Se dice que Vladimir Ilich Ulianov en carta a Inés Armand, escribió acerca de otro dirigente ruso:“… Se revuelve, estafa, posa a la izquierda y ayuda a la derecha”.

Traemos a colación esta frase porque calza a la perfección con los escándalos de corrupción y atropellos a la ética y moral ciudadana que un jerarca ecuatoriano ha acometido en su derrotero en la administración pública. Lo anterior es una situación sumamente grave porque este jerarca no es otro que el actual Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que durante su escaso tiempo al mando de la nación ha tratado de permanecer en las sombras del sigilo y la impunidad tratando que sus deleznables actos, que han mancillado la confianza del pueblo ecuatoriano y de los miembros comprometidos del movimiento político Alianza País, permanezcan ocultos.

A continuación realizaremos un periplo por los actos delictuales y de felonía que Moreno ha efectuado, principiando con uno que aún los ciudadanos ecuatorianos desconocen:

1. Lavado de dinero en Curazao golpea a gobierno de Moreno en Ecuador

Una investigación exclusiva demostraría como el principal financista de la campaña del actual Presidente, quién habría facilitado su avión y entregado millonarios aportes para su campaña, estaría involucrado en lavado de dinero a través de instituciones fantasmas en el Ecuador.

Lavado de dinero por más de mil millones de dólares

El empresario Juan Eljuri Vintimilla mantiene una fluida relación con el nuevo gobierno ecuatoriano presidido por Lenín Moreno. Las operaciones de este empresario y su relación con el lavado de dinero a través del uso del Banco de Curazao, ya tendrían un detenido en Ecuador, sin embargo, este hecho se mantiene en reserva porque ligaría directamente a un alto funcionario del gobierno de Moreno y al mismo presidente con esta situación. Cabe señalar, asimismo, que dicha reserva se accionó merced a un acuerdo mediático entre Lenín Moreno y los medios de comunicación privados.

El Banco de Curazao ha triangulando dinero con tres empresas de finciamiento ecuatorianas que están siendo investigadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF); dichas empresas son cortinas de humo o empresas de propiedad de Juan Eljuri Vintimilla.

De acuerdo a nuestras fuentes, la triangulación de estas empresas serviría para lavar activos por un valor monto superior a los US$1.000 millones.

En un informe de presunción de riesgos tributarios al South American International Bank Curaçao N.V (SAI Bank), se establece que éste no se encuentra inscrito en el Registro Único de Contribuyentes en Ecuador (RUC) y carece de una oficina de representación, sin embargo, en la consta su posible registro en Curazao.

Las oficinas del SAI Bank en la ciudad de Quito se encontrarían ubicadas en la Avenida Shyris N36-120 y Naciones Unidas, en el edificio Allure Park piso 12 oficina 12- A. Cabe señalar que estas instalaciones pertenecen a la empresa Asesoría y Servicios del Austro Asoaustro S.A. (RUC 019038543001). De acuerdo a llamadas telefónicas efectuadas, la oficina estaría a cargo de Daniel Eduardo Borja Suárez (CC 1710338847), quien a su vez registra una serie de empresas offshore en la base Panamá Papers del The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), en las que intervino como intermediario en la constitución societaria.

La empresa Asoaustro tiene como actividad económica principal: actividades de servicio en cobranzas de cuentas.

Moreno utilizó el avión del cuestionado empresario, patente N445RM, para sus giras de campaña. Fue en ese mismo en que un alto funcionario del gobierno de Moreno, Eduardo Mangas -exviceministro de la Presidencia de Nicaragua al servicio de Daniel Ortega y actual Secretario General de la Presidencia del Ecuador- viajó para cerrar en Panamá un acuerdo con Abdalá Bucaram, que incluía entregar las principales empresas eléctricas del Estado a su control y otras instituciones públicas, a cambio de un velado apoyo a la candidatura de Moreno y de atacar al correismo.

