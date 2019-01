‘Tercer capítulo’ de la reunión secreta de Guaidos con el gobierno venezolano el 22.01.2019

Venezuela: Diosdado Cabello confirma que se reunió con Juan Guaidó

por Actualidad RT

Publicado el 24 enero, 2019

Hacen público video donde se demuestra reunión de Guaidó con Diosdado Cabello y Bernal el 22.01.2019

por Aporrea

Publicado el 26 enero, 2019 , en Noticias

27 de enero de 2017

Diosdado Cabello: “Si sale a la luz la segunda evidencia (el segundo video), a Guaidó se lo van a comer vivo”

Sábado, 26/01/2019 06:45 PM

Caracas, enero 26 – El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, resaltó este sábado que el primer compromiso de la reunión con Juan Guaidó, era que la misma se realizara de forma secreta, “no pública a los medios, porque podíamos decidir cosas para ir avanzando en la paz, y él se comprometió a otras cosas, y yo también asumí en nombre de la revolución para lograr la paz”.

Durante una manifestación en respaldo al Gobierno Bolivariano y en rechazo al imperialismo desde Cojedes, Cabello resaltó, “estoy esperando que Guaidó salga diciendo que el encapuchado que sale en el video no es él, para sacar la evidencia dos. Lo que sale ahí, lo puedo decir en esta calle, yo no fui a pedir cacao ni a entregar al país. En cambio, él no puede decir lo mismo, porque se lo comerían vivo”.

Primer video:



Señaló que Guaidó lo primero que hizo fue incumplir ese cuerdo, demostrando que el tema de la falta de palabra en la oposición es patológico, “es una enfermedad que tiene la derecha, solo engañar. Negó el encuentro porque fue sin autorización de los que lo apoyan”.

Por otra parte, el primer vicepresidente del PSUV, criticó que los integrantes de la Asamblea Nacional son incapaces de salir del desacato ante las divisiones internas, “lo que los llevó el 20 de mayo a no participar en unas elecciones libres, soberanas, directas y secretas para elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso pasó solo porque no pudieron escoger su candidato, la gente eligió y Nicolás Maduro fue electo como presidente de la nación”.

Resaltó que nadie puede asumir el poder que tiene el pueblo para ejercer su soberanía, “ningún gobierno del mundo, por muy poderoso que sea, puede venir a designar en Venezuela, la tierra, de Bolívar, Zamora y Chávez, a decir quién es el presidente, aquí al presidente lo elige al pueblo”.

Cabello manifestó que el pueblo venezolano deber cargarse de valor, paciencia y fuerza para no caer en provocaciones, “y prepararnos para dar la batalla y defender la patria y la revolución bolivariana”.

Destacó que el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó no es regalado, “a ellos no le importa el pueblo venezolano sino nuestras riquezas”.

*Fuente: Aporrea

