Se ha publicado un documento de la Bancada de Parlamentarios del Partido Comunista (PC), con una “propuesta de aumento aporte de reparación mínima a ex presos políticos”. Y aun cuando resulta dudoso y le quita seriedad a este documento el que no lleve nombres de quienes lo emitieron y suscribieron, como tampoco se mencione a quién fue dirigido, lo que se presta para confusión de los compañeros ex presos/as políticos, y considerando la gravedad de su contenido, no podemos dejarlo pasar y no analizar y transparentar algunos nefastos aspectos de esta propuesta. Hasta este momento ésta bancada no ha desmentido su autoría.Es inaceptable que Parlamentarios, que son parte importante del poder legislativo, que tiene entre sus principales funciones legislar (pronunciar y analizar proyectos de ley), representar (a los ciudadanos) y fiscalizar (los actos del gobierno y las autoridades públicas); quienes además, deberían tener muy claro lo que establecen los tratados internacionales suscritos por Chile, para evitar que éstos sean transgredidos, estén incitando al Gobierno a tomar medidas miserables, contrarias al Derecho Internacional Humanitario, que ofenden, que denigran, que están lejos de HACER JUSTICIA, transformando esta iniciativa en una nueva re victimización de los ex presos/as políticos.En ese escrito, no hay coherencia entre el reconocimiento que realizan a los ex presos/as políticos, como luchadores sociales, destacando su aporte, compromiso y trabajo, además del costo que debieron pagar por luchar en la “recuperación de la democracia”, con la miserable propuesta de reparación que se propone.El documento expresa, “… ha llegado el momento de hacer justicia con estos y estas compatriotas”…”Esta parte de la justicia se tiene que expresar en un aumento real y significativo del monto en las pensiones Valech”, en términos reales, proponen un aumento de $38.744 más por cada ex preso/a político. Estos Parlamentarios consideran que este aumento de la pensión Valech, es “hacer justicia”, ¿cual es la diferencia de vivir con $174.900 o con $213.644 mensuales?

Proponen, además, un monto reparatorio de carácter parcial (termino que no definen), de tres millones de pesos, y que para hacerlo posible, proponen, se cancele por grupos etarios, y a plazo, entre el año 2018 finalizando con los pagos el año 2020. ¿Se puede considerar, que con esto se hace justicia a las víctimas sobrevivientes de la prisión política y tortura? ¡Sin duda alguna que NO!

¿En que fundamentan o basan esta propuesta? Afirman que, “en supuestas conversaciones sostenidas entre el Gobierno y representantes de los ex presos políticos se ha avanzado en definir un monto reparatorio de carácter “parcial” por un total de tres millones de pesos”. ¿Con que organización llegó el Gobierno a ese acuerdo?, es de conocimiento público, que ese monto y la propuesta de pago por grupos etarios fue rechazada, según las declaraciones de los propios compañeros que participan en la mesa de diálogo.

Es incomprensible que dichos Parlamentarios, estando en conocimiento que la mayoría de los torturadores se encuentran recibiendo mensualmente millonarias pensiones tanto de régimen, como otras adicionales por el “shock postraumático” de habernos torturado, consideren estos montos propuestos, como un acto de justicia. Sin considerar las dietas de más de nueve millones y otros aportes adicionales por otros seis millones de pesos mensuales que estos mismos Parlamentarios reciben.

Esta propuesta no considera, o no dice nada en relación a los ex presos/as políticos que optaron y reciben la pensión de exonerados. Y lo que es aún peor, no toma en cuenta a los herederos de los compañeros fallecidos. Cualquier monto “reparatorio” que se entregue debe ser heredable, no sólo a la conviviente y viuda, cuando ellas ya no están, debe establecerse que los demás herederos, tendrán derecho a dicho monto.

En esta propuesta los compañeros fallecidos, se están considerando como amortiguador, para amortizar y rebajar los montos y costos. La transversalidad del daño está establecida por el Derecho Internacional Humanitario, lo que hace que los herederos sean sujetos de derecho, con respecto a las indemnizaciones que sean entregadas a las víctimas directas, estén éstas vivas o muertas.

Denunciamos que esta propuesta es producto del contubernio entre el Gobierno y dirigentes del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares (CU), que es un grupo de ex presos políticos afines al Gobierno, y que permanentemente han estado preparando el terreno para facilitarle al Gobierno la aceptación de este degradante monto. Es de conocimiento público que, las permanentes conversaciones que han sostenido con el oficialismo a espaldas de todos los ex presos políticos, muy especialmente de los demás componentes de la propia “mesa unitaria de diálogo” en la que participan, traicionan nuestras reivindicaciones. Ellos no representan ni mínimamente al universo de ex presos/as políticos de nuestro país.

Es importante clarificar a la bancada de Parlamentarios del PC, que se equivoca rotundamente cuando afirman que, “Lo que piden los ex-pp es un mínimo de reparación, un mínimo de reconocimiento por parte del estado.” Lo que exigimos la mayoría de los ex presos/as políticos, es lo que establecen los tratados internacionales suscritos por Chile, una indemnización justa y adecuada de acuerdo al daño causado y exigimos todo el reconocimiento y respeto de parte del Estado. Consideramos esta propuesta indecente y una inmoralidad, ya que están aprovechándose de la pobreza de los compañeros.

Hacemos un llamado a todos/as los/as compañeros/as, a no dejarse engañar, a rechazar estas migajas y tomar en cuenta que estamos en un momento de elecciones y estos contextos dan para realizar maniobras y aplicar estrategias de todo tipo, para mejorar los niveles de adhesión. Lo cierto es que ninguno de los candidatos ha incluido siquiera en sus programas hacer justicia en este caso pendiente de reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.

¡Arriba los que luchan!

UNExPP de Chile, 16 de noviembre de 2017.

Para leer el texto de la propuesta PC presionar aquí.