El Plan Mangas-Larrea y la Confabulación contra el Expresidente Correa

Gustavo y Marcelo Larrea son dos asesores de Lenín Moreno. Hace ya un año tuvieron una reunión con el encargado político de la embajada de Estados Unidos, en Ecuador, e incluso se reunieron con Guillermo Lasso.

Los Larrea han digitado junto a Mangas el reparto de empresas públicas a manos privadas. A los Bucaram les dieron CNEL, una de las principales empresas públicas del país, a Lasso CREO, CFN y El Telégrafo y a los Socialcristianos Aduanas.

La otra fase del plan Mangas-Larrea se incoaría tras la instalación de Moreno en Carondelet, donde comenzaría un ataque directo, frontal y artero en contra del Expresidente Rafael Correa. Esta gansteril maquinación incluye: sacar de la vicepresidencia a Jorge Glas; debilitar al correismo borrándolo del aparato público; utilizar al Presidente de la Asamblea, José Serrano, para cooptar a los asambleistas leales a Correa, ofreciéndoles cargos en las entidades públicas o cerrándoles las puertas en el aparato público; y buscar en el plazo de un año instalar la idea de un referéndum para consultar a la población sobre la necesidad de liquidar con cuatro reformas vitales del correísmo, a saber: la Ley de Comunicación, la Ley de Herencias, la Ley de Reelección popular y la Ley sobre Paraísos Fiscales. Con esto se hace fenecer cualquier intento del correísmo por volver la poder y se asegura a la derecha un camino fácil y llano para llegar a Carandolet.

El Estado de salud de Lenin Moreno los obliga a actuar con prontitud. Moreno ha postergado durante meses una operación que lo podría dejar definitivamente postrado por una fuerte infección en la columna y daños casi irreparables en sus riñones, que lo tienen al borde de un un colapso generalizado. Ya en campaña fue internado de urgencia en la Clínica Pichincha.

Moreno debe actuar rápido para colocar en la Vicepresidencia a la Canciller María Fernanda Espinoza, para que en caso de suceder lo peor, sea ella y no Jorge Glas, hombre fuerte del correismo quién lo suceda en el cargo.

2. 2009: El Vicepresidente Moreno abre su prontuario con millones de dólares

Lenín Moreno, cuando fue vicepresidente del Ecuador en el 2009, fue acusado de corrupción, tras conocerse que un familiar suyo gestionó un soborno a un contratista por un monto que ascendía a USD 1.500.000. La denuncia fue presentada por Fabricio Correa ante la Asamblea Legislativa, órgano en el cual presentó una fotocopia de una letra de cambio como prueba de la coima. Fabricio Correa denunció que Moreno le planteó vincular a su pariente como “socio” de la compañía implicada.

3. JuanRodríguez Malo: El yerno de Lenín

A inicios de 2013 una boda fue de uno de los eventos sociales más importantes en Quito: el matrimonio eclesiástico celebrado en la iglesia de La Compañía entre la novia Cristina Moreno González y su comprometido Juan Enrique Rodríguez Malo, un joven ingeniero agrónomo graduado en Costa Rica. La entonces flamante contrayente es la hija de Lenín Moreno Garcés, en ese momento todavía vicepresidente de la República.

En 2015, merced a las presiones ejercidas por su famosos suegro, ganó un contrato millonario en el Ministerio del Interior. Fue en concurso, superando a una empresa con experiencia, Interiores KLC S.A, para el servicio de limpieza y mantenimiento de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), que comprenden la zona 8 de la provincia del Guayas. Juan Enrique Rodríguez Malo concursó como persona natural y ganó, siendo adjudicado con un contrato por USD 1.510.740, sin incluir el IVA.

