Documentos reservados del Ejército muestran que Guillermo Parvex fue miembro de la CNI

INTERFERENCIA accedió a documentación donde el escritor figura en una lista de personas que fueron trasladadas desde la CNI (Central de Informaciones) a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), con el retorno de la democracia, en 1990, y también a una carta donde Parvex pide al Ejército no revelar su hoja de vida. Ayer, un proyecto de Canal 13, basado en su libro bestseller, obtuvo un financiamiento de más de 350 millones de pesos.

Ayer, viernes, se dieron a conocer los ganadores a los fondos 2019 que otorga el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), repartiendo más de tres mil millones de pesos para programas de “televisión de calidad”. El organismo, dirigido por Catalina Parot –ex ministra de Bienes Nacionales, en el primer gobierno de Sebastián Piñera–, premió en la categoría series históricas a Un Veterano de Tres Guerras.

Basada en el libro homónimo del escritor y periodista Guillermo Parvex, la serie cuenta las aventuras de José Miguel Varela, un joven abogado de 22 años que decide enrolarse en el Ejército de Chile, para pelear en la Guerra del Pacífico [En realidad Guerra del Salitre]. Auspiciado por Canal 13 y bajo la dirección de León Errázuriz, recibirá poco más de 350 millones de pesos.

Este autor, fenómeno de ventas gracias a sus libros Un veterano de tres guerras y 1978: El año en que marchamos a la guerra, fue acusado, en febrero de 2018, en una publicación del diario semanal Cambio21, de haber sido agente de la CNI, durante la Dictadura. En dicho artículo, varios periodistas contemporáneos de Parvex lo identifican como agente de la CNI, recordando diversas anécdotas donde el periodista habría estado desempeñando funciones para el órgano represor.

Esta información fue desmentida, en varias ocasiones, por el propio escritor, quien afirmó haber trabajado en la División de Comunicación Social (DINACOS) durante la Dictadura, pero descartó haber sido parte de la estructura de algún organismo represivo. “No soy un escritor subvencionado por el Ejército. Todo esto viene de una campaña en mi contra y creo que parte del hecho de que yo fui reservista del Ejército. Jamás he sido agente de la CNI. Trabajé en DINACOS porque era un buen trabajo. Esto no me hace cómplice de la Dictadura ni agente de inteligencia”, dijo a Radio Cooperativa, en una entrevista, en julio de 2018.

Cabe recordar que la DINACOS era el organismo encargado de censurar a la prensa, durante la Dictadura.

Sin embargo, INTERFERENCIA accedió a documentación reservada del Ejército, donde en el anexo del Boletín Oficial del Ejército Nº23, del 4 de junio de 1990, el nombre de Antonio Guillermo Parvex Canales aparece en un listado de personas que son transferidas desde la CNI a la DINE. Así, en los archivos de esta rama de las Fuerzas Armadas el actual escritor superventas aparece como funcionario del servicio represor de la Dictadura y que, a inicios de la transición chilena y tras la disolución de la temida CNI, fue incorporado a otra estructura de inteligencia del Ejército.

A su vez, INTERFERENCIA tuvo conocimiento de una solicitud de acceso a información pública donde se solicitaban antecedentes sobre Parvex al Ejército de Chile, cuya hoja de vida no pudo ser proporcionada al solicitante, por oponerse el escritor a la publicación de estos antecedentes, en una carta fechada el 15 de marzo de 2018 y dirigida al Ejército. Las razones por las que Parvex no quería que esta información fuese pública están bajo reserva y aparecen censuradas en el documento oficial (Ver documentación adjunta).

Responde el autor

Ayer, este medio se contactó con Guillermo Parvex para consultarle sobre la información obtenida. Ante la consulta sobre cómo y por qué pasó a la Dirección de Inteligencia del Ejército, si según su relato él sólo había pertenecido a la planta civil del Ejército, a través de DINACOS, el autor dijo que “fue una decisión personal”.

Sobre la información contenida en el anexo del Boletín Oficial del Ejército Nº 23, donde aparece su traslado de la CNI a la DINE, afirmó que “eso no es así, ahí había gente de muchas más partes. Nos sumaron a ese decreto por razones de plasticidad presupuestaria, fondos, recursos, no sé de qué. Yo trabajaba a honorarios en DINACOS y al quedar sin trabajo el 11 de marzo [de 1990] me pasaron al Ejército. De ahí, seguí trabajando un año y medio más”. Ante esta respuesta, se le preguntó a Parvex si podía proporcionar alguna documentación que probase que él no pertenecía a la CNI al momento de aparecer en este listado, a lo que dijo que no la tenía.

Consultado sobre las razones que lo llevaron a impedir que se conociera el contenido de su hoja de vida del Ejército, Parvex indicó que “porque no me interesa que esto sea público. Es una decisión personal, y no tengo porque darle cuenta a nadie de mis cosas personales”. INTERFERENCIA le consultó si era información que lo vinculaba con la CNI, lo que negó.

