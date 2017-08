Puede resultar difícil aceptar que el financiamiento de gran parte de la innovación tecnológica y de la ciencia que se aplican en los grandes proyectos, es una realidad destinadas a multiplicar la rentabilidad de empresas multimillonarias, dirigidas a concentrar y aumentar el capitalismo desolador que conocemos. No obstante lo anterior, lo peor no está ahí, sino en los futuros avances científicos elaborados o dirigidos a instalar modelos sociales de dominación. La información que se difunde públicamente de nuevos logros, normalmente va asociada a un beneficio humano, sin embargo, también nos advierte que derivara hacia objetivos de control mental masivo, lo que nos obliga a reflexionar sobre crecer, sin definir para qué.

Lo primero que conviene hacer es situar la dimensión económica que tienen algunas empresas del sector tecnológico. A través del S&P 500 tecnológico de Wall Street, éste muestra una revalorización del sector de más de un 30% en los últimos 12 meses, que lleva a suponer un riesgo de burbuja en dicho mercado. La rentabilidad del sector en la bolsa estadounidense, presenta un ROE (Ratio que mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en una sociedad), superior al 20%. Las grandes empresas tecnológicas presentan enormes excedentes y una liquidez colosal, producto de la rentabilización del conocimiento científico y tecnológico aplicado en sus productos, en compañías como Apple, Microsoft, Samsung, Google, Amazón, Alphabet, etc.

Consideremos como ejemplo Apple, compañía que sumó al 2015, US$ 205.600 millones de dólares en efectivo (dinero contante y sonante) para gastar en lo que quieran, principalmente originado en su producto estrella el “IPhone”, que por sí solo produce un 57% de la ganancia. En 2016, los ingresos anuales de Apple se estiman en US$ 300.000 millones, y los gastos operativos en US$ 25.600 millones. La información de la empresa es muy reservada, sin embargo, la propia compañía señaló que dos tercios del ingreso provienen de la venta de los IPhones, los cuales se estiman en más de 220 millones de aparatos vendidos anualmente. Entre el 29/6/2007, fecha en que presentó su primer modelo, hasta el 1/1/2016, la venta ha sido casi US$ 900.000 millones. Son empresas tecnológicas que tienen un gran dominio y concentración del mercado, sobrepasando el PIB de numerosos países. Con cuatro de las nombradas, suman un PIB superior al de Francia.

Debilitar la voluntad humana es un hecho real, y se puede observar cuando una persona se siente compulsivamente dispuesta a gastar más de $ 800.000 en un nuevo celular, incluso cuando su ingreso no sobrepasa los $ 300.000 mensuales, (Chi/Pesos). Entonces, algo está mal. Es una preocupación que nos exige introducirnos, aunque sea brevemente, en los niveles básicos de ciertas investigaciones de la ciencia respecto de los recursos que pueden disponer las grandes empresas para lograrlo. Como ejemplo, SURA Asset Management posee un total de US$ 113.2 billones en activos administrados, pertenecientes a 16.7 millones de clientes, parte de los cuales son Fondos de Pensiones, para lo cual la empresa emplea técnicas de “Cognitive Computing” en sus investigaciones de mercado.

Qué significa todo esto. Que las empresas ya están en condiciones de utilizar el conocimiento de los elementos de percepción que gobiernan las relaciones con las personas en complejas redes de interacción. Para tal efecto utilizan el análisis semántico, acto que implica procesar la totalidad de los conceptos vertidos por una persona en una conversación (Big Data), texto e incluso expresiones faciales, con la finalidad de descubrir lo qué piensan. El avance de la ciencia ha sido tal que ha permitido el desarrollo de mapas del lenguaje, es decir, determinados contenidos se corresponden con punto específicos de la corteza cerebral. Steven Pinker profesor de la Universidad de Harvard, dice que comprender el lenguaje y su uso, es una ventana para entender el pensamiento. Ellos hablan de comprender el pensamiento, pero porque no decir directamente que pueden saber lo que pensamos.

