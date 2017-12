30 de diciembre, 2017

*El Movilh envió un cuestionario al ex pre-candidato presidencial, dónde le pide hacerse cargo de sus dichos, aclarando cómo y cuándo alguien ha sido atacado o cuestionado por ser heterosexual.

*https://twitter.com/Movilh/ status/947110793367171072

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reaccionó hoy a las declaraciones del senador Manuel José Ossandón, quien al rechazar la adopción y el matrimonio igualitario y calificar de “violentistas” y descalificadores” a activistas del movimiento LGBTI, acusó la existencia de heterofobia”

En entrevista con The Clinic publicada el pasado miércoles, el ex pre-candidato presidencial sostuvo que “estoy en contra ( de la adopción homoparental) creo que los niños tienen derecho a tener la imagen de un padre y una madre. ¿Por qué no piensan en los niños, alguna vez?”

“No creo ser hombre por un tema social o cultural, no, yo creo en el sexo masculino o femenino, nada más. No estoy de acuerdo con la ideología de género. (…) El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero no soy nada de homofóbico. Lo que pasa es que ellos son heterofóbicos”, dijo.

Apuntó que las “minorías son las más intolerantes, po’ hueón. No has visto cómo reaccionan en las redes sociales cuando tú opinai algo distinto. Son un grupo pequeño, pero súper violentos y descalificadores. Usan las redes sociales porque no son capaces de enfrentar con el rostro las cosas. Eso es parte de la intolerancia. Así que ellos son ‘heterofóbicos’, esa es la palabra”.

El presidente del Movilh, Ramón Gómez, sostuvo que “la homofobia de Ossandón es evidente, como también lo es su inconsistencia, pues usa un lenguaje descalificador y violentista, al mismo tiempo que con exacerbada liviandad acusa a otros de esos problemas”

Con todo, “lo invitamos a un debate respetuoso, con altura de miras y donde todas y todos nos podamos hacer cargo de lo que decimos y contribuyamos a que el resto entienda y comprenda nuestras afirmaciones. Estos principios, son especialmente un deber y una exigencia para alguien que ocupa un cargo de elección popular”, añadió Gómez.

En este sentido el Movilh llamó por redes sociales a Ossandón a responder un cuestionario para “que aclare a qué se refiere con “heterofobia”, un mal que de existir todas y todos debemos ayudar a combatir. Dado que él dice tener conocimiento sobre esta forma de odio, es oportuno conocer sus argumentos para que nunca más nadie sufra por su orientación sexual, cualquiera sea esta”.

En un cartel difundido en redes sociales, y dirigido al parlamentario, el Movilh sostuvo que:

“Senador Ossandon,

Usted que pide respeto y se jacta de decir las cosas por su nombre,

Usted que califica a otros de “heterofóbicos”, responda y hágase cargo de sus dichos:

-¿En qué país del mundo ha sido delito ser heterosexual?

-¿Dónde y cuándo se ha intentado curar la heterosexualidad?

-¿Qué religión, creencia o ideología dice que la heterosexualidad es un pecado, una anormalidad o inmoralidad?

-¿Quien ha ocultado su heterosexualidad y ha debido vivir la menos un segundo de su vida en el armario?

-¿Cuándo alguien ha sido discriminado, descalificado, insultado o agredido por ser heterosexual?

-¿Cuándo a alguien le han negado algún derecho en salud, educación o trabajo por ser heterosexual?

-¿Cuándo a alguien lo han asesinado por ser heterosexual?

-¿Cuándo a alguien le han impedido casarse o adoptar niños por ser heterosexual?

¿Quién y cuándo lo ha insultado o desacreditado a usted por ser heterosexual?

En síntesis, ¿dónde, cuándo y cómo ha visto “heterofobia” y quiénes son los responsables de ello?”

Fonos:

994187788

981316839

9452 8868