“Digo, tajantemente, que no pertenecí ni a la DINA [], ni a la DINE ni a la CNI, menos. Nunca pertenecí a los organismos de seguridad. Yo me fui al Estado Mayor General del Ejército y trabajé ahí hasta octubre o septiembre de 1992, cuando me aburrí y me fui”, consignó.

Acto seguido, Parvex aseguró que el documento que ahora presenta INTERFERENCIA “no puede ser publicado, ni total ni parcialmente, por un dictamen de la Corte Suprema, que impide su difusión”, pero sin entregar mayores detalles.

La primera edición de Un veterano de tres guerras fue de la Academia de Historia Militar de Chile, en 2014. Tras convertirse en un éxito inicial, las siguientes ediciones fueron publicadas por Ediciones B, perteneciente a Penguin Random House. Se calcula que, actualmente, ha vendido más de 100.000 ejemplares de ese libro en Chile, convirtiéndose un fenómeno sólo superado por los libros de Jorge Baradit.

El amigo Andrónico

“No lo podía creer. Apenas se publicó Un veterano de tres guerras, el libro se convirtió en un éxito de ventas. Al punto de que el propio Andrónico Luksic se lo regaló a sus seguidores de Twitter”, se afirmó en un artículo de la Universidad de Los Andes, en septiembre de 2017, tras un encuentro con Guillermo Parvex en esa institución.

La historia de amor, o de admiración mutua entre el escritor y el empresario, partió en marzo de ese año. Ese mes, un usuario de Twitter le preguntó al mandamás del Grupo Quiñenco que le recomendara un libro para leer.

Y Andrónico Luksic, reservista del Ejército, gracias a haber completado el Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva (CAOR), no dudó: recomendó Un veterano de tres guerras.

Y el autor, que fue miembro de la CNI, agradeció al empresario en un artículo de la revista de negocios Capital: “Luksic se está acercando a la gente”, afirmó Parvex.

Ahora, ambos vuelven a estar en el mismo bote. Los fondos asignado por el CNTV al proyecto de Un veterano de tres guerras, la obra de Parvex, contó con el respaldo y auspicio de Canal 13, la estación televisiva que pertenece a Andrónico Luksic.

*Fuente: Interferencia

* * * * * + * * * * *

Antonia Paz

– 5 octubre 2019

Hace un año y medio, Cambio21 dio a conocer una información exclusiva que aseguraba que el escritor súper ventas Guillermo Parvex, (foto), autor del libro Un Veterano de tres Guerras, había sido agente de la policía política de Pinochet, la Central Nacional de Informaciones (CNI).

La información de nuestro medio había sido ratificada por una lista de agentes de la CNI, que fue dada a conocer por el propio Ejército, cuando entregó la información –obligados– de los agentes que habían sido traspasados a la nomenclatura de esa rama.

En la División Sicopolítica de la CNI aparecía Antonio [su verdadero nombre] Parvex Canales, con el número 1484, como se puede ver en la información que aparece abajo:

Nuestra información, de febrero 2018, tenía testimonios sobre la vida estudiantil y profesional de Parvex.

Mentiras de Parvex

“Miente cuando dice que trabajó en El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda, eso lo puedo asegurar con absoluta certeza”, dice Cristián Bustos, que trabajó más de 25 años en la empresa El Mercurio, donde llegó a ser presidente del Sindicato de Periodistas. “Yo trabajé ahí; nunca lo vi y nadie lo vio”.

Recuerda Bustos que, cuando reporteaban, “teníamos que ir al cuartel de la CNI, que estaba en la calle Belgrado [hoy calle José Carrasco Tapia en memoria del periodista asesinado por Álvaro Corbalán], a recibir los comunicados oficiales con los datos acerca de los allanamientos y enfrentamientos que hacía la CNI y casi siempre los entregaba el mismo Antonio Parvex”.

“Entonces, ¿qué hacía ahí? Muchos de nosotros lo vimos, igual que infiltrado en manifestaciones que nos tocaba cubrir. El primero que aparecía era él. Me acuerdo de la matanza de Corpus Christi, que llegamos todos los reporteros policiales allá y él ya estaba y de eso nunca escribió en su medio. Una vez, los carabineros le sacaron la cresta en una protesta, porque se tenían mala los pacos con los CNI”, enfatizó el mismo Bustos.

Una periodista que conoció a Antonio Parvex, es la ex presidenta de la Democracia Cristiana, Myriam Verdugo. Ella fue estudiante de la Universidad de Chile, que entró por la Prueba de Aptitud Académica y no conoció como ingresó a la Universidad el actual escritor.

«Era compañero de curso, de mi misma promoción. Era muy raro. Sólo miraba, escuchaba, se colocaba atrás en las clases. Nunca tenía opinión. De nada».

