Jaime Bayly reconoce, en la TV de Miami, que participó del atentado contra Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una alocución del día de ayer, donde presentó las pruebas sobre el atentado en su contra, en el que acusó al periodista peruano, Jaime Bayly.

En el programa que tiene en Estados Unidos, Bayly aseguró que se enteró del atentado contra Nicolás Maduro durante la semana.

“Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘hágale, vamos para adelante’”, dijo Bayly.

Además de ello, el también escritor dijo, que según sus fuentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no intervendrá en la crisis de Venezuela.

“Tengo buenos amigos en Washington, en la Casa Blanca, y sé, de fuentes muy confiables que Trump no se va a meter en Venezuela, no va a intervenir (…) Este es un problema que tienen que arreglar los venezolanos,” agregó Bayly.

Además, resaltó que Nicolás Maduro ya se llevó un primer susto y que “van a venir más”.

“Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente. ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisora de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos? Lo enjuiciaríamos, porque eso es un delito grave”, dijo Nicolás Maduro.

La noche del martes, el Gobierno de Venezuela, detuvo al diputado opositor de Primero Justicia, Juan Requesens; luego que Nicolás Maduro le atribuyera el atentado.

*Fuente: La República

