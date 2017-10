12 de octubre de 2017

Era agosto de 2016. Una vez concluido el Campeonato Mundial de Debate por el que fui a España a representar a la Universidad de Chile, decidí viajar a Roma. El propósito era claro: intentar llegar a ti, Papa Francisco. Llevábamos un año y medio exigiendo la renuncia del obispo Juan Barros, causa de escándalo por el caso Karadima y por su a lo menos reprochable intento de conducción pastoral. Todo auguraba que me iría bien pues contaba con la ayuda de varios de tus amigos personales, de otros no tan cercanos y con las gestiones de la Embajada de Chile en la Santa Sede. No obstante, el 16 de agosto por esta última vía me mandaste a decir que no me recibirías porque “el tema de Osorno te irrita”.