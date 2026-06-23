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23 de junio de 2026

En tiempos de la COVID-19, el «papa del coronavirus de EE. UU.», el Dr. Fauci, era intocable. Ahora, Tulsi Gabbard, máxima responsable de los 17 servicios secretos estadounidenses, ha revelado, en su último día en el cargo, las maquinaciones criminales del Dr. Fauci. Hay indicios del desarrollo de un arma biológica de destrucción masiva por parte de EE. UU.

Fuente: Legion-media.ru © Bill Waterson

¿Cómplices? El Dr. Anthony Fauci (izquierda), Bill Gates (centro) y el director de los NIH, el Dr. Francis Collins —aquí en 2018 durante una reunión de los NIH— estuvieron todos implicados en la pandemia del coronavirus y en la lucha contra ella

Justo a tiempo para su último día en el cargo, la directora de los servicios de inteligencia nacionales, Tulsi Gabbard, ha publicado, en un comunicado de prensa oficial , documentos y resultados de investigaciones que permiten conocer las maquinaciones delictivas del Dr. Fauci en relación con el coronavirus.

Más de seis años después del brote de la pandemia de COVID-19, que se cobró la vida de millones de personas, sale a la luz, gracias a la divulgación exhaustiva de documentos y comunicaciones secretas, que Fauci no solo había financiado investigaciones arriesgadas. Además, ha colaborado activamente para ocultar el verdadero origen del virus, y para ello ha trabajado con parte de los servicios secretos estadounidenses.

¡Ya te estoy calando, pajarito!

Todo comenzó con un discreto proyecto de investigación. Anthony Fauci, entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), destinó millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses al Instituto de Virología de Wuhan. Oficialmente, se trataba de investigar los coronavirus de los murciélagos. En realidad, financió peligrosos experimentos de «ganancia de función», es decir, ensayos en los que se modificaban los virus para que pudieran adherirse mejor a las células humanas. Lo más controvertido: la investigación tenía como objetivo modificar los virus para que pudieran atacar específicamente a las células pulmonares humanas.

En aquel momento, solo los «teóricos de la conspiración» incorregibles —como el autor de estas líneas— habían escrito sobre los vínculos de Fauci con los servicios de inteligencia y habían especulado con que tal vez se tratara de algo mucho más peligroso que una inocua investigación básica. Sin embargo, en aquel momento aún no había pruebas contundentes de la red de contactos de Fauci con los servicios secretos, solo indicios y pistas que, en conjunto, apuntaban al desarrollo de armas biológicas. Con el último comunicado de prensa oficial de la directora de los servicios secretos nacionales de EE. UU., hoy al menos se dispone de pruebas de

de que el Dr. Fauci ha colaborado estrechamente con algunos servicios secretos estadounidenses en lo relativo al coronavirus y

que estos servicios de inteligencia tenían el mismo gran interés que el Dr. Fauci en deslegitimar, calificándola de teoría de la conspiración , la hipótesis de un coronavirus mortal modificado por el hombre en un laboratorio, y en encubrir todas las pistas que apuntaban en esa dirección.

Paralelamente al comunicado de prensa oficial de su oficina, la Sra. Gabbard publicó en Internet, en su canal de X (antes Twitter), una declaración en vídeo de cinco minutos sobre este escandaloso asunto. A continuación, sus palabras introductorias:

«Hoy, en mi último día como directora de Inteligencia Nacional, publico comunicaciones y documentos nunca antes vistos que revelan cómo el Dr. Fauci destinó millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a financiar peligrosa investigación de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan, colaboró con fuerzas politizadas dentro de la comunidad de inteligencia para encubrir la verdad sobre sus acciones y ocultar el origen del virus en un laboratorio, y mintió bajo juramento ante el Congreso en 2024. Es hora de que ustedes [el público estadounidense, nota del editor] conozcan la verdad».

¿Se trataba realmente solo de investigación básica?

