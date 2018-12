Vea video al final del textode esta carta.

Redacción de piensaChile

De:

María Elena Rozas Flores

Red de Acción en Plaguicidas, RAP-Chile

Coordinadora Nacional

A:

Sr. Horacio Bórquez Conti

Director Servicio Agrícola y Ganadero, SAG

Emilio Santelices, Ministro de Salud

Ref: Prohibición del herbicida Glifosato

Santiago de Chile, 3 diciembre 2018

Por medio de la presente, solicitamos a Ud. como director del SAG realice planes para una efectiva prohibición del herbicida glifosato, clasificado por la OMS como “probablemente cancerígeno” humano, y al más breve plazo adopte medidas para desincentivar su uso. En esta oportunidad hacemos esta petición a nombre de RAP-Chile, RAP-AL, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, y de diversas organizaciones sociales y ambientales, pero al mismo tiempo es una demanda formulada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).(1) Hacemos este llamado a los gobiernos y parlamentos de América Latina y a la sociedad civil junto a la UCCSNAL, para que se prohíba el uso del glifosato, en razón del aumento de las evidencias científicas (2) de los graves efectos dañinos que este herbicida ocasiona en la salud humana y en especies claves para el equilibrio ecológico [3].

Más estudios y acciones

Hacemos presente a Ud. que en diversos países europeos se están llevando adelante planes para avanzar gradualmente hacia una prohibición total del glifosato. El gobierno francés acaba de lanzar una plataforma en línea de “eliminación gradual” del glifosato en la cual los agricultores pueden inscribir su compromiso de dejar de usar glifosato antes de 2020, y quienes no lo usan también pueden registrarse. Ello facilitará la trazabilidad del no uso del herbicida y a la vez incluirá un banco de recursos técnicos de apoyo a este proceso de eliminación gradual. Asimismo, se elevó el impuesto ya existente a la contaminación por plaguicidas, y los infractores deberá pagar un 50% más por kilo de producción si se encuentra glifosato en sus productos. El dinero obtenido por la vía de ese impuesto se invertirá en el fortalecimiento de la agricultura orgánica.

El gobierno alemán también ha entendido que los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente del glifosato están provocando una crisis ambiental y de salud pública y ha empezado a establecer medidas restrictivas que desembocaran en una prohibición del uso del glifosato. Para ello ha presentado en noviembre de 2018 un plan para que los agricultores dejen de utilizar en forma progresiva el herbicida glifosato y otros agroquímicos, con el fin de garantizar una superficie mínima libre de plaguicidas. El Ministerio de Medio Ambiente indicó que se elaboró un plan para lograr el abandono de ese herbicida mediante una reforma de la normativa vigente. La autoridad federal encargada de la aprobación del uso de los productos químicos con impacto negativo para la biodiversidad ha emitido una reserva al glifosato.

Por otra parte, luego de la reunión N.º 64 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales Naciones Unidas, la entidad internacional instó a Argentina a adoptar un marco legal que prevenga los daños a la salud y el ambiente producidos por el glifosato y demás plaguicidas altamente peligrosos. Ello fue el resultado del Informe Paralelo en Derechos Humanos por violación de derechos humanos del Estado argentino presentado por la delegación argentino-alemana integrada por el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA), la Organización Alemana AKTION GEN-Klage y la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.

En dos continentes diferentes hay fuertes indicios que apuntan a romper la inacción respecto de los daños generados por el principio activo glifosato.

Además de los impactos ya documentados acerca de la toxicidad de glifosato, en septiembre de 2018 se dio a conocer la investigación de Motta Raymann y Moran publicada en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) “El glifosato perturba la flora bacteriana intestinal de las abejas melíferas”. Según el estudio ello ocasiona una baja en sus defensas frente a las enfermedades.

