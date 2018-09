Más de 130 expertos en derecho ambiental e internacional emplazan al Gobierno: Chile debe firmar el Acuerdo de Escazú

Más de 130 abogados y abogadas expertos en derecho ambiental e internacional y académicos suscribieron una declaración pública en la que exhortan al Gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú, el primer convenio de democracia ambiental del mundo que será suscrito este jueves en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Entre los firmantes figuran personalidades como Constance Nalegach, encargada de la negociación del acuerdo a nombre del Estado chileno; la ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte; el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic; el ex presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Rafael Asenjo; el director del Grupo de Medio Ambiente de Carey, Felipe Meneses; Arturo Brandt, de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, Achidam; la académica Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile y directora del centro de estudios Espacio Público; y la Jefa División de Sanción y Cumplimiento, Marie Claude Plumer, entre otros.

En la declaración, señalan que “el tratado contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en una sociedad más pacífica, justa y sostenible, y espera beneficiar a más de 500 millones de personas a lo largo de América Latina y el Caribe”

Luego, recuerda el rol de liderazgo de Chile en este proceso, dado que propuso esta iniciativa en 2012, presidió su etapa preparatoria, co-presidió la negociación e involucró a países e instituciones internacionales para el buen éxito de este proceso.

En este sentido, señalan que “no solo se ha depositado la confianza en Chile por parte de los demás países de continuar su liderazgo”, y por lo tanto la firma del mismo significa “honrar el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales”.

Finalmente, destacan que “el tratado refuerza los compromisos ambientales de Chile pero no impone ninguna obligación adicional”, saliendo al paso de los temores que motivaría la firma de este nuevo acuerdo.

A continuación, el texto completo de la declaración y los firmantes:

En marzo de este año, luego de un proceso internacional impulsado y liderado por Chile y Costa Rica desde el 2012, veinticuatro países adoptaron en Costa Rica el “Acuerdo de Escazú”, cuyo principal objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El tratado contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en una sociedad más pacífica, justa y sostenible, y espera beneficiar a más de 500 millones de personas a los largo de América Latina y el Caribe. Ha sido reconocido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente como uno de los tratados ambientales más importantes en los últimos veinte años.

A la luz de ello, no solo se ha depositado la confianza en Chile por parte de los demás países de continuar su liderazgo hasta que entre en vigor el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, sino que también su firma hace eco de la política internacional y ambiental que nuestro país ha venido sosteniendo de manera sistemática como política de Estado, honrando el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales.

El Acuerdo de Escazú que Chile ha impulsado, reafirma compromisos suscritos por Chile en acuerdos internacionales y desarrollados en su legislación interna, para elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socio-ambientales en los territorios. Con ello se espera reducir y prevenir la innecesaria judicialización que preocupa tanto al sector privado como a las comunidades y al sector público, promoviendo el diálogo, la restauración de las confianzas y el adecuado funcionamiento de las instituciones.

Por último, el tratado refuerza los compromisos ambientales de Chile pero no impone ninguna obligación adicional, distinta de avanzar y no retroceder en estas garantías, cuestión muy importante. No obstante los desafíos de gestión que tenemos por delante, su implementación no precisa en principio modificaciones legales y es consistente con el avance de nuestra regulación, siendo así como lo han entendido el sector empresarial, la academia, ONGS, y ambos bloques políticos nacionales.

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, abogados(as) y abogados expertos en derecho ambiental, e internacional y académicos (as) de diversas áreas, confiamos en que el Presidente de la República instruirá a Cancillería para que firme este tratado con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el acto convocado para tal efecto el 27 de septiembre a las 10:00 AM, demostrando así su firme compromiso político y liderazgo internacional.

Santiago, 26 de septiembre de 2018

