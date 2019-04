¿Quién es Hugo Larrosa, el empresario argentino detrás de las torturas a trabajadores en Chile?

Las grabaciones de la violencia a los empleados de la compañía, que incluían golpes y abusos sexuales, eran ordenadas por el mismo ejecutivo.

3 de abril de 2019 23:56 GMT

El empresario argentino Hugo Larrosa fue denunciado el pasado martes por torturar a sus empleados y someterlos a degradaciones sexuales, tras revelarse los videos de los hechos —que el propio ejecutivo ordenaba grabar—, y en donde se observan las vejaciones que cometía en una fábrica ubicada en la región de Colina, Chile.

Las perturbantes imágenes fueron difundidas por el canal local 24horas, donde a través del testimonio de un exempleado con identidad reservada, se reconstruía lo que ocurría desde hace años dentro de ‘La Fábrica del Terror‘, en alusión a “Alimentos Don Hugo”, la empresa de Larrosa.

El relato escalofriante del trabajador, acompañado por las filmaciones que el empresario demandaba realizar para su propio regocijo, revelaba escenas que incluían fuertes golpizas, ataques sexuales, insultos y humillaciones públicas.

Conozca a el señor Don Hugo Larrosa No alimentos Don Hugo #LaFabricadelTerror pic.twitter.com/jsy7NJZe0T — Salvemos Santiago (@SalvemosSTGO) 3 de abril de 2019

Según la victima, el dueño de la compañía “compensaba súper bien” sus violentos actos con distintos “premios” que hacían callar, en algunos casos, la denuncia de lo que ocurría dentro de las instalaciones de la fábrica alimenticia, ubicada en la zona industrial de Santiago.

Hasta el momento, la Justicia de Chile no se ha pronunciado al respecto, pese a que Larrosa cuenta con varias denuncias en la Policía. Los abogados de distintos empleados se han declarado ante los medios para pedir celeridad en el caso y la condena para el responsable.

El relato del horror

El exempleado que denunció los hechos en la televisión chilena —apodado ‘José’ para resguardar su identidad—, detalló las situaciones que vivió bajo las torturas del empresario argentino.

“Todo comenzó con un tema de artes marciales. Hacía llaves, me inmovilizaba y aprovechaba de hacer tocaciones. Después comenzaron los acosos y posteriormente ya era dejarme en vergüenza frente a mis compañeros de trabajo”, confesó José.

El peor acto contra su persona, según contó, fue el día de su cumpleaños, cuando Larrosa dio muestra de lo que era capaz de hacer para vejar a sus empleados.

“Mi cumpleaños cayó un día sábado y me llaman que fuera al segundo piso. Ah, yo dije, ‘una sorpresa’. Entré, él estaba detrás de la puerta. La cerró y se me tiró encima, mientras que entre todos, por orden de él, me sacaron la ropa. Y me hizo correr, pegándome con un cinturón, con la hebilla. Fue tanto el dolor en mi espalda, que ahí fue cuando me oriné, me agaché y recibí el latigazo, y ahí me oriné de puro dolor”, recordó el trabajador.

Reacciones en las redes

El caso de ‘La Fábrica del Horror’ causó la indignación de miles de usuarios en las redes sociales de Chile, que pidieron a la Justicia que actúe para poner en prisión a Larrosa y llaman a dejar de comprar sus productos comestibles, como papas fritas, alimentos envasados y aceites.

La #tortura es una de las peores violaciones a la dignidad humana. #Torturar sistemáticamente a un trabajador solo puede ser obra de un ser profundamente #macabro.

El empresario Hugo Larrosa debe ser procesado y #condenado por la Justicia chilena #Valdiviacl #LaFábricaDelTerror — Pedro Muñoz Concejal x Valdivia (@PedroMunozLeiva) 3 de abril de 2019

No me lo creo! Como no lo tiene en la carcel con cautelares @FiscaliadeChile ! Y como @PJudicialChile no las otorga! Hugo Larrosa es un torturador más que empresario. Ojo que incluso @inddhh creo debería hacerse parte también. No queremos más torturadores en Chile pic.twitter.com/paNmSGZZNs — Felipe Dominguez 🌈🌈 (@fdominguez14) 3 de abril de 2019

NO COMPRAR Estos productos son los que comercializa Hugo Larrosa, dueño de fábrica que tortura a sus trabajadores en Colina y Puerto Montt, según reportaje de #TVN — Patricio Bustamante (@pbustas) 3 de abril de 2019

*Fuente: Actualidad RT

