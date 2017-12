En Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, 3 de diciembre,

RAP-Chile demanda prohibición de los Altamente Peligrosos

Chile importa cada vez más plaguicidas, incluidos los Altamente Peligrosos por su efecto crónico, entre otros el glifosato y Paraquat. Entre enero y octubre de 2017 ingresaron 44.965 toneladas de plaguicidas, un 8,8% más que en el mismo período del año pasado.

De enero a septiembre de este año se notificó oficialmente un total de 442 casos de Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), que incluyen 4 muertos por suicidio con estas sustancias. La media anual de 800 casos debe multiplicarse por cinco, ya que por cada caso notificado, quedan cinco sin notificar oficialmente. Los dos casos de intoxicación por ingerir glifosato envasado en una botella de bebida, evidencian una vez más la existencia de malas prácticas agrícolas en el país. Los menores conforman el 42,2% de los grupos etáreos afectados. Una guagua se intoxicó en su casa con el plaguicida metamidofós. Hay casos de niños intoxicados en su hogar debido a ruptura de bolsa de metomil o a la aplicación de Raid en su presencia. Hay niños que jugando ingieren cipermetrina o bromadiolona y otros, intoxicados después de jugar con bomba de espalda cargada con Lambdachialotrina. También se registra un incidente en que niños y niñas ingresaron a un establecimiento educacional donde se había aplicado permetrina.

Más detalle de la información, en el archivo adjunto con comunicado que fundamenta la petición de prohibir los plaguicidas altamente peligrosos.​

Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com

El 3 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales que genera el uso de agrotóxicos a nivel global y nacional. Los impactos en salud humana por exposición a plaguicidas cancerígenos y alteradores del sistema endocrino son particularmente preocupantes en las mujeres y niñas, sobre lo cual alertan especialistas en salud y miembros de las sociedades de Endocrinología.

El 3 de diciembre es una conmemoración que fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas. Actualmente, más de 100.000 personas sufren enfermedades crónicas producto de esta catástrofe. Los muertos llegan a más de 25.000.

Desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos, especialmente de Plaguicidas Altamente Peligrosos, los accidentes, efectos crónicos y muertes son recurrentes. Además se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos. En toda América Latina, se reporta la muerte masiva de abejas y polinizadores por neonicotinoides y por el uso indiscriminado de plaguicidas en los diferentes cultivos.

El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas. En el rubro agrícola, las mujeres (temporeras) representan la fuerza laboral más importante. Sin embargo no se ha prestado atención a los impactos de carácter crónico derivados de la exposición a plaguicidas. Las mujeres y las niñas tienen una particular vulnerabilidad a plaguicidas que alteran la función endocrina (tales como clorpirifos, captan, cipermetrina, tebuconazole, lambdacialotrina), causan daño al desarrollo neurológico, deterioro reproductivo, cánceres y defectos de nacimiento. Las mujeres son particularmente vulnerables durante las etapas críticas del desarrollo: en el útero, la primera infancia, la adolescencia, el embarazo, la lactancia y la menopausia. A nivel oficial, en Chile no existen estudios de salud laboral que alerten sobre efectos crónicos, como alteraciones de la función endocrina o de cáncer en mujeres.

Situación en Chile

De enero a septiembre de 2017 se notificó un total de 442 casos de Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP) a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas, REVEP, del Ministerio de Salud. Las intoxicaciones incluyen casos confirmados de todas las edades y tipo de intoxicación. Los casos notificados sobrepasan lo esperado (mediana) en los meses de enero y marzo. Al año la media es cerca de 800 casos, cifra que debe multiplicarse por cinco ya que según REVEP por cada caso notificado, hay cinco sin notificar. Por tanto se estima que en el país hay aproximadamente 5.000 casos de intoxicaciones anuales. Cabe destacar que los casos de IAP en Chile se concentran entre los meses de septiembre a marzo del año siguiente, período de mayor utilización de plaguicidas en el sector agrícola.