Glifosato y cáncer: Los casos de Tomasi y Johnson

Por su parte, en su petición los científicos latinoamericanos comprometidos con la sociedad y la naturaleza, miembros de la UCCSNAL exponen que dos importantes hechos ocurridos en 2018 han dejado en evidencia una vez más los daños ocasionados por el glifosato, el plaguicida más usado en el mundo desde la implementación de la agricultura con cultivos transgénicos. El más reciente es la muerte de Fabián Tomasi, trabajador argentino (4) que desarrolló una Polineuropatía Tóxica Severa por el contacto constante con el glifosato durante años, surtiendo principalmente este herbicida y otros agrotóxicos a los aviones de fumigación en Argentina, en el contexto de la siembra masiva de soya transgénica tolerante al glifosato. En los últimos años de su vida, Fabián se convirtió en un símbolo latinoamericano de la lucha contra Monsanto y el glifosato, y se dedicó a generar conciencia sobre el peligro de la utilización de herbicidas en la agricultura

El segundo hecho reciente es el del jardinero estadounidense Dewayne Johnson, quien fue diagnosticado con linfoma No-Hodkin después de años de aplicar los herbicidas RoundUp® y Ranger Pro® en una escuela, por lo que demandó a Monsanto. El veredicto de la corte fue a favor de Johnson, lo cual ha generado una esperanza de justicia a miles de personas enfermas y sus familias en Estados Unidos, que han demandado a Monsanto por comercializar los herbicidas con glifosato.

Agrega la declaración de UCCSNAL que, en países como Argentina, Brasil y Paraguay, hay registros de tasas elevadísimas de cáncer, linfomas, leucemias, enfermedades autoinmunes, malformaciones genéticas y otras enfermedades en habitantes de comunidades rodeadas por campos de soja transgénica, donde se realizan aplicaciones aéreas intensivas de glifosato y la mayor parte de las veces sin aviso previo. En el caso chileno no contamos con ese nivel de estudios, aunque hay evidencia empírica e investigación en desarrollo acerca del aumento del cáncer y otras enfermedades crónicas con alta incidencia en zonas de la agroindustria. Agrega el comunicado de la UCCSNAL que, en 2015, la Agencia de Investigaciones del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC) determinó que el glifosato es una sustancia “probablemente carcinogénica” para los humanos y comprobadamente carcinógena en animales. El informe añade que hay fuertes evidencias de que las formulaciones basadas en glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular. Sin embargo, nuestros pueblos fumigados de América Latina están sufriendo en sus cuerpos y en el de sus familias los efectos del glifosato a costa del agronegocio, y de las agendas económicas de los países que implementaron el modelo agrícola transgénico aún antes del informe de la IARC.

Los estudios científicos muestran además que el glifosato afecta a la flora silvestre, incluyendo las especies que son esenciales para la polinización, así como a microorganismos del suelo que participan en el ciclo de algunos nutrientes [5]. Además, interfieren con los sistemas de navegación de las abejas [6] y afectan a las bacterias benéficas del tracto digestivo de estos polinizadores [7]. Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo. No podemos permitir que más poblaciones humanas, ni los ecosistemas continúen expuestos a este veneno.

Intoxicaciones agudas causadas por glifosato en Chile

De acuerdo con los nuevos criterios de la FAO y OMS el glifosato es un plaguicida clasificado por sus efectos crónicos como probable cancerígeno en humanos y plaguicida altamente peligroso, PAP. A pesar de ello, el SAG, considerando solo su efecto agudo, lo tiene registrado como un producto que normalmente no ofrece peligro, etiqueta verde. A pesar de ello, en el año 2017 hubo 27 casos notificados de intoxicación aguda por glifosato a la REVEP del Ministerio de Salud (15 casos de enero a septiembre, 5 casos ocurridos en octubre y 7 casos noviembre). Y hasta junio de 2018, 9 personas se habían intoxicado con glifosato.

A partir de la evidencia social y científica irrefutable, RAP-Chile, RAP-AL, organizaciones sociales y ambientales junto a la UCCSNAL demandan a los gobiernos de América Latina, los parlamentos nacionales y regionales, que se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para que SE PROHIBA EL USO DEL GLIFOSATO en Chile y en países de la región con el fin de proteger la salud del trabajador, del ambiente y los polinizadores, y de los consumidores.

