Del 17 al 27 de octubre 2019: los 10 días en que el Terrorismo de Estado vuelve a campear por Chile

Desde el año 90 en adelante, grupos de mujeres, personas pertenecientes a la diversidad sexual, mayores de edad, pueblos originarios, discapacitados, infancia en abandono, trabajadores precarizados, migrantes y otros grupos humanos han bregado por ampliar los márgenes de la democracia “protegida y tutelada” heredada de la dictadura, para avanzar en el reconocimiento e instalación de sistemas de protección a sus derechos humanos, la inclusión social de esos grupos y profundizar en la cultura de la sociedad haciéndola más respetuosa y tolerante.

La feroz represión desatada se ha ensañado justamente con personas pertenecientes a estos grupos humanos, dejando caer sobre ellas todas las prácticas del otrora terrorismo de Estado que imperó en Chile durante los 17 años de dictadura, repitiendo las prácticas, las amenazas y los métodos represivos, las estrategias de impunidad y la barbarie una vez más. La tortura sigue estando al centro del hacer represivo; el asesinato directo o encubierto; la desaparición de personas a vista y paciencia de todos nosotros.

Bastaron 10 días para que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas demostraran que nuestro clamor de Verdad, Justicia, Reparación y Medidas de No Repetición respecto de los crímenes del ayer y que hemos venido exigiendo durante 46 años, no valieran nada. El Gobierno de Piñera y su Ministro del Interior Chadwick demostraron que el descontento social sólo lo frenaran con crímenes y son responsables políticos y morales de ello.

El pueblo y su juventud en estos 10 días también ha recompuesto el tejido social destruido por políticas de opresión y pobreza. La solidaridad y la unidad en los propósitos de lucha se hacen cada vez más nítidas. La lucha dada por el campo de los derechos humanos ha servido para que cada manifestante sepa lo que debe hacer al momento de ser detenido. Múltiples han sido los instructivos, los manuales, los métodos de defensa y protección que circulan para enfrentar el uso completamente desproporcionado de la fuerza. El mismo papel ha jugado la denuncia a través de videos y fotos de los efectivos policiales y militares actuando fuera de todo control. las redes de abogados, profesionales de la salud, profesionales de apoyo para la contención, las redes de información alternativas a las versiones oficiales. Todas las anteriormente enumeradas entre otras son parte de las herramientas del movimiento social contra el Terror de Estado que clama por más y mejores derechos humanos, dignidad y término de la opresión.

Chile asiste al término de la llamada transición democrática y retoma los objetivos del tejido social construido para el derrocamiento de la dictadura y agrega los actuales desafíos que tiene el pueblo: defensa del agua hasta declararla un derecho humano esencial, castigo a la corrupción, cambios económicos estructurales, fin a la opresión a los pueblos originarios y a todos los pueblos que habitan Chile; término del envío de soldados a la Escuela de Las Américas; fin a las bases militares estadounidenses en Chile, Derechos Sociales garantizados para toda la población con especial énfasis en Previsión, Salud y Educación. En suma una nueva constitución, que permita construir un Estado antipatriarcal, plurinacional, soberano de toda potencia extranjera, con una economía sustentable, respetuosa de los bienes de la naturaleza, sin más zonas de sacrificio ni supra convenios ni supra Estados que extraen y super explotan la tierra, el bosque, el mar y las minas.

VIOLACIONES MASIVAS, SISTEMATICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE: A 3 SEMANAS DE MOVILIZACIONES SOCIALES EN CHILE, LA REPRESION RECRUDECE Y SE MANTIENE:

Prácticas de terrorismo de estado realizadas por con el aval del gobierno por Carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas de Chile en los 10 días del Estado de Emergencia.

Actuación de Carabineros, policías y militares sin identificación de sus nombres.

Uso total y absolutamente desproporcionado de la fuerza contra los detenidos.

Uso de elementos disuasivos letales: disparos de armas largas, perdigones y balines disparados a mediana y corta distancia.

Disparos a la cara y partes sensibles del cuerpo: ojos, genitales, cabeza, piernas.

Atropello con vehículos policiales.

No registro de personas detenidas.

Secuestro de personas en sus domicilios o en las calles sin orden de detención emanadas de un tribunal.

Secuestro en vehículos no policiales y por civiles.

Infringir golpes y tormentos a las personas detenidas, llegando muchas veces a dejarlos inconscientes.

Realiza simulacros de fusilamientos/realiza disparos/ usa simulacro de aplicación de ley de fuga contra las personas detenidas a las que hace correr, disparando.

Entrega de personas en recintos asistenciales sin registro.

Robo y saqueos de recintos comerciales, filmados por ciudadanos para inculpar a civiles.

Incomunicación indebida de detenidos sin que éstos sean pasados a juzgados o fiscalías a control de detención.

Detenidos obligados a firmar declaraciones inculpándose de actos que no realizaron.

Detenidos obligados a firmar que no han sido objeto de torturas ni malos tratos.

Amenazas permanentes a detenidos de someterlos a las prácticas de tortura usadas en dictadura.

Privación de sueño, alimentos e interdicción de agua; así como comunicación total con el exterior a través de fonos móviles.

Torturas aplicadas en recintos públicos, sin testigos, sin cámaras.

Tormentos aplicados en recintos policiales como colgar a las personas, crucificarlas (Peñalolén).

Detención de personas sin que luego se informe su paradero; estos conforman una lista de personas detenidas sin paradero conocido.

Todo ello a nuestro juicio vulnera instrumentos internacionales firmados por Chile, tales que:

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y/o degradantes.

Vulnera el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Convención internacional contra todas las discriminación y violencia hacia la mujer.

Convención internacional por el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.

Convenio 169 de la OIT.

Convención de los derechos del niño, niña y adolescente.

Cronología y dinámica de las prácticas de terrorismo estatal.

7 de octubre 2019: el gobierno anuncia que subirá en 30 pesos el pasaje del metro y en 10 pesos el pasaje de bus.

8 de octubre 2019: medida de alza de los pasajes de metro se hace efectiva.

