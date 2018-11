El estado policial reprime, mata y tortura en Chile: Carabineros desnuda y golpea a Eloísa González, ex vocera de la ACES

Esta mañana en el marco de la movilización convocada por la ACES en repudio al asesinato de Camilo Catrillanca, estudiantes fueron brutalmente reprimidos por Carabineros. La Ex Vocera y actual estudiantes de la Universidad de Chile, Eloísa González, fue duramente golpeada y fue desnudada según denunció a través de su cuenta en Twitter:

Estoy detenida, con golpes en distintas partes del cuerpo por apoyar la manifestación de esta mañana. Me desnudaron cuando me detuvieron, golpearon y me ingresaron dentro de la dirección de carabineros para seguir golpeándome. El estado policial reprime, mata y tortura en Chile. https://t.co/mjPMzop92r