Intoxicaciones agudas y muertes por plaguicidas

Durante los meses de enero a septiembre del 2017, el 53,6% de los intoxicados agudos fueron hombres y el 46,4% fueron mujeres. Los afectados en sus mayoría son adultos jóvenes (20 a 44 años) con 33,4% de las IAP notificadas. Las personas de 45 y más años con un 23,5%. Otro grupo vulnerable son los menores y adolescentes. En el período citado este grupo representó un 42,2% de los casos, lo que incluye a menores de 15 años (32%) y adolescentes, de 15 a 19 años (10.2 %). De enero a septiembre hubo 4 muertos, todos por suicidio.

Niños y jóvenes expuestos a plaguicidas altamente peligrosos

En el periodo citado niños y menores de 15 años se vieron afectados en diferentes circunstancias por plaguicidas con efectos agudos y crónicos, por ejemplo: niños intoxicados en su casa debido a ruptura de bolsa de metomil ( clasificado por SAG como altamente peligroso, categoría 1b; niños jugando ingieren cipermetrina; niños jugando ingieren el plaguicida bromadiolona; niños intoxicados después de jugar con bomba de espalda cargada con Lambdachialotrina, niños y niñas ingresan a establecimiento educacional donde se había aplicado permetrina, un plaguicida con efectos crónicos y prohibido en toda la Unión Europea; niño ingresa a casa donde se había aplicado cipermetrina; aplicación en el hogar de Raid con niño presente. Raid por aspiración en pulmones puede causar severos efectos en la salud. Está compuesto por tetrametrina, Permetrina y d-aletrina, principios activos prohibidos en la Unión Europea; guagua se intoxica en su casa con el plaguicida metamidofós, clasificado por SAG como extremadamente peligroso, categoría 1a.

Plaguicidas Involucrados

Los productos involucrados en los brotes fueron de todas las clasificaciones toxicológicas. En 8 de estas intoxicaciones masivas aparecen implicados plaguicidas altamente peligrosos por sus efectos agudos, clasificados como 1a, 1b y 2.

De los 21 plaguicidas involucrados en Intoxicaciones agudas, destacan: glifosato (15 casos) diazinon (11), paraquat (2) carbofurano (5 casos) clorpirifos (13 casos) bromadiol (81 casos), lamdacihalotrina (43 casos) cipermetrina (28 casos) permetrina (24 casos) brodifacoum (17 casos) alfacipermetrina (27 casos) metomilo (16 casos) metamidofós (15 casos). Llama la atención que en 28 casos no se pudo establecer los nombres de los plaguicidas involucrados en la intoxicación. También los 2 casos de intoxicación por ingerir glifosato envasado en una botella de bebida. Este caso se constata un reenvasado en recipientes usados o botellas, prohibido por el alto riesgo que significa, deja de manifiesto una vez más la existencia de malas prácticas agrícolas en el país.

Plaguicidas prohibidos en la Unión Europea

De los 21 plaguicidas identificados involucrados en casos de intoxicación aguda, hay 9 prohibidos en la Unión Europea: carbofurano, paraquat, permetrina, tetrametrina + d-aletrina (Raid), metamidofós, brodifacoum, fenitrotion y cianamida. Respecto del glifosato, su uso fue aprobado por 5 años más, pero Francia anunció seguirá adelante con la prohibición gradual. El 24 de octubre de 2017 el Parlamento Europeo había votado una resolución sobre el uso del glifosato. Aunque esta resolución no plantea una prohibición inmediata, insiste en una prohibición progresiva de todos los usos en la Unión Europea al año 2022. También se incluye en las recomendaciones de la resolución, una prohibición inmediata de los usos no agrícolas del glifosato, sumada al peso del apoyo de un millón 300 mil firmas de ciudadanos de la Unión Europea y además, a la clara evidencia disponible de alternativas viables al glifosato. Pero ahora fue más poderoso el intenso lobby de las corporaciones transnacionales agroquímicas, fabricantes y/o distribuidores globales del cancerígeno herbicida glifosato.