A través de escuchar los relatos de la persona de manera libre, dejando que fluya el pensamiento, ideas o reflexiones, los patrones que se descubren tienen sentido en el mapa del lenguaje. Google a través de un grupo de investigadores, desarrolló el proyecto Magenta que enseña a las máquinas a crear su propia música por medio de la inteligencia artificial. Las maquinas al observar patrones comunes en millones de fotografías, una red neural específica puede aprender a reconocer el objetivo específico buscado. Así es como Facebook reconoce rostros en fotografías en línea o cómo los teléfonos con sistema Android reconocen órdenes en voz alta y cómo Microsoft Skype traduce de una lengua a otra. Esta información está y sólo es asunto de buscar si UD desea más información.

Alexander G. Huth, y otros científicos han investigado que el habla natural revela los mapas semánticos que forman la corteza cerebral humana. “La semántica es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. La semántica en ciencias cognitiva estudia la relación que la mente de una persona atribuye a los signos y analiza el mecanismo psíquico entre el hablante y oyente. Lo que se ha logrado es la aparente consistencia en los patrones de selectividad semántica a través de los individuos, creando un solo mapa, o sea, sirve a todos y describe la distribución semánticamente selectiva de áreas funcionales en la corteza cerebral humana”.

El logro de conocimientos mucho más complejos y profundos, sugiere que el contenido del pensamiento, o discurso interno, puede ser decodificado utilizando estos modelos procesados por máquinas. Numerosos estudios realizados en laboratorios especializados, han sido modelados con algoritmos matemáticos, como el algoritmo Bayesiano, llamado PrAGMATiC. “El algoritmo PrAGMATiC tiene dos componentes: un modelo de arreglo que determina dónde aparecen las áreas funcionales en la lámina cortical y un modelo de emisión que determina cómo se produce el mapa cortical a partir de una disposición de áreas”. Es un área de estudios muy densa de trabajos experienciales que demuestran el poder y la eficiencia de los enfoques basados ​​en datos para crear la cartografía funcional del cerebro humano, cuya finalidad es lograr información específica, puntual y genérica del ser humano.

Lo que expresamos en el habla, lo recoge una máquina que puede guiar la respuesta deseada para dirigir nuestro actuar. Es posible, captando lo que una persona dice, saber cuáles son las áreas funcionales de la corteza cerebral que esa persona usa, por lo tanto, se puede dirigir mensajes o información específica que tiendan a gatillar una determinada acción, que abrirá espacios a nuevos modelos sociales. El economista Santiago Niño B., dice, “la Depresión supuso el fin de la familia compacta y dio paso a la familia dispersa, esta crisis va a suponer el fin de la búsqueda del igualitarismo y del crecimiento generalizado”. El resultado que vemos en Estados Unidos, Europa, incluso en nuestro país, revela una precarización humana, y dada las nuevas técnicas de manejo conductual, está en duda si el ser humano podrá romper las cadenas que creó el modelo neo liberal, con su competencia brutal y producir una revolución dura, como ocurrieron en el pasado, para liberarse de ataduras nunca antes conocidas.

Las investigaciones de científicos en Evolución Humana y Paleoecología de Tubinga, Alemania, el doctor Bocherens y la doctora Dorothée Drucker, Biogeóloga, no son alentadoras. En base a los fósiles más antiguos encontrados en las cavernas de Buran Kaya, en la península de Crimea, Ucrania, examinaron la desaparición, hace 40.000 años, de la especie arcaica humana neandertal y concluyeron, “Según nuestros resultados, los neandertales y los ancestrales humanos modernos estaban en competencia directa en cuanto a su dieta”, afirmó la doctora Drucker, “Y parece que los neandertales salieron perdiendo en esta competencia”, concluyó.

La actual competencia deshumanizada que vive el mundo, con países que se amenazan con guerras nucleares, con respuestas tales como “fuego y furia”, tiene como afán concentrar recursos, los que dan indicios de escases, y puede dar curso a la extinción de la raza humana como ocurrió con la especie arcaica humana de los neandertal. El modelo neo liberal es individualista y no contempla la cooperación ni el compartir recursos con nadie. Y como ya fue expresado, el dominio selectivo de las áreas funcionales en la corteza cerebral humana, hace dudar si el hombre será capaz de revelarse, contra un modelo de dominio que cuenta con apoyo científico, o continuará comprando como ovejas celulares con doble cámara trasera, “pantalla infinita” o “experiencia inmersiva”, que no necesita ni sabe para qué puede utilizar tan alta tecnología, mientras hay millones de seres humano que mueren de hambre.