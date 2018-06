Sin pelos en la lengua: Asad señala a los países que iniciaron la guerra contra Siria

Así, durante una entrevista para la cadena rusa NTV, el presidente sirio explicó que hay que separar los ‘síntomas’ internos y externos del conflicto. Asad destacó que todos los países de la región tenían ciertos problemas, que el Gobierno estaba determinado a abordar y se refirió a estos retos como ‘síntomas internos’.

Mientras tanto, la causa externa que pasó desapercibida fueron las acciones de los países occidentales, que fueron culpables de que se desencadenara una guerra a gran escala.

“En realidad, las causas externas fueron la razón [de la guerra], pero no estaba claro desde el principio, no lo veíamos porque el plan fue ideado fuera de Siria, en determinados países occidentales, principalmente en EEUU, Francia y el Reino Unido”, explicó.

No obstante, los Estados occidentales no fueron los únicos implicados. Al no lograr crear las condiciones necesarias para una ‘revolución repentina’, sus países satélite —Turquía, Arabia Saudí y Catar— comenzaron a financiar a las fuerzas de la oposición sin que Damasco pudiera controlarlo, añadió Asad.