Alternativas al glifosato

El peligro para la salud y el ambiente del glifosato ha dado impulso a diversas investigaciones sobre sus alternativas, entre ellas destaca el informe de PAN Europa sobre “Métodos alternativos al uso de glifosato y otros herbicidas en la gestión de malezas”. (8) Y en los últimos años, en vistas de la próxima prohibición del glifosato en diversos países de la Unión Europea, se han desarrollado varias alternativas, entre ellas destaca el uso de vinagre de madera o Wood Vinegar, (9) que tiene una larga historia de éxito en el control de hierbas no deseadas en países de Asia. Se trata de un líquido de más de 200 compuestos naturales que utiliza restos de tratamientos forestales y agrícolas, biomasa sobre todo de pinos y de eucaliptos que ha funcionado en todas las pruebas en terreno desarrolladas por investigadores en España. (10) Están también las técnicas más conocidas y antiguas que son las aplicadas en viñedos orgánicos del país (11) y en la agricultura agroecológica y la orgánica para manejo de hierbas no deseadas, entre ellas, las distintas medidas preventivas que crean condiciones adversas para el desarrollo de estas hierbas, y el manejo con control mecánico, control físico, y la aplicación de productos naturales con efectos herbicidas, etc. (12)

En Chile SAG ha registrado al menos 41 marcas comerciales del principio activo glifosato. La marca comercial Roundup está fabricada por Monsanto Argentina y Monsanto Chile y las demás marcas comerciales por diferentes empresas, entre ellas Anasac, Dow Agrosciences Argentina S.A., Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group CO. Itd, Kingtai Chemicals CO. Ltd. / Rotam Agrochemical CO.[i] Los nombres comerciales son Atila, Baundap, Bingo 48 SL, Cortador 48% SL, Fusta, Glifoglex 480 SL, Glifos 480 SL, Glifosato 48 % SL, Glifosato 480 SL, Glifosato Atanor, Glifospec 48% SL, Glifospec75 SG, Glyphogan 480 SL, Glyruk SL, Panzer, Pilarsato 480 SL, Rango 480 SL, Roundup, Roundup Amonio, Roundup MAX, Titan, Credit Redit Full, Faena FG, Glifosato75,7 % SG, Glifospec 75 SG PLUS, Glyruk 757 SG, Rango 75 WG, Rangoclan 75 WG, Roundup FG, Roundup Forestal, Roundup Ultramax, Titan SG, Glifospec Full, Rango Full, Roundup Full II, Roundup Platinum, Touchdown IQ, Touchdown IQ 500, Touchdown IQ 500 SL. (13)

En esta petición ante la autoridad nos acompañan representantes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, la Unión de Sindicatos del Agro, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, la Coordinadora Nacional de Apicultores Orgánicos CONAOC, Slow Food, Canelo de NOS, Corporación de Investigación en agricultura Alternativa, CIAL, Cooperativa Verde, el Comité de Defensa de Paine, Sindicato de Trabajadores Independientes Águilas Campesinas (Paine), Comunidad Slow Food Paine, Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Mercado Orgánico-Agroecológico de Rancagua, la Red SocioAmbiental de O’Higgins, la Coordinadora Ambiental de Casablanca, Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe, MAELA, y Federación Agricultores Orgánicos RM, Sindicato Viña Santa Rita, Sindicato Viña Concha y Toro, Sindicato Inmobiliaria San Bernardo, ECOCEANOS, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Le saluda cordialmente

María Elena Rozas Flores

Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile

Notas

(1) La UCCSNAL se fundó el año 2015 en Rosario, Argentina, por investigadores, profesores y estudiantes de México, Argentina, Brasil y Ecuador dedicados al quehacer científico, tecnológico y social “comprometidos a contribuir a la aplicación social, creativa y libertaria del conocimiento, y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre la naturaleza y la sociedad que la modernidad basada en la ciencia reduccionista está generando. Se trata de un compromiso ético para fomentar una práctica científica transparente y autocrítica.”