«Era misterioso. Para todos nosotros claramente era un informante [de la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional] o la CNI]… en las universidades sabíamos que existían los denominados sapos y él, probablemente, era uno de ellos», señala Myriam Verdugo.

Y tiene una anécdota: «Fuimos en bus a una gira al norte con el curso y tuvimos un problema con Carabineros en la carretera. Pero, él se bajó rápidamente y sostuvo una pequeña conversación con ellos y nos dejaron pasar rápidamente. Todo fue muy raro. Les habló desde su posición de fuerza».

Luego, cuando Myriam Verdugo reporteaba se encontró varias veces con Parvex, especialmente al cubrir notas sobre dirigentes sindicales: «Él trataba de ganarse la confianza de ellos; pero, los dirigentes ya estaban dateados sobre su ‘otra vida’. Así, tenían sumo cuidado con entregarle alguna información sobre sus vidas privadas o reuniones, que se hacían en las casas o lugares donde podían ser detenidos y allanados”.

Hay quienes lo describen como “un tipo formateado, raro, introvertido, que se paraba al lado de los grupos y sólo escuchaba las conversaciones; nunca opinaba, de nada”, señala el destacado periodista y escritor Benedicto Castillo.

“A mí me parecía muy extraño su cercanía con los militares. Siempre estaba en la oficina de Relaciones Públicas de Carabineros, donde íbamos a buscar las noticias. No se movía de ahí. Más de alguna vez, fue sorprendido cuadrándose frente a un carabinero de rango”, agrega Castillo.

“Recuerdo un ejemplo de su afinidad con los militares. A mí, para el libro que escribí sobre Pinochet, me dieron solo una hora en la biblioteca de la Escuela Militar. En cambio, él escribe con el apoyo de la Academia Militar”, comentó Castillo.

Medio digital ratifica información de Cambio21

Este sábado, el medio digital Interferencia, en su nota más importante reitera con más datos sobre el paso oscuro del afamado escritor, permanente panelista en los canales de televisión como La Red y Canal 13, en su matinal.

Con el título de Documentos reservados del Ejército muestran que Guillermo Parvex fue miembro de la CNI, crónica escrita por Lissette Fossa y Joaquín Riffo, Interferencia señala que accedió a documentación donde el escritor figura en una lista de personas que fueron trasladadas desde la CNI a la DINE, con el retorno de la democracia en 1990, y también a una carta donde Parvex pide al Ejército no revelar su hoja de vida.

Varias veces, Parvex ha desmentido su pasado en la CNI o en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Ha dicho que perteneció a la División de Comunicación Social (DINACOS) durante la Dictadura.

Singularmente, DINACOS era el organismo encargado de censurar a la prensa durante la dictadura y decidía que se publicaba o que no se publicaba, o que se emitía.

Varios periodistas vieron a Parvex entregando información de la CNI en la antigua calle Belgrano, cerca de Vicuña Mackenna y a 200 metros de la Alameda. Ahí estaban las oficinas de los jefes operativos de la CNI y ahí había tenido su oficina Manuel Contreras, cuando era jefe de la DINA. La calle Belgrano, luego de la vuelta a la democracia se pasó a llamar Periodista José Carrasco Tapia, que fue asesinado por un grupo de agentes de la CNI, encabezados por Álvaro Corbalán, en 1986. José Carrasco era el editor internacional de la revista Análisis y fue fusilado con quince balazos, en las afueras del Cementerio Parque del Recuerdo.

El medio Interferencia, también, accedió a otros datos: una documentación reservada del Ejército, donde en el anexo del Boletín Oficial del Ejército Nº23 del 4 de junio de 1990, el nombre de Antonio Guillermo Parvex Canales aparece en un listado de personas que son transferidas desde la CNI a la DINE. Así, en los archivos de esta rama de las Fuerzas Armadas el actual escritor superventas aparece como funcionario del servicio represor de la Dictadura y que, a inicios de la transición chilena y tras la disolución de la temida CNI, fue incorporado a otra estructura de inteligencia del Ejército.

También se tuvo conocimiento de una solicitud de acceso a información pública, donde se solicitaban antecedentes sobre Parvex al Ejército de Chile, cuya hoja de vida no pudo ser proporcionada al solicitante, por oponerse el escritor a la publicación de estos antecedentes, en una carta fechada el 15 de marzo de 2018 y dirigida al Ejército. Las razones por las que Parvex no quería que esta información fuese pública están bajo reserva y aparecen censuradas en el documento oficial.

Pero, no todo es complejo ni duro para Antonio, o Guillermo, Parvex: El Consejo Nacional de Televisión, presidido por la ex ministra de Piñera, Catalina Parot, aprobó, este jueves fondos por más de 350 millones de pesos para hacer una serie del libro Un Veterano de Tres Guerras; la cual, también, será financiada por Canal 13, bajo la dirección de León Errázuriz.

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp