Venezuela: Diosdado Cabello confirma que se reunió con Juan Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, informó que se reunió el martes pasado con el diputado Juan Guaidó, presidente del Parlamento en desacato, quien le solicitó un encuentro privado.

“Ayer dijiste cosas (en la reunión), e hiciste lo contrario. Esa oposición es así, hoy me mandó otro mensaje. Si usted no cumple la palabra, va llevar. Dice que fue muy presionado por todo el mundo. Presión vas a llevar de nosotros, para que sepas”, señaló el dirigente chavista durante su programa televisivo, transmitido por el canal VTV.

El político indicó que aunque la oposición dice que no se reunirá con representantes del Gobierno, Guaidó pidió expresamente hablar con él.

“¿Entonces para que me invitaste hablar ayer?”, agregó Cabello, quien señaló que no se reunirá con dirigentes de oposición que no cumplan lo que dicen: “Yo hablo con alguien que tenga palabra, porque la palabra es un documento”, enfatizó.

Cabello dijo que solo espera que Guaidó lo desmienta sobre la reunión para revelar “todo con lujo de detalles, y con lágrimas incluidas”, acotó.

“Locura” de EE.UU.

Calificó como una “locura” que el Gobierno de Donald Trump reconozca como “presidente” a Guaidó, y remarcó que la soberanía de Venezuela reside en el pueblo.

Cabello pidió a los funcionarios de la embajada de EE.UU. salir de Venezuela, después de que el presidente Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas con Washington y dio un plazo de 72 horas a los diplomáticos norteamericanos abandonar la nación suramericana.

“Si tuvieran un mínimo de vergüenza, debería irse del país. De aquí a nosotros no nos van a sacar (del poder), tengan la certeza”, expresó.

Las declaraciones de Cabello se producen tras la autoproclamación este miércoles del parlamentario Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y el posterior reconocimiento como mandatario “legítimo” por parte de EE.UU.

¿Quién es Guaidó?

Guaidó es un diputado de la AN de Venezuela, que el pasado 5 de enero fue electo como presidente de ese órgano legislativo y días después dijo que asumiría la “encargaduría de la presidencia“.

Una marcha en contra de Maduro fue convocada este martes para respaldar la posición de Guaidó.

No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulos todos los actos de de la AN, por encontrarse en condición de desacato, decisión que fue ratificada este miércoles por la Sala Constitucional del máximo organismo de Justicia de Venezuela.

*Fuente: Actualidad RT