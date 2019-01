El TPP-11 y el desarrollo en Chile: ¿aliados o adversarios?

Firmar tratados de libre comercio, como el TPP-11, es una vieja estrategia a la que se debe prestar mucha atención pues puede no ser tan efectiva como creemos. Así lo sugiere el autor quien dice que vivimos un estancamiento exportador del que podremos salir produciendo bienes intensivos en conocimiento y no solo materias primas. Una amplia literatura muestra que los países que dan ese salto productivo han contado con un Estado capaz de desplegar una variedad de políticas. Pero el TPP-11, que el Congreso discutirá este mes, insiste en prohibir esas políticas, en línea con otros acuerdos ya firmados por Chile. El autor advierte que el TPP no ofrece soluciones de futuro, sino que nos amarra más a un camino sin salida.