El contrato se firmó el 24 de septiembre de 2015, a partir de cuya fecha corría el tiempo de ejecución por 10 meses o 300 días. En total, se trataba de limpiar, realizar mantenimiento, desinfectar, fumigar para evitar la presencia de roedores, desodorizar ambientes y hasta dotar de botellones con agua en 178 Unidades de la Policía Comunitaria en Guayas. Con el detalle que las UPC nuevas tenían ventaja: en estas instalaciones el servicio de limpieza integral era diario; en las antiguas, tres veces por semana.

4. Irina Moreno González

El 31 de marzo de 2014, el nepotista y actual Presidente del Ecuador también efectuó presiones gubernamentales que culminaron con la designación de la magister en Artes y Decoración, Irina Moreno González (su hija), como Consejera del Servicio Exterior, a fin de que desempeñara funciones en la Representación Permanente del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra.

Lenín Moreno, en aquella época, era el Enviado Especial del Secretario General de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad.

5. Lenín Moreno no pagó impuestos en 2015

Lenín Moreno no pagó el Impuesto a la Renta del año 2015, pese a que tiene un sueldo vitalicio por su condición de exmandatario. La información sobre el no pago de Impuesto a la Renta de parte de Lenín Moreno está disponible de manera abierta para cualquier ciudadano que quiera consultarlo en la página web del SRI. Sobre este tema el periodista Bernardo Abad indicó que fue bloqueada su cuenta de Twitter por publicar el no pago de impuestos por parte del actual Presidente de la República.

6. La mal intencionada falacia económica de Moreno

El Licenciado en Administración Pública y presidente Lenín Moreno, al hacer la presentación de la proforma presupuestaria 2017 la noche del viernes 28 de julio, en cadena de radio y televisión, indicó que la situación de la economía del país “es crítica”.

Detalló que al entrar en una situación económica compleja, las “decisiones que se tomaron (durante el gobierno de Rafael Correa) no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía”. El déficit fiscal se proyecta en US$4.700 millones, reduciéndose en US$1.000 millones con relación al año anterior.

Ante esta anómala, errática y artera alocución, el Doctor en Economía de la Universidad de Illinois y Expresidente, Rafael Correa, señaló que ya había anticipado que el déficit 2017 del Gobierno central será de 4.700 millones de dólares, es decir, mil millones menos que el 2016. “Aunque la situación fiscal aún es dura, no ha sido verdad el multimillonario déficit que ciertos analistas lo situaban en 8 por ciento del PIB”, indicó.

Asimismo declaró que la reducción del déficit continuará una vez superada la que denominó “tormenta perfecta” a las medidas tomadas en su Gobierno, a la recuperación del precio del petróleo y de la economía, así como el incremento en recaudación de impuestos. A todo lo cual se suma la liberación de recursos luego del pago a petroleras por litigios internacionales.

Consideró incorrecto que se utilice la palabra crisis en un contexto de economía en crecimiento y cuestionó el hecho de que se haya reducido la proyección de crecimiento a la mitad, cuando hay superávit externo con importantes incrementos en la recaudación de impuestos y con desempleo a la baja.

También lamentó que no se haya calculado la deuda pública de acuerdo al manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ubica al país entre los menos endeudados del mundo. “La deuda agregada, incluyendo los gobiernos seccionales llega al 41 por ciento del PIB. En el 2005, sin inversión ni servicios públicos, ni ningún problema externo ni desastre natural fue de 35 por ciento” contrastó.

Cuestionó además que se haya incluido en la sumatoria la deuda de 2.528 millones de dólares con la Seguridad Social, la que consideró debería ser impugnada por su “inconstitucionalidad”… La infografía del FMI y del Banco Mundial habla por sí misma y refrenda los argumentos de Rafael Correa:

Observación: la flecha roja señala a Ecuador.

Telón de fondo: la frase emitida hace más de cien años por Vladimir Ilich Ulianov, con la que comenzamos este artículo, fue profética ya que se amolda a la perfección al sinuoso, turbio y abyecto actuar de Lenín Moreno Garcés, actual primer mandatario del Ecuador y primer gran felón de la Revolución Ciudadana.