Brotes de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas

Durante el periodo enero a septiembre, se presentaron 25 brotes por IAP, con 230 personas afectadas. La mayor parte de los intoxicados en brotes fueron mujeres (60,9%) y el 65,2% de los casos fue de origen accidental no laboral. Las regiones que presentaron un mayor número de casos involucrados en intoxicaciones masivas fueron la de O´Higgins (un brote con 85 intoxicados y otro con 35 afectados), la Región Metropolitana (uno con 24 casos y otros con 10 intoxicados) y Los Ríos (10 intoxicados). El mecanismo de exposición que ha producido más casos es el incumplimiento del período de rentrada. En segundo lugar aparece la exposición directa al plaguicida, la que se presentó en niños menores de 15 años, asociada a la manipulación de plaguicidas. Sin embargo, las regiones con casos notificados que presentaron las incidencias más elevadas de IAP fueron: O´Higgins, que continúa en el primer lugar, seguida de las regiones de Los Ríos, Arica y Atacama (en poblaciones pequeñas, aumenta la tasa).

Efectos en el ambiente: muerte de abejas

En Chile apicultores provenientes de regiones del norte, centro y sur del país, realizaron una gran marcha hasta el Congreso nacional para reclamar por la constante muerte de abejas debido al uso de plaguicidas y a la ausencia de una Ley Apícola que aborde de manera integral el problema. En la Sexta Región, en 2016, 32.000 colmenas murieron. Sólo en agosto de 2017, en Cabildo, Petorca reportaron 300 colmenas afectadas. Sin embargo entre septiembre y octubre, apicultores de comunas de diversas regiones, entre ellas Curicó, Región del Maule; San Fernando, región de O’Higgins; Cabildo, Petorca y Nogales en la Región de Valparaíso; Mallarauco, Melipilla, Región Metropolitana; Bulnes, Ñuble, en la Región del Bío-Bío, continúan denunciando la mortandad de abejas por aplicación de plaguicidas, entre ellos, clorpirifós (Lorsban), tiametoxan (Actara) y otros neonicotinoides en época de plena floración. Si el plaguicida está registrado, la pérdida es sólo para el apicultor.

Importaciones de plaguicidas en aumento

Entre enero y octubre de 2017 se registró un aumento equivalente al 8,8% en las cifras de importación de plaguicidas, en relación al mismo período del año 2016. Ingresaron al país en este periodo 44.965 toneladas de plaguicidas, mientras que el año pasado la cifra fue de 41.316 toneladas en el mismo periodo. El año 2016 se importaron un total de 47.467 toneladas. Hay una constante tendencia de aumento en el uso de plaguicidas, incluidos los Altamente Peligrosos por su efecto crónico. De enero a octubre de 2017 se exportaron 17.081 toneladas con una variación respecto al mismo periodo del año 2016 de un -8,8%.

Por último queremos valorar el incesante trabajo que en Chile y en toda América Latina realizan los agricultores orgánicos y agroecológicos, médicos, profesionales de la salud y los abogados de los pueblos fumigados, las mujeres de los diferentes movimientos sociales, los miembros de las asociaciones civiles que nos oponemos a un modo de producción agrícola contaminante y extractivista. A todos los que abogan por la instauración de sistemas y comunidades agroecológicas y contra la expansión de los monocultivos y su paquete de plaguicidas y agrotóxicos asociado, los invitamos a enriquecer y acrecentar nuestras acciones en este 3 de diciembre.

Por una agricultura que contribuya a enfrentar el cambio climático y a proteger la salud de chilenos y chilenas con cultivos agroecológicos y semillas libres de plaguicidas, patentes y transgénicos, exigimos que se prohíba el uso de plaguicidas Alteradores del Sistema Endocrino (EDCs por sus siglas en inglés), los reconocidos como cancerígenos y de la categoría de PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS, por sus efectos agudos y crónicos (según la OMS y FAO). Necesitamos políticas públicas preventivas que apoyen la producción orgánica y agroecológica para avanzar hacia sistemas alimentarios inclusivos, con producción de alimentos saludables y protección de las y los trabajadores agrícolas, consumidores, abejas y polinizadores, flora, fauna y ecosistemas.

3 de diciembre de 2017

Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile)

Alianza por una Mejor Calidad de Vida

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL)

Más informaciones: Oficina de Comunicaciones y Administración de RAP-AL: Fono/: 22 6997375 / Cel: 98858227, Correo electrónico: rap-al@terra.cl/ secretaria@rapal.cl / Alonso de Ovalle 1618, oficina A, Santiago de Chile. https://rap-al.org/