flaite, el pendejo chico y el wn más cuma, que probablemente no sabe ni escribir bien esta dando la cara para que muchos podamos estar piola atrás, muchos vacilando, yo con mis cámaras sacando fotos o grabando tranquilo. No hay que hacer burla de la baja escolaridad o educación de alguien si estas cómodo en tu cagá de carrera mientras muchos locos flaites dan la media cara por ti, a unos metros más allá, por último hay que tener respeto por ellos. Yo no me hago el weon he dicho y comentado que muchas personas hablan weas por que no estudiaron X tema, pero ni cagando voy hacer un grito de mierda en una marcha burlándome de la escolaridad de alguien.

Agradezco al Choro del Colo Colo que me estabilizó y me ayudó a no caerme cuando cayó una lacrimogena a mi lado mientras estaba grabando.

EN UN PAÍS DESIGUAL COMO EL NUESTRO NO TE BURLES DE LA POCA ESCOLARIDAD DE ALGUIEN, RECIBÍ UN CHARCHAZO EN EL HOCICO AL RESPECTO.