14 de octubre 2019: escolares de distintos puntos de Santiago comenzaron a evadir el pago del metro bajo la consigna: evadir, no pagar, otra forma de luchar. Inicio de la desobediencia civil

19 de octubre 2019: gobierno decreta estado de Emergencia y toque de queda en la región metropolitana. Nombra jefe de zona al Brigadier de Ejército Javier Iturriaga del Camp. El gobierno invoca la ley de Seguridad Interior del Estado. Carabineros, Bomberos, Gendarmería en estado de alerta. Suspensión de los actos masivos.

20 de octubre 2019: decreta estado de Excepción en La Serena, Coquimbo, Rancagua, Valparaíso, varias comunas de la Región Metropolitana (excepto …)

Despliegue de 20 mil hombres declara el jefe de zona de emergencia, sólo en Santiago. Se llama a reservistas a reconocer cuartel.

28 de octubre 2019: a las cero horas se levanta el estado de excepción en todo el territorio nacional.

Asesinados en una semana de Estado de Emergencia

Francisco Araneda Cruz, muerto el 17 de octubre en Peñalolén, en Gracia con Acueducto, cerca de la 1 de la madrugada.

Paula Lorca Zamora, 45 años, encontrada calcinada al interior del supermercado Líder, el 19 de octubre, en San Bernardo.

Alicia Cofré Peñailillo, 42 años, encontrada calcinada al interior del supermercado Líder, el 19 de octubre, en San Bernardo.

Valeska Fernanda Carmona López, asesinada de un balazo en el torax, apareció quemada dentro del supermercado Líder, el 19 de octubre en San Bernardo. SML emitió certificado de defunción.

Manuel Jesús Muga Cardemil, 59 años, muerto el 20 de octubre en empresa Kayser, Renca.

Andrés Felipe Ponce Ponce, 38 años, muerto el 20 de octubre en empresa Kayser, Renca

Joshua Patricio Osorio Arias, 17 años, muerto el 20 de octubre en empresa Kayser, Renca.

Julián Marcelo Pérez Sánchez, 51 años, muerto el 20 de octubre en empresa Kayser, Renca.

José Atilio Arancibia Pereira, 74 años, muerto el 20 de octubre, empresa Construmart, La Pintana.

Eduardo Alexis Caro del Pino, 44 años, muerto el 20 de octubre, empresa Construmart, La Pintana.

Mariana Díaz Ricaurte, Ciudadana Colombiana, asesinada por bala en el rostro, la madrugada del 21 de octubre en Lo Prado, Santiago.

José Miguel Uribe Antipant, 25 años, asesinado por disparo de efectivo del Ejército el 21 de octubre, en la región de El Maule.

Manuel Rebolledo Navarrete, 23 años, baleado y atropellado por infante de la Marina de Talcahuano, el 21 de octubre en la Región del Bio Bio.

Renzo Babosa, ciudadano peruano, muerto a balazos el 21 de octubre en Líder de Quinta Normal.

Romario Veloz Cortés, 26 años, Ciudadano Ecuatoriano, baleado por efectivos del Ejército el 21 de octubre, en la Región de Coquimbo.

Alex Nuñez Sandoval, 39 años, asesinado a golpes por personal de Carabineros la madrugada del martes 22 de octubre, en la comuna de Maipú.

Agustín Juan Coro Conde, ciudadano de origen peruano, 52 años, baleado por comerciante, ante peligro de saqueo, la noche del 22 de octubre, en Puente Alto.

Kevin Gómez Morgado, 23 años, baleado el 22 de octubre por efectivos del Ejército en la Región de Coquimbo.

Cardenio Prado de 37 años y Joel Triviño de 4 años; muertos por atropello realizado por un civil, la noche del martes 22 de octubre en San Pedro de la Paz, mientras protestaban pacíficamente.

Mateusz Maj, profesor de inglés de origen polaco; muerto en Maipú de un disparo el 23 de octubre 2019; el arma era portada por su suegro, ex militar que salió a repeler a manifestantes quienes intentaron desarmarlo, disparándose el arma e hiriendo a su yerno Mateusz Maj quien había salido a defenderlo.

Daniela Carrasco, 36 años, conocida como la Mimo, detenida el 23 de octubre; fue encontrada muerta, violada y colgada en las rejas del Parque Andrés Jarlan, Pedro Aguirre Cerda.

Bernardo Bórquez Salgado, 20 años, desaparecido el 24 de octubre, desde su casa en Quilpué fue encontrado muerto en el Estero Marga Marga

César Rodrigo Mallea González, RUT 12.314.359-0, detenido la madrugada del 24 de octubre por infringir el toque de queda, en la Comisará de Peñaflor. Amaneció muerto; según la policía se suicidó.

Desaparecidos (No se ha eliminado esta lista por razones de registro y de verificación de la situación de estas personas)

Axel Matías Tapia Soto, RUT 21.028.988-7, desaparecido desde el 20 de octubre en San Bernardo, Contacto +569 30 99 69 01 Aracely

Natalia Cortés Araya, 19-10

Aranza Astorga, 19-10

Ignacia Miranda Álvarez, 21-10

Lorena Espinoza Araya, 21-10

Victoria Espinoza Araya, 21-10

Victoria Campos Ocaranza, 20-10

Ana Sanhueza Jarpa, 22-10

Tamara Gutiérrez Gutiérrez, 22-10

Tamara Merino, 19-10

Paula Gallardo Gómez, 19-10

Constanza Martínez, 24-10

Constanza Tapia, 18-10

Daniela Riquelme, 19-10

Marcela Díaz, 19-10

Algunos nombres de personas detenidos y torturadas identificadas en la prensa nacional dada la gravedad de las torturas a las que fueron sometidas.

19 de octubre 2019

Diego Cifuentes Venegas, originario de Los Angeles; torturado e imputado; incomunicado en Valparaíso. Jueza rechazó recurso de protección.

25 de octubre 2019

Rodrigo Martínez Caices, dirigente estudiantil Universidad Arturo Prat, detenido en la 1° Comisaría Iquique, acusado de maltrato de obra a Carabineros.

