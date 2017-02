DECLARACIÓN PÚBLICA

“Es un abierto atentado a la libertad de expresión y una señal que prueba que algunos buscan silenciar la causa Mapuche, hacer como si no existiera una demanda pendiente y que, por años, se ha intentado borrar a través de amenazas, allanamientos, sitiando, incluso, las zonas para evitar que los Mapuche se desplacen con libertad por sus tierras, y para que quede claro, es propiedad privada de ciudadanos Mapuche y que, extrañamente, una propiedad privada que no es respetada con la misma fuerza que defienden la propiedad privada de Angelini y Matte”.

Con estas palabras, Diego Ancalao, dirigente político Mapuche, se refirió a lo que califica como atropello del que fue víctima, el pasado fin de semana, Vicente Montecinos, comunicador audiovisual, a quien personal de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó equipos y material de trabajo, en momentos en que se dedica a una más de sus obras, esta vez, la película de ficción “Ñuke”.

A juicio de Diego Ancalao, “la persecución a un profesional que difunde la causa Mapuche –con películas anteriores como Lautaro- es otro abuso y situaciones de este tipo no pueden continuar y quedar como si nada hubiera pasado”.

Hay que recordar que personal de la PDI se trasladó el fin de semana hasta Collipulli para detener a Montecinos e, incluso, la casa de sus padres –en la comuna de Macul- fue allanada, llevándose varias especies, entre ellas, computadores, cuadernos, teléfonos móviles y discos duros. Para Diego Ancalao, la actuación de la policía de investigaciones “deja en claro las formas que se están empleando para amedrentar a quienes están dispuestos a denunciar los atropellos, la discriminación de la que es víctima el pueblo Mapuche y les da lo mismo detener a un profesional que está realizando un trabajo de investigación, aunque sea sin orden judicial, lo que ese fiscal está acostumbrado hacer, detenciones ilegales”.

Ancalao, frente al nivel de violencia que se vive en el sur del país y, en particular, en La Araucanía se pregunta: “¿A qué le tiene la PDI tanto miedo?, ¿por qué las autoridades, en vez de buscar fórmulas para resolver el conflicto y terminar con la escalada de violencia, parecieran estar más preocupados de extender un manto de silencio en la IX Región?”. Agrega que “alguien, en su sano juicio, ¿podría creer que detuvieron a este comunicador audiovisual y allanaron sus pertenencias, en el marco de una investigación del Ministerio Público contra eventuales milicias que se estarían formando en La Araucanía? Ésa fue, supuestamente, la razón que se esgrimió, tal como las acusaciones falaces del ex militar cómplice de violación de los derechos humanos que, en dictadura, lanzó contra el pueblo Mapuche”.

La violencia no viene del pobre

Según Diego Ancalao, lo ocurrido a Vicente Montecinos, es un hecho más que deja en evidencia la espiral de atropellos que se comete con la gente Mapuche y todos quienes se acercan a ellos para conocer y reproducir sus historias, para que se sepa la verdad de cómo el Estado chileno no se cansa en intentar silenciarlos. “No cabe ninguna duda que la violencia no viene del pobre, del campesino ni del Mapuche, sino del Estado, que es una asociación que reivindica el monopolio del uso legítimo de la violencia, como dijo Max Weber, en consecuencia, el pueblo Mapuche es víctima de la violencia física, política y económica, pero aun así creo que la no violencia es la respuesta política que debemos dar en estos tiempos”.

El dirigente político Mapuche llamó “a poner fin a las prácticas violentas y abusivas con las comunidades Mapuche y que también se están traspasando a profesionales no Mapuche que informan y de vuelta lo que reciben es la vulneración de sus garantías y coartan su libertad de expresión”.

Diego Ancalao enfatizó en que “el Estado debe reconocer los derechos políticos del pueblo Mapuche, luego, debemos crear los mecanismos de participación masiva Mapuche y determinar cómo ejercer cada uno de los derechos políticos conquistados y, de todo esto, debe salir la nueva forma de dialogar con el Estado”.

Prensa Comunicaciones Ancalao

www.diegoancalao.cl

@dankalao