(2) Eduardo Martín Rossi (2018). Antología Toxicológica del glifosato del Glifosato, 182 págs. Ver documento en:

http://naturalezadederechos.org/antologia4.pdf

(3) Ver RALLT (2015). Un mal cabalga con el viento. La toxicidad y carcinogenicidad del glifosato. Evidencias desde América Latina. Libro disponible en: http://www.rallt.org/PUBLICACIONES/libro%20glifosato.pdf

[4] Ver entrevista Fabián Tomasi, (QEPD). FABIAN TOMASI, AFECTADO POR AGROTOXICOS, EN CONGRESO-ROSARIO/2015. https://www.youtube.com/watch?v=vLxI0G9T3Ug

[5] Kremer y Means (2009) Glyphosate and glyphosate-resistant crop interactions with rhizosphere microorganisms. European Journal of Agronomy. https://naldc.nal.usda.gov/download/35795/PDF

[6] Balbuena M.S. et al. (2015). Effects of sublethal doses of glyphosate on honeybee navigation. The Journal of Experimental Biology 218: 2799-2805.

[7] Motta et al (2018). Glyphosate perturbs the gut microbiota of honey bees; Ver en: http://www.pnas.org/content/115/41/10305

(8) Informe de PAN Europa “Métodos alternativos al uso de glifosato y otros herbicidas en la gestión de malezas”. https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/Report_Alternatives%20to%20Glyphosate_July_2018.pdf

(9) Monsanto en 2017 comenzó a distribuir en Austria un producto libre de glifosato a base de vinagre conservando el nombre de Roundup pero no se sabe si la formulación aún contiene adyuvantes tóxicos.

(10) Proyecto de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) junto con el Centro de Química Aplicada y Biotecnología y del Programa LIFE, el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente.

(11) Por mencionar algunas, viña Miguel Torres y viña Emiliana. Ver en: https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2014/120791/original/REPORTE_DE_SOSTENIBILIDAD_MIGUEL_TORRES_2013_prev.pdf?1415735749

http://www.emiliana.cl/wp6/wp-content/uploads/2015/08/Reporte-Sustentabilidad-Emiliana-20151.pdf

(12) INTAGRI. 2017. Manejo de Malezas en la Agricultura Orgánica. Serie Agricultura Orgánica Núm. 16. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 5 p.

(13) María Elena Rozas (2018). Informe sobre la Situación de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en Chile, IPEN y RAP-Chile, Chile, 115 págs.

[i] (GLIFOSATO-DIMETILAMONIO) Nombre comercial PANZER GOLD (GLIFOSATO-ISOPROPILAMONIO) nombres comerciales ATILA, BAUNDAP, BINGO 48 SL, CORTADOR 48% SL, FUSTA, GLIFOGLEX 480 SL, GLIFOS 480 SL, GLIFOSATO 48 % SL, GLIFOSATO 480 SL, GLIFOSATO ATANOR, GLIFOSPEC 48% SL, GLIFOSPEC 75 SG, GLYPHOGAN 480 SL, GLYRUK SL, PANZER, PILARSATO 480 SL, RANGO 480 SL, ROUNDUP, ROUNDUP AMONIO, ROUNDUP MAX, TITAN, (GLIFOSATO-ISOPROPILAMONIO / GLIFOSATO-POTASIO) nombre comercial CREDIT FULL, (GLIFOSATO-MONOAMONIO)/ nombre comercial FAENA FG, GLIFOSATO 75,7 % SG, (GLIFOSATO-POTASIO) nombres comerciales GLIFOSPEC 75 SG PLUS), GLYRUK 757 SG, RANGO 75 WG, RANGOCLAN 75 WG, ROUNDUP FG, ROUNDUP FORESTAL, ROUNDUP ULTRAMAX, TITAN SG, GLIFOSPEC FULL, RANGO FULL, ROUNDUP FULL II, ROUNDUP PLATINUM, TOUCHDOWN IQ, TOUCHDOWN IQ 500 , TOUCHDOWN IQ 500 SL.