Camilo Salazar Fuentes, estudiante Universidad Arturo Prat, detenido en la 1° Comisaría – Iquique

Benjamín Chambe Silva, estudiante Universidad Arturo Prat, detenido en la 1° Comisaría – Iquique

Alvaro Valdebenito, estudiante Universidad Arturo Prat, detenido en la 1° Comisaría – Iquique

Matías Lillo Gómez, estudiante Universidad Arturo Prat, detenido en la 1° Comisaría – Iquique

Milovan Carrasco (menor de edad), detenido en la 1° Comisaría – Iquique

Enrique Zuñiga, estudiante Universidad Arturo Prat, detenido en la 1° Comisaría – Iquique

Fernanda Araya Santander, detenida por Carabineros, 27 de octubre en Valparaíso

Tortura Sexual

21 octubre

Josué Maureira, se encontraba entregando primeros auxilios en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda cuando fue detenido por Carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, quienes lo golpearon hasta perder el conocimiento, fractura de nariz, insultado por su condición de homosexual, denudado y abusado sexualmente.

Lucas Rocha, detenido por dos horas; violado por Carabineros de Chile; hechos en los que participaron 4 funcionarios usando una camioneta, la noche del sábado 26 de octubre en las cercanías de La Moneda (Teatinos con Moneda) donde fue abandonado. El INDH interpuso querella.

25 de octubre 2019

Cristian Varela Toro, 21 años, detenido el 25 de octubre por Carabineros en Antofagasta; gravemente herido luego que la policía lo obligara a correr, disparándole; fue golpeado provocándole grave daño ocular y dental.

26 de octubre 2019.

Media hora antes del toque de queda, los funcionarios policiales y militares dispararon gases a la población que se manifestada, con el fin de dispersarlos; cosa que los manifestantes respondieron con piedras. Una patrulla de Carabineros y una camioneta roja con policías de civil, los detuvieron y registraron sus pertenencias; en la Comisaría fueron desnudadas, obligadas hacer sentadillas. Jefe Regional de Arica Parinacota del INDH, Víctor Hugo Lagos informó que interpondrá una querella por torturas. Se trata de las siguientes personas:

Estefani Carrasco, periodista Diario La Estrella de Arica.

Patricia Torres, periodista Diario La Estrella de Arica

Alfredo Sanhueza, periodista Diario La Estrella de Arica

Querella presentada en favor de:

Javier Álvarez, RUT 19.212.344-5

Natalia Canales. RUT 17.629.103-6

Natalia Vega, RUT 18.710.110-7

Denuncia realizada por organizaciones defensoras de la niñez:

Cristóbal Yensen, detenido y golpeado por Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago

Ignacia Salas

Carolina Sepúlveda

Rodrigo Tamblay

Recuento entregado por el INDH al 3 de noviembre 2019

Al sábado 2 de noviembre se han presentado 179 acciones judiciales, con el siguiente desglose:

4.316 personas detenidas

1.574 personas heridas; de ellas 157 personas con lesiones oculares, 8 de las cuales han perdido la visión total de ambos ojos.

El INDH ha presentado 132 querellas por torturas, tratos crueles y degradantes

18 por delitos de carácter sexual (tortura sexual)

La Cruz Roja, señala que hay que 2.500 personas heridas y que las cifras del INDH se “quedaron cortas”.

Recuento entregado por Fiscalía al 31 de octubre 2019

Al 8 de Noviembre, 1.089 denuncias por violaciones a los derechos humanos son investigadas por la Fiscalía de Chile, en todo el país. Las denuncias son por violencia institucional. 766 se han presentado contra Carabineros de Chile; 58 contra el Ejército; 22 contra la Policía de Investigaciones; 8 contra la Armada. 28 son de delitos con lesiones graves, cuasidelito de homicidio, homicidio y otras faltas. 9 causas abiertas por abuso sexual y/o violación; 4 amenazas de violación y 30 desnudamientos.

Del total de víctimas 858 son hombres; 220 son mujeres; 11 casos sin registro de sexo; 161 son niños, niñas, adolescentes; 918 personas adultas y en 10 casos no se ha identificado el tramo etareo.

De las 1.089 investigaciones en curso, 182 radican en la región del BioBio; 177 en la Región Metropolitana Sur; 117, región metropolitana Centro Norte y 157 en Valparaíso. (www.fiscalíadechile.cl)

Colegio Médico de Chile – 9 de Noviembre 2019

Califican de emergencia sanitaria la cantidad de heridos oculares, desde el inicio de las protestas y exigen el término del uso de balines contra los manifestantes. Según el Vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza señaló que “el número de casos registrados excede a cualquier país analizado” por lo que se trata de una situación “realmente grave”. (Agencia EFE).

Al 7 de Noviembre según el INDH había 1.778 personas heridas y hospitalizadas. “Cerca del 80% de las lesiones severas son producto de balines, que son utilizados como método disuasorio por Carabineros de Chile y en los 10 días del Estado de Excepción, también por los militares.

La policía no ha respetado la estación de seguridad para disparar proyectiles, se ha apuntado por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida”, señaló Mesa.

Se señala que estas lesiones han dejado pérdida de la visión en 208 personas hasta el momento de este reporte (8 de noviembre 2019).



Conclusión.

Todo lo anteriormente descrito configura una situación de violaciones graves, masivas, permanentes desde hace 3 semanas y sistemáticas de los derechos humanos vinculados con el derecho a la vida e integridad física de las personas. Por experiencia propia e histórica los chilenos sabemos que siempre la violación de estos derechos fueron la antesala y el contexto de las violaciones a los derechos humanos vinculados a los ámbitos políticos y civiles y económicos sociales y culturales. Se requiere actuar entonces de manera enérgica y sin dilación contra las prácticas actuales de terrorismo de Estado.

La solidaridad internacional a la que recurrimos y de la que esperamos encamine sus esfuerzos a condenar a Chile y su Gobierno ante los foros internacionales de Naciones Unidas, de la producción y el comercio; de la solidaridad sindical y social para que haga sentir el repudio al Estado criminal chileno que ha desatado contra el pueblo asesinatos, torturas, mutilaciones, cientos de heridos y con más de 5 mil detenidos a nivel nacional en 3 semanas de protestas contra el sistema neoliberal instaurado a sangre y fuego por la dictadura pinochetista y administrado por los gobiernos civiles en estos 30 años de post de dictadura.

Gracias a todos y todas por las iniciativas y la solidaridad desplegada.

Juana Aguilera J.

Presidenta

Comisión Ética contra la Tortura – Chile

Noviembre 10 de 2019.

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA

18 años luchando contra el crimen de la tortura

La Comisión Ética contra la Tortura adhiere al movimiento DECLARAMOS ILEGAL LA POBREZA, forma de tortura permanente que ataca a miles de seres humanos

CECT Registro de Atención DD.HH.

Jose sanchez Medel 18.636622-0 26 años 20/10/2019 herida perdigones hombro derecho domicilio Xiomara Romero 26905-294-5 35 años 20/10/2019 inhalacion bomba lacrimogena domicilio nn femenino sin rut +40 años 20-10-19 encontrada via publica agredida UCI HUAP nn masculino SIN RUT 30años 20/10/2019 encontrado en la via publica agresion UCI HUAP Kevin Muñoz 249543397-7 16AÑOS 20/10/2019 herida por perdigones en domicilio ,hemotorax pabellon huap Eduardo Mella 17576658-8 30 años 20/10/2019 contusion por terceros domicilio Diego Muñoz 15733318-6 36 años 20/10/2019 golpe con objeto contundente en craneo hosp urgencia HUAP Gyuvens Paul 26018503-9 31 años 20/10/2019 contusion craneal domicilio Sebastian Parada 18834662-6 25 años 20/10/2019 golpe en muslo por luma domicilio Jose del Real 19637120-6 22 años 20/10/2019 herida perdigon hombro izquierdo domicilio Gino Morales 26585150-9 31 años 20/10/2019 herida ojoD por bomba lacrimogena UTO hosp Salvador Manuel ortega 18597292-4 26 años 20/10/2019 contusion craneal domicilio Constanza Acuña 17519391-k 29años 20/10/2019 caida de escalera por agresion de carabineros domicilio Martin de Pablo 19323306-6 23 años 20/10/2019 herida de perdigon supraciliarizq domicilio Jose Hernandez sin rut 35 años 20/10/2019 herida perdigon pierna derecha domicilio Rodrigo Palavicino 17608194-5 29años 20/10/2019 herida bala pierna derecha domicilio Juan Gonzalez 10978644-6 49años 20/10/2019 herida por proyectil en region toracica domicilio Manuel ortega 18597292-4 26años 20/10/2019 agresion por terceros domicilio Jose Caro 14176926-k 25 años 20/10/2019 agresion por terceros domicilio Bahiron Sandoval 19474267-2 22años 20/10/2019 agresion en plaza de armas domicilio Franciele Garcia brasileña 30 años 20/10/2019 fractura femur por bala tras aslto de frigorifico , paciente estb pabellon HUAP Dario Arenas 17533694-K 29 AÑOS 20/10/2019 Herida contusa cortante por bomba lacrimogena domicilio Silvia Rodriguez 16558250-0 32 años 20/10/2019 lesion por perdigones en pierna derecha domicilio Daniel Vilchez 7603876-7 30 años 20/10/2019 contusion frontalpor perdigones domicilio Jorge Parada 17760600-6 28años 20/10/2019 contusion facial por perdigones domicilio Eliecer Flores 16980488-5 29 AÑOS 20/10/2019 lesion ocular derecha severa con hifema total UTO hosp Salvador Eduardo Nhuelqueo 11650040-K 49años 20/10/2019 herida abdominal por perdigones se indica hosp ,se fuga Erick martinez 16561467-4 32años 20/10/2019 contusion con perdigones pierna derecha domicilio Ricardo Gutierrez 18066537-4 27 años 20/10/2019 herida mejilla izquierda por balines domicilio Fabian Manosal 19634601-5 22años 20/10/2019 herida por perdigones en codo y muslo izquierdo domicilio Gerardo Van der Mer 16528554-9 32años 20/10/2019 lesion parpebralojo izquierdo por balin domicilio Marcelo Varas 12455260-5 46años 20/10/2019 Fractura expuesta de femur derecho por bala pabellon Huap Diego Mota 21318025-8 27años 20/10/2019 lesion supraciliar derecha por perdigones domicilio Solange Rosales 16148444-k 33años 20/10/2019 contusion cranealpor balin de goma domicilio Gonzalo Zamudio 17311042-1 30 años 20/10/2019 contusion en torax por balin de goma domicilio Erck Gunther 17679281-7 28años 20/10/2019 lesion superficialbrazo derecho y torax por balin de goma domicilio Wellington Zamudio 7360902-k 59años 20/10/2019 lesion por balines en domicilio domicilio Yolanda Osorio 15395742-8 37años 20/10/2019 lesion con perdigones en pierna izquierda domicilio Cristobal Carvacho 18333.662-2 27 años 20/10/2019 agresion por terceros domicilio Cristobal Carvacho ? 9440126 27 años 20/10/2019 herida penetrante por arma de fuego hosp pabellon Milton andres leiva 12586543-0 45 años 29/10/2019 herida por perdigones alameda -portugal Victor daniel villaseca 20237316-k 20años 29/10/2019 herida por perdigon zona facial HUAP pza italia Francio iognacio morales villanueva 23años 29/10/2019 herida por perdigon zona facial HUAP ahuamada HUAP Felipe Andres garcia 20128597-6 20años 29/10/2019 herida por perdigon pierna izquierda pza italia HUAP Miche alexis collao 17318530-8 29años 29/10/2019 herida perdigones ingle y pared abd plaza italia HUAP Jorge Fernando flores 12167990-6 44añoss 29/10/2019 herida por perdigones pared abdominal alameda m iover HUAP Jeannete fabiola la fuente 12343885-k 46años 29-10-019 golperado por carabineros tobalaba HUAP Jose arturo muñoz 17739294-4 26años 29/10/2019 agresion arama de fuego det carabineros HUAP Arturo alejandro cerda 19026215-4 24años 29/10/2019 dislocacion hombro derecho pcte amunategui HUAP Victor manuel contreras 18409430-4 25años 29/10/2019 lesio cutanea cervical pza iatalia HUAP Ermen boris Busos 18810582-3 25AÑOS 29/10/2019 caminando por sta lucia y llegando alameda una lacrimogena en su cuerpo HUAP Luid felipe Naelhuahaul 23193649-1 14 años 29/10/2019 lesion por perdigones en pared facia , iba en bicicleta HUAP Jorge Anselmo Ortis 8956261-8 58años 29/10/2019 lesio cutanea superficial muslo estaba trabajando HUAP Sebastian Cifuentes t 18900370-6 24años 29/10/2019 lesion cutanea malar superior , iba caminando por la calle HUAP Matias Andre Arritia 19565831-5 22AÑOS 29/10/2019 lesion facial erosiva refiere dolor sta rosa HUAP Liliana mariel Ibarra 18124117-9 27AÑOS 29/10/2019 herida cortante cuero cabelludo moneda calle HUAP Vicente Andres Moya 19359073-1 23años 29/10/2019 herida por perdigon cuero cabelludo pza italia HUAP Jose ignacio morales 17642349-8 28años 29/10/2019 aumento de volumen mano izq refire golpe de pie carab alonso de ovalle HUAP Adonis yaser Elias Tap 20200515-2 20años 29/10/2019 heroida por perdigon en region frontal eeuu c b aires HUAP Jean Pierre Pereira pe 18549805-9 24años 29/10/2019 herida por perdigones eei bilateral eeuu c b aires HUAP Valentina narbona Sal 17786452-8 31años 29/10/2019 herida por perdigones pulgar derecho alamada HUAP Rodrigo Jose Astudillo 20466345-9 19años 29/10/2019 herida por perdigones en cuero cabelludo metro u catolica HUAP Ignacio Andres vidal E 17674845-9 28años 29/10/2019 herida cortante cuero cabelludo pza italia HUAP Bastian rodrigo Oyanedel 19262819-9 23años 29/10/2019 herida frontal por perdogones alamada HUAP Diego Antonio lopez 20944081-4 17años 29/10/2019 herida frontal por lacrimogena alamaeda HUAP Danilo alfonso castillo 17467013-7 30años 29/10/2019 herida por perdigon en ambos gluteos gam Felipe Ignacio palma 18528048-9 26años 19/10/2019 herida por perdigon brazo derecho pza italia Alan leandro Roman 20992720-9 17años 29/10/2019 herida perdigon lado izquierdo en cl frente al gam Yamil pajarito miranda 19750303-3 21años 29/10/2019 herida por perdigon en angulo mamario moneda calle Miche van gurp Torres 15462374-4 36años 29/10/2019 herida erosiva por perdigon en rosdtro portugal alameda Mauricio eduardo fuentes 15433043-7 37años 29/10/2019 aumento de volumen en pie izquierdo santa lucia Luis alejandro gonzales 10739367-6 39años 29/10/2019 herida por balin en zona parpebral derecha stgo b aires eeuu con buenos a Joaquin Andres Escobar 20382109-3 19años 29/10/2019 herida por perdigones zona frontal eeuu con buenos a Edagardo Antonio Soto 18170145-5 26años 29/10/2019 herida en brazo izquierdo por lacrimogena eeuu c b aires Banny Sarai Galileo av 24813269-8 18años 29/10/2019 herida por pérdigon ojo izquerdo sata lucia HUAP Patricio Andre Medel 11837818-0 48años 29/10/2019 herida por perdigon muslo y gluteo alamaeda Azequiel german Arevalo 19341619-5 23años 29/10/2019 herida perdigones zona frontal san isidro Alejandro maximiliano 20042805-6 20años 29/10/2019 herida por perdigones rodilla izquierda alameda Benjamin eduardo araya 19034002-3 24años 29/10/2019 herida cortante con objeto contundente sam isidro Maximiliano vladimir G 17024705-k 31años 29-oct herida por perdigon en ambas manos costado plaza sta lucia Lucas ignacio cataldo 19753087-1 22años 29-10 2019 herida por perdigon dedo medio alameda cerro Melanny Anais rojas 20466653-9 19 años 29/10/2019 herida por perdigon mano derecga alameda frente gam Martin rene guerra 20296016-3 20años 29/10/2019 herida por perdigon en dedo menique alamaeda Sebastian Aguyilera Lepe 18940776-9 24 años 29/10/2019 refiere disparos por parte de carbineros parque almagro Daniela alejandra guzman 17487213-9 29años 29/10/2019 irritacion zona facial gas pimienta santa rosa Francisco javien santana 17585317-1 34años 29/10/2019 herida armna de fuego en rodilla portugal alameda Jorge fernando flores 12167990-6 44ños 29/10/2019 herida por perdigones en parrilla m iver alamaeda Tay andrea martinez retamal 17835878-2 26 años 29/10/2019 caida a nivel por protesta lesion en menton moneda calle camilio nelson perez 9708382-7 47 años 29/10/2019 lesionmes por perdigones en brazo mano y pierna mac iver alamaeda leonel felipe leom gallo 19361882-0 22años 29/10/2019 golpe con fierro en mano dercha santa lucia jonhatan eduardo burton galdamez 17203161-8 30 años 29/10/2019 eritema facial tras liquido deconocido en rostro san diego mauricio andres leiva arquerso 19360358-0 23 años 29/10/2019 lesion en ojo con vidrio tras perdigon en lente santiago bueras diego ignacio reyes vera 20228204-0 19 años 29/10/2019 lesion en craneo con lacrimogena santiago bueras Rut ester ulloa silva 15186413-8 36 años 29/10/2019 golpe en ortejo pie izquierdo parque bustamente pablo antonio aguilera gomez 14396186-3 23años 29/10/2019 dolor en ambas manos tras tomar fierro caliente vicuña makena cristobal alejandro hernandez gutierre 17961351-0 26 años 29/10/2019 lesion en ojo izquierdo con balin vicuña makena gabriel arturo martinez rivadeneira 10331906-4 48 años 29/10/2019 lesion en dedo indice izq abdomen y torax con balines baquedano ignacio castillos cabrera 19411261-8 21 años 29/10/2019 lesion por balin en maxilar inferior baquedano josefa I Burgos pasten 198369685-K 21 años 29/10/2019 lesion supracelar izq con balin baquedano Julio ivan molina galleguillos 20140412-6 20 años 29/10/2019 lesion en craneo y torax con balines baquedano Juan carlos gonzales muñoz 12313703-5 46 años 29/10/2019 herida en hueso frontal por perdigon baquedano ignacio nicolas ortega malig 30 años 29/10/2019 perdigones en brazo derecho y pierna derecha baquedano Brian steven riquelme figueroa 