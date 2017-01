Parlamentario recordó que “la actual provincia de Arauco fue integrada al territorio nacional a través de un proceso violento, desarrollado por empresarios carboníferos y el ejército chileno durante la segunda mitad del Siglo XIX”.

“Lo que vino luego fue integración forzada, con el despojo de la tierra a sus habitantes, que ha generado enormes fortunas a unos pocos, pero que al mismo tiempo, continúa siendo una de las más pobres de Chile”, añadió.

“Por ello la ciudadanía de Arauco ha dicho basta y serán los mineros, los pescadores artesanales y las comunidades Mapuche, quienes liderarán esta gran marcha del 1 y 2 de febrero en contra del abandono del Gobierno”, enfatizó.

Anunciando que, “serán los sectores sociales que han sido más afectados históricamente por la desidia del Estado, quienes caminarán desde Arauco hasta la capital de la Región del Biobío”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la marcha multisectorial que se realizará el 1 y 2 de febrero entre las comunas de Lota y Concepción.

El parlamentario de Partido País explicó que, “ la Región del Biobío, pese a ser un territorio rico en recursos naturales y con el mayor desarrollo industrial del país, donde se produce casi la mitad del combustible y un tercio de la energía que se consumen en Chile, no parece compartir los beneficios de esta riqueza con sus ciudadanos”.

“Pues sigue con los más altos índices de desempleo y pobreza, con dos de sus comunas entre las 10 más pobres de la nación y siendo la tercera región respecto a los trabajadores pobres asalariados, debido a la gran cantidad de personas que reciben el sueldo mínimo o incluso menor a este”, recalcó.

Para Navarro, “dicha situación se devela en su expresión máxima en la Provincia de Arauco, zona catalogada de rezago debido a las enormes brechas que existen en dicho territorio, en relación a los más avanzados de nuestro país”.

“Es así como el desempleo”, continuó, “junto a la falta de inversión y oportunidades, ha hecho que la ciudadanía sufra de pobreza y vulnerabilidad, en algunos casos, peor que hace algunos años, lo que demuestra que el plan de Zona de Rezago ha sido un absoluto fracaso”.

“Además”, prosiguió, “en esta provincia se devela claramente el problema de la devolución de tierras ancestrales al pueblo Mapuche, junto con las limitaciones al trabajo de los pescadores artesanales debido a una ley maldita y a las precarias condiciones laborales de los trabajadores forestales”.

De acuerdo a Navarro, “y toda esta desidia, este sentir de la ciudadanía de que el Estado los ha dejado de lado, ha explotado con la situación de los mineros de Santa Ana de Curanilahue, quienes han protestado porque solo quieren trabajar, mientras el Gobierno les entrega subsidios”.

Al respecto Luis Chandía, presidente del sindicato de trabajadores de la Mina Santa Ana de Curanilahue, expresó que “hago una invitación a todos los vecinos de la Provincia de Arauco, que se sienten identificados con este abandono del Gobierno, a participar de esta marcha del 1 y 2 de febrero entre Lota y Concepción”.

“Somos una zona en rezago”, agregó, “pero pese a eso, no se hace un esfuerzo para resolver las problemáticas que nos afectan como trabajadores. Queremos fomento productivo, ya no queremos más subsidios, no queremos soluciones de parche”.

“Por eso hago un llamado también a todos los pescadores artesanales, de Lota, de Coronel, zona histórica también de la minería del carbón, para que se unan a esta marcha, para que hagamos eco en el gobierno para que haya más seriedad, para que se preocupen más de la Provincia de Arauco”, enfatizó.

Melchor Celedón, por su parte, presidente de la mesa comunal de pesca de Lebu, indicó que, “queremos hacer público el manifiesto de nuestra participación; queremos apoyar a nuestros compañeros mineros, quienes aun no reciben la respuesta definitiva del gobierno, como pesqueros artesanales y como parte del territorio Arauco, porque sabemos que hemos tenido muchos problemas, muchas marginaciones desde los poderes centrales como para poder potenciar el desarrollo”.

“Por ello es que nos uniremos, varios gremios se van a sumar para hacer un trabajo en conjunto y al mismo tiempo, diversas acciones e intervenciones que nos permitan presionar y de una vez por todas ser escuchados. El territorio de Arauco debe ser considerado”, adicionó.

Danilo Urra, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Forestales Rodrigo Cisternas, manifestó que, “nos vamos a unir a esta marcha del 1 y 2 de febrero. Para nosotros es en apoyo a nuestros compañeros mineros, para que se tomen cartas en el asunto pues la respuesta del Gobierno ha sido demasiado lenta”.

“Seremos alrededor de 1.200 trabajadores quienes estamos dispuestos a marchar”, aseguró.

El senador Navarro finalizó diciendo que, “por ello nos sumaremos a esta marcha del 1 y 2 de febrero; una marcha multisectorial que se iniciará en la histórica Lota, comuna del país con mayor tasa de desempleo y que terminará en Concepción, frente al Gobierno Regional y que será liderada por las comunidades Mapuche, por los mineros y por los pescadores artesanales, todos quienes de una u otra forma han sido afectados por la desidia del Estado, por su negligencia”.

“Por lo que esperamos que sea esta caminata ciudadana la que finalmente active al Estado para actuar en Arauco y resolver los problemas que se acarrean por siglos, y que es por lo que han llamado a esta marcha: Arauco tiene una pena, pues tal como lo cantaba hace más de 50 años Violeta Parra: son injusticias de siglos que todos ven aplicar, nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar”, sentenció el legislador de Partido País.

