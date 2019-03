Decenas de periodistas podrían ser juzgados por informar sobre el juicio contra Pell

“La pena máxima por desacato al tribunal en el estado australiano de Victoria es de cinco años de prisión y de una multa de más de 96.000 dólares australianos”

La pena máxima por desacato al tribunal en el estado australiano de Victoria es de cinco años de prisión y de una multa de más de 96.000 dólares australianos (unos 60.000 euros) para personas y cerca de 500.000 dólares para empresas (unos 314.000 euros). El diario de Victoria The Age ha informado este martes de que la Fiscalía ha enviado 32 notificaciones a periodistas y medios del grupo Nine Entertainment para que expliquen por qué no deben ser procesados por desacato.

Los medios se defienden

“Negamos los cargos”, ha dicho una portavoz del grupo Nine, tras confirmar que su empresa ha recibido notificaciones del juzgado. Debido a las restricciones de publicación, se desconoce cuándo se enviaron los requerimientos. La Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) también ha recibido una notificación.

La prohibición de publicación de informaciones sobre el juicio fue emitida para impedir que el jurado del segundo proceso contra el cardenal Pell por abusos pudiera verse influido por las informaciones del juicio anterior.

Sin embargo, algunos medios extranjeros no afectados por la legislación australiana publicaron la condena a Pell y el tema fue abordado ampliamente en redes sociales. El diario The Washington Post y el medio The Daily Beast publicaron el veredicto y detalles del juicio en diciembre, mientras que The New York Times informó en su edición en papel pero no en la digital.

Durante el juicio contra Pell, los ciudadanos australianos podían asistir a las sesiones e incluso a la lectura del veredicto pero al salir se les informaba de la orden de prohibición de informar. “Obviamente puede haber tensión entre el principio de justicia abierta, que es lo que tenemos, y el de un juicio justo”, ha dicho la portavoz del Instituto de Derecho de Victoria, Kerry O’Shea.

*Fuente: Religión Digital