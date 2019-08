Mirando el devenir de Codelco, “la paciencia se agota”

MACHALÍ, 06 de Agosto de 2019

A la Comisión de Minería y Energía

A la Opinión Pública

La Paciencia se Agota

Breve reseña:

-Varias consultas he planteado a la Comisión de Minería y Energía de la H. Cámara de Diputados relacionadas con CODELCO Chile, “todas” sin respuesta.

-Históricamente el cobre se ha definido como “El sueldo de Chile” “o “La viga maestra de la economía”

-La Comisión de Minería y Energía la integran: 2 Médicos, 1 Ingeniero Comercial,1 Historiador,1 Geógrafo, 1 Profesor y Orientador, 1 Periodista, 1 Licenciado en Educación/ Matrón, 1 Abogado, 2 Sin Información Profesional y la Presidenta de la Comisión que es Bióloga Marina.

-El trabajo legislativo ha estado centrado solamente en el área “Servicios Eléctricos”.

-El Ministro de Minería y Energía es un Abogado.

Así las cosas es dable entender la nula preocupación demostrada por esta Comisión en las tareas y comportamiento de nuestra principal empresa “CODELCO”, que a la fecha acusa un déficit de US$ 14.000 millones a.p.p. y serios problemas en el desarrollo de sus proyectos estructurales para mantener bajo sus costos y cumplir con las metas de producción.

Recientemente tomé conocimiento de una presentación que dos ex supervisores de División El Teniente los Sres. Héctor Albornoz y Ramón Carvajal (ambos Ingenieros), hicieran aproximadamente dos años a la fecha a la Comisión de Minería y Energía de la H. Cámara de Diputados indicando los serios problemas y onerosos gastos que presenta el Proyecto “Nuevo Nivel Mina División El Teniente”, el cual manifiestan los profesionales antes señalados, es inviable.

Muchos de los insumos adquiridos para la ejecución se encuentran almacenados, sumando millones de dólares sin saber cuál será su destino final, probablemente, de acuerdo a experiencias personales irán a remate (o algún botadero clandestino de los 41 que logré detectar durante mis actividades en esta empresa, para ocultar el desatino), con las consiguientes pérdidas económicas.

No estoy muy errado al aseverar que situaciones similares están ocurriendo en las otras Divisiones de la Compañía sin que ninguna autoridad sea capaz de detener esta verdadera farra.

En cartas anteriores manifesté la necesidad imperiosa de una auditoria internacional “Total”, a esta empresa de todos los chilenos y ella debe hacerse antes que las actuales autoridades dejen sus cargos, pues alguien debe pagar la cuenta del despilfarro que está ocurriendo desde hace varios lustros en la estatal.

La Comisión de Minería y Energía no contesta. Una de sus principales tareas es fiscalizar y claramente no demuestran capacidad para ello, el desconocimiento de este tipo de situaciones no los exime de su responsabilidad, pero sí aminora la falta. Pero en estos casos señalados y estando en conocimiento y alcance del daño causado, su no involucramiento demostraría una negligencia o lo que es peor una colusión con los infractores. Históricamente este poder del Estado ha tratado a CODELCO de una forma muy especial, que visto desde afuera da la impresión de un sometimiento a las acciones de los jerarcas de la estatal, la razón la desconozco y por el momento no quiero pensar mal.

De no obtener respuesta durante el transcurso de la próxima semana, recurriremos al Consejo para la Transparencia y posteriormente la primera semana de Septiembre a la Contraloría General de la República. En el intertanto estamos tomando contacto con algunos abogados para iniciar las acciones legales que sean pertinentes.

Roberto Andereya Vera

Email: randereyavera@gmail.com