25 años 29/10/2019 perdigones en frente menton y brazo derecho baquedano Benjamin edo Quilodran Duran 16 años 29/10/2019 herida en craneo mano izq porperdigon baqyuedano Sebastian alejandro diaz Soto 22 años 29/10/2019 herida en gluteo derecho , mano izq codo derecho baquedano Raul antonio Vivanco Rivas 19 años 29/10/2019 herida en menton por perdigon baquedano Franco alexis Paillacan Huanchun 26 años 29/10/2019 herida ojo derecho por piedra baquedano Alfonso Andres Opazo fuentes 24 años 29/10/2019 herida en ojo derecho por perdigones baquedano Marcelo alejandro Quintanilla reveco 18424426-8 27 años 29/10/2019 herida en ambas piernas por pérdigones baquedano Cristobal Daniel morales castillo 16144002-9 23 años 29/10/2019 herida en zona cervical y craneo por perdigones baquedano Boris Alexandre Ocares sepulveda 34 años 29/10/2019 herida en zona hueso frontal baquedano Matias Aranda Villalobos 18534106-2 25 años 29/10/2019 herida en espalda baquedano Camila Guajardo galaz 18160392-5 24 años 29/10/2019 herida en espalda baquedano Gabriel sanchez farias 15223800-9 33años 29/10/2019 herida en torax y pierna baquedano Javiera Diaz cisterna 20 años 29/10/2019 tosion tobillo chorro lanza agua lanza su cuerpo baquedano Victor Levilll Tened 39años 29/10/2019 herida por lacrimogena Baquedano Sebastian Adres del Monaco Charmin 21 años 29/10/2019 golpe en parrilla costal derecha pierna derecha golpes de puño baquedano Alexander Browm van Treek 17-mar 24 años 29/10/2019 herida en zona parietal derecha con objeto contundente republica Luisa paola Labbe Labbe 45años 29/10/2019 herida en brazo derecho por perdigones parque forestal Nelson luis salazar Sepulveda 8584319-8 75 años 29/10/2019 dolor por contusion sacrocokal empujon de carabineros santa lucia Milton leiva moraga 12866543-0 45 años 29/10/2019 contusion y sututa por golpes stogo bueras Maria elizabhet Muñoz pinto 18344456-5 27 años 29/10/2019 lesion por rocio bomba lacrimogena stogo bueras atencion asistencia publica urgencia Florencio manquel namoncura 20057574-1 20 años 28/10/2019 control heridas por perdigon atencion asistencia publica urgencia Andres alfonso vargas opazo 12234422-0 47 años 28/10/2019 infeccion de herida por perdigon atencion asistencia publica urgencia Miguel angel troncoso troncoso 18804921-5 25 años 28/10/2019 golpes por caRABINEROS atencion asistencia publica urgencia francisco antonio vazques arce 13934264-k 47 años 28/10/2019 control heridas por perdigon atencion asistencia publica urgencia Sebastian alejandro Diaz Soto 19570664-0 22 años 28/10/2019 control heridas por perdigon atencion asistencia publica urgencia Nancy estefani Quintrileo quilahueque 19809147-2 21 años 28/10/2019 contatacion de lesiones atencion asistencia publica urgencia Jorge andres medina Avello 17668207-8 28 años 28/10/2019 lesion en rostro por proyectil atencion asistencia publica urgencia Javiera elgueta Robles 19864331-9 21años 28/10/2019 lesion en codo derecho pol golpe atencion asistencia publica urgencia Jonhatan castillo fuentes 14139376-6 38 años 28/10/2019 lesion pierna izquierda atencion asistencia publica urgencia Victor arancibia Marin 15432112-8 37 años 28/10/2019 lesiones en la espalda atencion asistencia publica urgencia Nayda alejandra Salazar Poblete 12033481-6 44años 28/10/2019 lesion por proyectil en piernas atencion asistencia publica urgencia Jovanny alegrando Roman Arriagada 19837747-3 21 años 28/10/2019 agitacion psicomotora por protesta atencion asistencia publica urgencia Jonhatan Morales Car 18186855-4 27 años 28/10/2019 traumatismo en craneo atencion asistencia publica urgencia Matias Ignacio perez Cisterna 19482003-8 23 años 28/10/2019 corte en dedo pulgar atencion asistencia publica urgencia Nicolas Manzur Coliqueo 19171398-2 24 años 28/10/2019 herida en cuero cabelludo atencion asistencia publica urgencia Jesus Alvarado Orellana 17927720-4 27 años 28/10/2019 herida en cara atencion asistencia publica urgencia Vicente Andrade Rivera 21051594-1 16 años 28/10/2019 corte en pierna izquierda atencion asistencia publica urgencia Pedro cardenas suarez 12910960-2 44años 28/10/2019 herida en craneo y extremidades atencion asistencia publica urgencia Hernan leiva horta 13714511-1 40 años 28/10/2019 herida en craneo y extremidades atencion asistencia publica urgencia Marcelo herrera Perez 16477116-4 32años 28/10/2019 trauma ocular atencion asistencia publica urgencia Victor hugo Linco Pailahueque 19464343-8 23 años 28/10/2019 herida por perdigones en pierna izquierda atencion asistencia publica urgencia Jose Joaquin Prado Wilson 20481329-9 19años 28/10/2019 herida por perdigones en mano izquierda atencion asistencia publica urgencia Victor Manuel Pacheco Guzman 15210507-k 37 años 28/10/2019 herida por perdigones suprciler derecho atencion asistencia publica urgencia Mauricio Ernesto Jara Mendez 17575861-5 29 años 28/10/2019 compromiso de conciencia atencion asistencia publica urgencia Jorege Narciso Trecanao Acuña 10632196-1 53 años 28/10/2019 compromiso de concincia y edema palpebral atencion asistencia publica urgencia Sebastian Andres ñanco Ñanco 17797539-7 29 años 28/10/2019 herida por perdigones en brazo derecho, eeiiizq muslo izq atencion asistencia publica urgencia Brian Crosvi Echegaray Espinoza 26127342-k 27 años 28/10/2019 herida por perdigones 3 en muslo derecho atencion asistencia publica urgencia Franco Andres Galves Rivera 17563421-5 29 años 28/10/2019 agresion por tercero eeii derecho atencion asistencia publica urgencia Jessica Polamca Valdenegro Chavez 17255324-9 29años 28/10/2019 heridas perdigones frontal por carabineros atencion asistencia publica urgencia Francisco Latorre Cid 16724545-5 32años 28/10/2019 atencion asistencia publica urgencia Cristian Manriquez Hernandez 24105741-0 29años 28/10/2019 herida por perdigon dedo meñique mano der atencion asistencia publica urgencia Felipe Alfonso Muñoz Collado 19484313-5 23años 28/10/2019 herida por perdigo en eeii izq atencion asistencia publica urgencia Felipe Andres Hermosilla Correa 19679264-3 22años 28/10/2019 herida por perdigon temporal izquierdo atencion asistencia publica urgencia Marcelo Alejandro Castro Moya 16587379-3 25años 28/10/2019 herida perdigon pierna derecha atencion asistencia publica urgencia Franchesko Amaro Silva Yañez 21241678-9 16años 28/10/2019 multiples heridas por perdigones gluteo,eei idere mano der atencion asistencia publica urgencia Nicolas Marcelo Gonzalez Rodriguez 17376434-0 29años 28/10/2019 herida por perdigon supraciliar atencion asistencia publica urgencia Adrian patricio Sarmiento garcia 15380168-1 37años 28/10/2019 herida por perdigon pie izq atencion asistencia publica urgencia constanza belen Diaz venegas 19137810-5 23años 28/10/2019 herida por lacrimogena region temporal der atencion asistencia publica urgencia Jorge javier escobar vera 16964370-9 31años 28/10/2019 perdigon pie der atencion asistencia publica urgencia Nicolas sebastian Salazar Leiva 16279039-2 33años 28/10/2019 perdigon boca atencion asistencia publica urgencia David Bernavet Codocedo Ulloa 16931431-4 33años 28/10/2019 atropello por carro a carabineros lesion codo derecho atencion asistencia publica urgencia Ayron Arturo Orozco Donoso 19515542-9 23años 28/10/2019 derivado de Sapu por herida de perdigon atencion asistencia publica urgencia Juan Delfin Latin Quintana 9585355-2 56años 28/10/2019 refiere golpes por carabineros en zona costaL atencion asistencia publica urgencia Vicente Aravena Saldias 19631983-2 22años 28/10/2019 HERIDA POR PERDIGON EN ESPALDA atencion asistencia publica urgencia Juan carlos lopez valladares 11856542-8 48años 28/10/2019 herida por perdigones brazo izq ,muslo der y torax atencion asistencia publica urgencia Kristopher pardo gonzales 15786084-4 35años 28/10/2019 herida en eeii perdigon atencion asistencia publica urgencia Juan Molla cabello 9991368-1 55años 28/10/2019 agresion nde puño atencion asistencia publica urgencia Makarena Yurisch 20678108-4 18años 28/10/2019 herida en labio por lacrimogena atencion asistencia publica urgencia marcela sepulveda arellano 19562912-9 22años 28/10/2019 herida en pierna izq por perdigon atencion asistencia publica urgencia Miguel angel traslaviña benitez 18662671-0 26años 28/10/2019 herida por perdigones en extremidades superiores en inferiores atencion asistencia publica urgencia Abraham riquelme diaz 19315401-8 23años 28/10/2019 herida por perdigon ojo derecho atencion asistencia publica urgencia Angelo Brurgueño alegria 18089657-0 27años 28/10/2019 herida en ojo izquierdo por perdigon atencion asistencia publica urgencia Brian hernan barrera aguirre 17664293-9 29años 28/10/2019 agresion de puño por carabineros atencion asistencia publica urgencia Eduardo Andres Roaman Soto 19864969-4 21años 28/10/2019 explosion de extintor en manos atencion asistencia publica urgencia Esperanza Josefina hernandez plaza 20164410-0 20años 28/10/2019 quemadura con lacrimogena dedos indice y anulas atencion asistencia publica urgencia Juan esteban Calderon Rojas 15783880-6 35 años 28/10/2019 herida de perdigon en mejilla izquierda Martin antonio sanchez cavieres 16125666-8 34años 28/10/2019 herida a nivel de menton secundario a impacto por perdigon + heridas en otras partes de la cabeza , control dental Alexis sebastian marquez vidal 16141159-5 32años 25/10/2019 fractura de Epifisis inferior del humero, expuesta distal izq , golpe con obj contudente Grave , ntudente , hospitalizacion /derivada de otro centroasistencial Luis Felipe Echeverría Salazar 18077977-9 27años 20/10/2019 herida por perdigones EEII derecho mas heridas cutaneas , parad 18 de Vickuña José Sebastian Ordenes Aravena 16192052-5 33AÑOS 25/10/2019 HERIDA EN ZONA FRONTAL PÓR LACRIMOGENA , CONTUSION FACIAL rechaza tto Juan Ramon Soto Meza 16169343-k 34años 25/10/2019 heriday fractura frontalizquierda por poerdigones , hospital San juan de Dios , NO DENUINCIA / RECHAZA TRATAMIENTO Marcelo Andres Maldonado Faundez 14140864-k 38años 24/10/2019 herida por perdigones en pierna derecha , plaza italia Sebastian Nicolas Jouannet de La Jara 18206447-5 26años heridpo por perdigones zona lumbar derecha y codo izq ,Bustamenta policontuzo Filomon Torres Tarazona 25510655-4 33años 20/10/2019 Golpes multiples de carabineros en calle Sotomayor policontuzo contexto ; toque de queda Carlos Alberto Galaz Ramos 12463159-9 46años 20/10/2019 agresion de carabineros con luma , Puente Alto HUAP Pablo Galleguillos Maldonado 18621705-5 25años 22/10/2019 corte