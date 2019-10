Este es el programa para hoy y mañana miércoles 30, día de la Huelga General

Urgente: máxima difusión Santiago y Regiones

Difusión: Unidad Social convoca a Huelga General / Paro Nacional para este miércoles 30 de octubre 2019

¡Todas y todos juntos al mismo tiempo!

Instructivo

29 de octubre

• Conseguir materiales y compras necesarias para el día martes y miércoles.

30 de octubre

• NO vamos a trabajar

• NO enviamos niñ@s al colegio

• NO realizar pagos de servicios, ni compara en grandes cadenas y realizar transacciones bancarias

• Evadir transporte público, no pagar TAG, sacar tag, tapar patente etc.

• A primera hora hacemos actividades de cortes de rutas calles y avenidas, Ruta 5, interferir en el transporte público agitación y propaganda

• Al medio día acudimos a Protestar al centro de nuestras ciudades. En Santiago iniciamos marcha a las 11:00 hrs. desde Plaza Italia

• Al atardecer desarrollamos acciones de protesta cortes de ruta y cacerolazos 18:00 hrs. en nuestros barrios

Contacto de prensa a: comunicacionesunidadsocial@gmail.com

Sin Partidos políticos, solo Ciudadanía

