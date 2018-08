Plan hídrico para Petorca fue desarrollado por los empresarios de las paltas

Este lunes a las 10:30 horas el gobierno regional de Petorca y la subsecretaria de Obras Públicas dieron a conocer el Plan Hídrico para la provincia. Dicho documento fue desarrollado en una mesa público–privada en la que participó la gobernadora de Petorca, María Paz Satelices, el Seremi de obras públicas y dos empresarios de AgroPetorca, la principal asociación de grandes exportadores de paltas.

Dicha mesa fue cuestionada por Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente: “Nos parece un hecho de la mayor gravedad el que se haya constituido una mesa público -privada para abordar el tema de la sequía en la provincia de Petorca y que esa mesa, digitada desde el ministerio de Agricultura, esté integrada por la gobernadora de la provincia de Petorca, el Seremi de agricultura y dos directores de Agro Petorca, que es la organización que reúne a los grandes productores de palta de la provincia y, en cuyo seno, se encuentran los principales responsables de la usurpación de agua. Esta mesa no tiene ningún grado de legitimidad, ecuanimidad, justicia ni democracia. Dicen que van a llamar a las organizaciones sociales a participar, pero esa mesa no tiene ningún grado de legitimidad, y no abordará el problema de fondo que dice relación con la privatización, mercantilización y usurpación de agua en el territorio”.

Quien también criticó la conformación de esta mesa y el desarrollo del plan hídrico de la provincia de Petorca, fue la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado, quien aseveró que “una mesa provincial que se ocupe de definir un plan hídrico para la provincia de Petorca, que es una de las más azotadas por la escasez de agua, si no están incorporadas las organizaciones ciudadanas y las personas que ahí habitan creo que no tiene mucha legitimidad cuando hay un movimiento como Modatima, que ha seguido permanentemente este tema, presentando propuestas expuestas a nivel gubernamental, incluso en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Ahora, si la mesa está conformada solo por empresarios y el gobierno regional, entonces es muy sesgada, porque no está la contraparte que es la ciudadanía, la que ha sufrido de no tener agua para beber ni para su vida cotidiana. A esa mesa le faltan varias patas para ser representativa de lo que sucede en la provincia de Petorca”.

La senadora no solo se quedó en la crítica sobre la legitimidad con que ha actuado el gobierno provincial para diseñar las políticas para combatir la sequía, sino que emplazó directamente al presidente diciendo que “es importante que exista preocupación por parte del Presidente Sebastián Piñera por ocuparse del tema del agua en esa zona, que es una de las con mayor complejidad en nuestro país, pero por otra parte, tiene detenida la discusión de Código de Aguas en el Senado desde hace más de un año, donde sí se establecen con claridad las prioridades para el uso del agua y no da lo mismo quién pide el agua para su uso. En esa reforma, en el primer apartado, dice que la prioridad es el uso humano del agua, el gobierno en esto está caminando de forma disociada. Por una parte genera estas mesas sesgadas y por otro no da prioridad a la discusión de la reforma”.

Uno de los empresarios que participó en la mesa de trabajo del gobierno regional de Petorca es Alfonso del Río, presidente de Agropetorca y uno de los que ha llevado adelante el discurso en contra de la reforma al Código de Aguas, acusando que es una legislación que busca estatizar los derechos.

Asímismo, Del Río ha dicho constantemente que en Petorca no hay escasez hídrica, sino que solo una falta de gestión del Estado frente a la extracción del recurso para las comunidades y, por lo mismo, este empresario que defiende a la gran empresa agroexportadora participó de una comisión que viajó por Europa desmintiendo el reportaje que apareció en medios como The Guardian y en el canal público alemán ARD, donde se transmitió el programa de televisión “Der Weltspiegel” donde se denunciaba la usurpación de agua en la zona.

En este sentido, la senadora Adriana Muñoz criticó la participación de Alfonso del Río y los empresarios del agro en la mesa de trabajo del gobierno provincial de Petorca:

“Cómo es posible que personas que son activistas contra la reforma al código de aguas como los grandes empresarios del agro, que son los que tiene frenado el código levantando solo mitos, participen en estas instancias y se deje de lado a la comunidad. Los mitos que han levantado los empresarios diciendo que se genera incertidumbre jurídica, no son cierto, ya que ningún derecho que se haya entregado va a ser expropiado, nunca ha estado en el espíritu de la reforma. Lo que sí se establece son casuales de caducidad del derecho cuando esté acaparado y guardado para ver si en la logica de mercado de los derechos de agua estos aumentan su precio”.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez, miembro de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados planteó que “es un muy mal precedente lo que está ocurriendo en la provincia de Petorca, ya que lo que necesitamos es que la política pública considere toda la realidad que tenemos respecto a los problemas de recursos hídricos y combata la especulación y el mal uso que se ha hecho, incluyendo la usurpación del agua. Cuando una política pública queda bajo el control de los grandes capitales, en este caso los exportadores de palta y los latifundistas, eso no ayuda en que esta política vaya en ayuda de toda la población. Lo clave es que una política pública tiene que ir en beneficio del conjunto de la población y no de rehén de los grupos económicos que tiene poder, particularmente, los dueños del agua en las regiones”.

El informe que ocultó el gobierno de Bachelet

En el marco de la segunda jornada de inspecciones desarrollada por la Dirección General de Aguas a 34 puntos en diferentes sectores de la provincia para fiscalizar el uso de los derechos de agua, el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio, dijo que la inspección “tuvo su origen en una información que tenemos de un estudio del 2014, con imágenes satelitales, que por contraste verifican dónde existe una mayor vegetación respecto de otros lugares”.

“Esto genera un catastro frutícola de CIREN y luego se procede a una fiscalización. Lo que ocurre es que ese estudio se guardó en un cajón durante cuatro años y acabamos de encontrarlo”, explicó la autoridad.

La senadora Adriana Muñoz, en su calidad de presidenta de la Comisión de Recursos hídricos del Senado dijo que “esa es una afirmación muy seria que hay que investigar, por cierto, la comisión hídrica se preocupará del tema. Vamos a investigar si ese estudio existió, si ese estudio se guardó en un cajón. Sea el gobierno que sea no se puede ocultar ninguna información, es por eso que hemos tomado muy en serio esta acusación y mañana en la sesión de la comisión hídrica enviaré un oficio al Gobierno para que nos entreguen el informe que se ocultó, porque esa es una acusación muy grave”.

*Fuente: Diario UdeChile

