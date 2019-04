España: Que no nos roben el futuro. Que ya nos robaron el presente  

Las próximas no serán unas elecciones más. Serán decisivas para nuestro futuro. Y nuestro voto vale. Reconozco que los «ruidos» que hacen muchos de los candidatos no ayudan. Más que aclarar, confunden, cansan. Faltan razones, argumentos, ideas. Se repiten frases huecas y ensayadas que buscan el aplauso fácil de un público adicto. Es una puesta en escena para que los periodistas difundan luego las promesas del día.

Nos sabemos todos los cuentos

Los mayores, que durante años hemos escuchado tantas ofertas ilusionantes, preferimos recurrir a la memoria y al rigor de los datos. Y en esta oportunidad, aparentemente estamos ante un amplio «menù» de ofertas electorales. ¿Pero son tan diferentes? No lo creo. Voy a centrarme en temas fundamentales para los pensionistas o para aquellos trabajadores en activo. Hay tres partidos que quieren formar el próximo gobierno español, y que consideran prácticamente inviable el Sistema Público de Pensiones. Insisten en que el sistema «no se sostiene», y argumentan que no hay fondos suficientes. Sí, pero cuando los hubo de sobra, se consumieron o derivaron a otras partidas. No olvidemos que durante el gobierno del PP, vaciaron la hucha de reserva que tenía más de 66 mil millones de euros. Y ni el gobierno ni el Pacto de Toledo ( parlamentarios y sindicatos ) adoptaron en todos esos años medidas para garantizar su continuidad.

Como se distribuye el presupuesto, lo que roban y la evasión fiscal

«No hay dinero» es el «mantra» de los partidos que quieren liquidar el Sistema Público. Si que lo hay, el problema es como se distribuyen las partidas del presupuesto. ¿O acaso la Corona se autofinancia los fondos para la Casa Real? ¿Y los gastos militares? ¿ Y los más de 60 mil millones de los fondos públicos que se utilizaron para «salvar» a la banca? («no les costará un solo euro a los españoles» dijeron a coro Rajoy, De Guindos y Montoro.) ¿ Y las evasiones fiscales de las grandes fortunas y empresas, estimadas en más de 80 mil millones por los técnicos de hacienda ( GHESTA) ? ¿Y el dinero público robado en decenas de tramas de corrupción del que no se exige devolución? Recordemos Banca Catalana en los 80, que costó al erario público 270 mil millones de pesetas. De allí en más Gurtel, Palmarena, Pretoria, Ere, Púnica, Bárcenas, Palau, Noos, Fabra, Lezo, Pokemón, etc. La Comisión Nacional de los Mercados cifra en 90 mil millones de euros anuales el coste del dinero público robado en España.

Dos retrocesos en las leyes laborales

A lo expuesto, hay que añadir las dos reformas laborales, que precarizaron el trabajo y los salarios. Eso también afecta el ingreso de cotizaciones a la Seguridad Social. En general, esos tres partidos coinciden en la necesidad de impulsar los planes privados de pensiones como «complemento» para una futura jubilación casi simbólica. Y además, prometen que tendrán «ventajas fiscales». Los verdaderos beneficiarios de estos planes son la banca y las aseguradoras, ya que esas «ventajas» les permitirán atraer más clientes y ese dinero dejaría de ingresar al fisco. Pero además, para acceder a esos planes, hay que tener capacidad de ahorro y más de un 80% de la población ni siquiera dispondría de recursos para apostar en esa «ruleta» de invertir en acciones o fondos privados. Por último, añadir que durante el año 2018, la mayoría de los planes privados dieron resultados negativos.

Lo que dicen y lo que hacen

Pero despejemos dudas y en lugar de valorar promesas o intenciones, vayamos a datos concretos. No quiero hacer mención expresa de partidos, sino es a partir de datos precisos y verificables. Por eso, quiero incluir en este análisis cual fue el voto de los diputados españoles en el Parlamento Europeo sobre el proyecto de pensiones individuales. Sus gestores son la banca privada, fondos de inversión y aseguradoras y tendrá validez en todos los países del área. El proyecto apunta a reemplazar gradualmente a los sistemas públicos solidarios. Fue aprobado con los votos de liberales y populares (conservadores) del Parlamento. En el caso de los españoles, votaron a favor los diputados del PP, Ciudadanos, PNV, UPyD y PdCAT. ( Los socialistas se abstuvieron alegando que «no era un verdadero enfoque paneuropeo). Votaron en contra los diputados españoles de Podemos, Izquierda Unida, Equo y ERC. Estas no son «intenciones», son decisiones concretas. Es el futuro que algunos partidos preparan para nuestras pensiones.

Y por si esto fuera poco…

Completemos el panorama: la vivienda se ha convertido en un drama para muchas familias. Pero hay cientos de miles de pisos vacíos. La especulación inmobiliaria de los «fondos buitres» en las grandes ciudades desahucia vecinos de toda la vida y dispara el precio de los alquileres destinados ahora para turistas o extranjeros. Casas sin gente y gente sin casas. La sanidad pública, golpeada por la fatídica ley 16/2012 del PP y los sucesivos recortes, padece falta de médicos y de recursos básicos. En paralelo, han impulsado la sanidad privada, por ejemplo en Madrid, en Valencia y también en Catalunya, en muchos casos utilizando hospitales y recursos públicos. La Ley de Dependencia no se cumple. Más de 350.000 personas reconocidas no cobran las ayudas. Y se estima que diariamente mueren unas 80 personas sin haber recibido ese derecho.

No votes contra tus propios intereses y los de tu gente

La brecha de la desigualdad no deja de crecer. Nos quieren retroceder a una España en blanco y negro. Decía José Luis Sampedro que «el sistema ha organizado un casino para que ganen siempre los mismos». Y también decía que «la democracia no es el gobierno del pueblo en ningún sitio, porque se vota lo que nos hacen que votemos». Nos robaron el presente. Está en nuestras manos que no nos roben también el futuro. El nuestro y el de nuestros hijos y nietos. Simplemente, se trata de razonar y de ser responsables al votar.

Reus, 23 de abril de 2019.