de ceja por disparo de perdigon , Santa luucia HUAP Camila Valdevenito Cuadra 18661196-9 26años 22/10/2019 heridas en extremiodades inferiores perdigones , Los heroes HUAP Aron Ponce Galarce 20634827-5 18años 22/10/2019 herida frontal y de torax por perdigones , calle moneda HUAP Josefina Maluje Fernandez 20299356-7 19años 22/10/2019 herida por perdigones en pirna izq , Santa lucia HUAP Bryan Riquelme Figueroa 18416874-k 26años 22/10/2019 herida frontal perdigon, en Santa lucia HUAP Rodrigo Vargas gonzalez 19745772-4 22años 22/10/2019 herida por perdigones en piernas HUAP Martín Suarez Galvez 20777232-1 18años 22/10/2019 lesion cervical por chorro carro lanzaaguas Santa lucia HUAP Pablo Rosales Moya 20473209-4 19años 22/10/2019 herida e cara por perdigon Santa lucia HUAP Javier Casas Antepichun 19.306401-9 23años 22/10/2019 herida pierna izquieda por perdigon U de Chile HUAP Cristian Morales Vielma 19.375392-2 23años 22/10/2019 herida ojo izquierdo por perdigon , Los Heroes HUAP Herctor Marihuan Carileo 13915282-4 39años 22/10/2019 herida ojos por perdigones ,Santa Lucia HUAP Kevin Perez Paez 23841398-2 20años 22/10/2019 herida de perdigon en ambos ojos , Santa lucia HUAP Mauricio Cid Alvarez 19777295-6 21años 22/10/2019 herida en torax por perdigon , santa lucia HUAP Laura Bustos Salgado 19993087-7 21años 22/10/2019 Rush alergico a gas pímienta ,lacrimogena ,santa lucia HUAP Cristobal Pizarro Berrios 20614905-1 18años 22/10/2019 herida mano en Ingle derecha con perdogones Santa lucia HUAP Mauricio Carreño Araneda 19378927-7 23años 22/10/2019 heridas de perdigon e eeii , calle moneda HUAP Dante Aliante Lienqura 19703887-k 22años 22/10/2019 agresion con objeto contundente , piedra Santa Lucia HUAP Cristopher Arce Gonzalez 19344658-2 23años 22/10/2019 herida por perdigon en pierna derecha , Alameda HUAP Jair Roberto Jara Pizarro 16738924-4 32años 22/10/2019 perdigon en torax , disparos en Alameda HUAP David Alejandro Saldoval Cancino 17736669-2 30años 22/10/2019 luxacion de codo derecho ,golpes de ffee alameda HUAP Daniel Ignacio Torres Torres 19236580-5 23años 22/10/2019 perdigon lumbar , en paseo Bulnes HUAP Cristian Acosta 24623669-0 29años 22/10/2019 dolor costal izquierdo por golpes de carabineros paseo bulnes HUAP Hector Alejandro Espinoza 16622733-k 32años 22/10/2019 herida a nivel frontal de craneo con lacrimogena , en Alameda HUAP Daniel Alonzo Vasquez Santibañez 18701422-0 18años 22/10/2019 herida craneo con perdigon ,Alameda HUAP Esteban Abraham Contreras Utreras 18609336-4 25años 22/10/2019 lacrimogena en craneo,herido en Alameda HUAP David Israel Contreras Guajardo 18021016-4 28años 22/10/2019 lacrimogena en labio superior ,herido en Alameda HUAP Jonathan Emannuel martinez sepulveda 20672972-4 18años 22/10/2019 perdigon ocular,herido en Alameda HUAP Yerko Israel Alafaro castillo 19647037-9 22años 22/10/2019 perdigon en cabeza y antebrazoderecho,herido en Alameda HUAP Jordan Alexis Fuentes Velaquez 21719201-3 14 años 22/10/2019 trauma ocular por lacrimogena ,herido e Alameda HUAP Ignacio Nicolsa Bernal Valenzuela 19742604-7 22años 22/10/2019 perdigon ocular dercho ,herido en Alameda HUAP Leonardo Antonio Neira Pinto 15467979-0 37años 22/10/2019 perdigon ocular derecho , herido en calle Alameda HUAP Raul Tapia Cantaro sin Rut 30años 22/10/2019 herida cortante en muñeca derecha corte , Alameda HUAP carberl Gilberto Mendez perez 15040909-6 19años 22/10/2019 torsion brazo izquerdo por golpe en calle moneda HUAP Maximiliano Dieguet Schrodek 19323884-k 23años 22/10/2019 herida pierna izquierda por golpe , calle bustamante HUAP Daniel Alejandro morales alarcon 19342737-5 23años 22/10/2019 herido por perdigon en Tarapaca HUAP Kevin andres Iturra Valenzuela 19779821-1 20años 22/10/2019 trauma perdigon ocular derecho herido en alameda HUAP Francisco sebastian Moreno Saez 19845897-k 21años 22/10/2019 perdigon rodilla der , herido alameda HUAP Matias Gaspar Bravo Olguin 17764187-1 28años 22/10/2019 perdigon en la nariz , herido en Alameda HUAP Lucas Ignacio Vasquez Salinas 19870268-6 31años 22/10/2019 herioda por perdigones , calle Tarapaca HUAP Nicolas Tapia Gonzales 18528422-0 26años 22/10/2019 perdigon pierna derecha , herido Alameda HUAP Benjamin fernando Astudillo Ibacache 19582507-6 22años 22/10/2019 perdigon en tibia izquerda ,herido en Bulnes HUAP Matian Ignacio Pinto Flores 18662635-4 25años 22/10/2019 perdigon en pierna izquierda herido en alameda HUAP Damien Tapia Parreño 20674069-8 18 años 27/10/2019 Dolor cadera derecha Atropello en alameda HUAP Diego urrejola Zuñiga 20430708-3 19 años 27/10/2019 perdigones a nivel dorsal y pierna izq herido en alamenda HUAP Cristian Bustamante Vargas 15179926-4 36años 27/10/2019 herida oido izq agresion parque bustamante HUAP Wilson Calisto Leon 19634613-9 22años 27/10/2019 perdigon brazo y pierna , paseo Bulnes HUAP Jacob Pinilla Ojeda 17780685-2 28 años 27/10/2019 perdigon codo derecho ,herido en agustinas HUAP Felipe Plaza Zuñiga 18078427-6 27 años perdigon brazo derecho .herido Alameda HUAP Gustavo adolfo gatica Villaroel 19818672.4 21años 8/11/2019 herida de perdigon en ambos ojos derivado a Clinica Santa MARIA Isidora gonzales miranda 21458003-9 15años corte en mano izquierda ,,Santa lucia

