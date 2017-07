El agente retirado de la CIA, Malcom Howard, de 79 años de edad, ha hecho una serie de afirmaciones asombrosas desde que fue sacado del hospital en Nueva Jersey el viernes y dijo que tiene semanas de vida. Howard afirma que estuvo involucrado en la ” demolición controlada ” del World Trade Center 7, el tercer edificio que fue destruido el 11 de septiembre.

El Sr. Howard, que trabajó para la CIA durante 36 años como operario, afirma que fue aprovechado por agentes de la CIA para trabajar en el proyecto debido a su experiencia en ingeniería y su temprana carrera en el negocio de la demolición.

Entrenado como ingeniero civil, el Sr. Howard se convirtió en un experto en explosivos después de ser cazatalentos de la CIA a principios de 1980. El Sr. Howard dice que tiene una amplia experiencia en la plantación de explosivos en artículos tan pequeños como encendedores de cigarrillos y tan grandes como en edificios de ” 80 pisos. ”

El nativo de Nueva Jersey de 79 años de edad, dice que trabajó en la operación de la CIA que llamó ” New Century ” entre mayo de 1997 y septiembre de 2001, durante un tiempo que dice que la CIA ” sigue recibiendo órdenes de la cima “. Él era parte de una célula de 4 agentes encargados de asegurar que la demolición tuviera éxito.

El Sr. Howard dice que la operación del World Trade Center 7 es única entre sus demoliciones, ya que es la única demolición que ” teníamos que fingir que no era un trabajo de demolición “. Afirma que no tuvo ningún problema en pasar con el engaño en ese momento, porque ” cuando eres un patriota, no cuestionas la motivación de la CIA o la Casa Blanca. Usted asume que el propósito más grande es para un bien mayor. Recogen personas buenas y leales como yo, y me rompe el corazón escuchar la mierda hablar. ”

Pero incluso él admite que ahora, mirando hacia atrás, algo no estaba bien.

“No ha salido nada bueno de esto. Esta no es la América que imaginamos “.

Explicando cómo se elimino el edificio, el Sr. Howard dice: ” Fue una demolición controlada clásica con explosivos. Utilizamos materiales compuestos nanotérmicos de grado militar superfinos como explosivos. La parte difícil era conseguir miles de libras de explosivos, fusibles y mecanismos de encendido en el edificio sin causar demasiada preocupación. Pero casi todas las oficinas del Edificio 7 fueron alquiladas por la CIA , el Servicio Secreto o el ejército, lo que facilitó la tarea. ”

El Sr. Howard explica que el WTC 7 fue ” cargado con explosivos en lugares estratégicos ” en el mes previo al día que cambió el curso de la historia americana. El 11 de septiembre, mientras se quemaban las torres Norte y Sur, los fusibles se encendieron en el World Trade Center 7, y las explosiones de nanotérmica excavaron el edificio, destruyendo la estructura de acero, quitando los refuerzos y permitiendo que los cuartos de oficina del edificio, se hicieran huecos como una cáscara.

El World Trade Center 7 se derrumbó en su propia huella a las 5:20 pm, siete horas después de la destrucción de WTC 1 y 2. El edificio sorprendió a los testigos al caer a una velocidad de la caída libre, indicando que encontró resistencia cero en el camino hacia abajo.