Los documentos desclasificados revelan que Fauci cooperó durante años con «fuerzas politizadas dentro de la comunidad de inteligencia» para suprimir la teoría de un virus modificado en un laboratorio que se escapó del laboratorio chino de Wuhan debido a la falta de seguridad. Proporcionó a científicos cuidadosamente seleccionados, financiados por el NIAID, que, en su calidad de grandes expertos, influyeron en la opinión pública y en los organismos gubernamentales en consecuencia —y lo hicieron con éxito—.

Las declaraciones de estos expertos, a su vez, se utilizaron posteriormente como «consenso científico» para desacreditar la hipótesis de un virus modificado intencionadamente en el laboratorio para que se propagara de forma altamente contagiosa a través de las vías respiratorias humanas y causara graves problemas de salud, llegando incluso a provocar la muerte.

Aquí surge una pregunta inquietante: ¿qué papel desempeñaron los servicios secretos estadounidenses —no solo la CIA— en todo esto?

¿Por qué se esforzaron tanto por apoyar al Dr. Fauci para apartar la hipótesis del laboratorio de la atención pública y desacreditarla como teoría de la conspiración?

¿Acaso Fauci no era solo un investigador que quería explorar los límites de la ciencia, sino que formaba parte de un plan más amplio?

¿No implica esta estrecha colaboración entre Fauci y la CIA algo mucho más siniestro, a saber, el desarrollo de un virus letal para la guerra biológica?

¿Era precisamente ese el verdadero objetivo de los experimentos de «ganancia de función» por los que Fauci pagó al laboratorio de Wuhan? ¿Y por qué en Wuhan (China) y no en EE. UU., donde las condiciones de control y seguridad son mucho mejores?

Al menos para la última pregunta hay una respuesta clara. Los proyectos del Dr. Fauci para la investigación y el desarrollo de la capacidad de «ganancia de función» del virus de la COVID-19 se externalizaron al extranjero porque están prohibidos en EE. UU. desde el año 2014.

El presidente Obama detuvo la investigación de «ganancia de función»

En octubre de 2014, el Gobierno de Obama impuso una moratoria a la financiación pública de determinados proyectos de investigación de «ganancia de función» sobre los virus de la gripe, el SARS y el MERS. El motivo fueron varios incidentes graves de seguridad en laboratorios estadounidenses, así como la preocupación de que tales experimentos pudieran crear agentes patógenos más peligrosos con potencial pandémico. En un primer momento, el Gobierno quiso desarrollar mecanismos de control más estrictos. La suspensión afectaba a todos los proyectos cuyo objetivo fuera aumentar la transmisibilidad o la virulencia de estos virus en mamíferos.

La moratoria debía estar vigente hasta que se establecieran nuevas normas de seguridad. Sigue vigente hasta hoy y, dada la catástrofe del coronavirus, cabe suponer que la situación no cambiará a corto plazo.

Eludiendo esta prohibición, el NIAID, bajo la dirección del Dr. Fauci, siguió promoviendo —tanto financieramente como en términos conceptuales— la investigación de «ganancia de función» sobre el coronavirus a través de la organización neoyorquina «EcoHealth Alliance», y subcontrató las partes del trabajo prohibidas en EE. UU. al Instituto de Virología de Wuhan, donde más tarde se produjo el «accidente de laboratorio». El virus, genéticamente modificado y ya de por sí altamente peligroso y muy contagioso para los seres humanos, se escapó, y el mundo se sumió en el caos con millones de muertos por la COVID-19.

A estos millones de muertos en todo el mundo hay que sumar también a las víctimas de la falsa «vacunación». Fueron los conejillos de indias de un uso masivo de inyecciones de ARNm, altamente cuestionables, que no se habían probado lo suficiente y que no contaban con la autorización reglamentaria. Mientras que algunas poderosas empresas farmacéuticas obtuvieron con ello beneficios de decenas de miles de millones, tras las inyecciones de ARNm se produjeron muertes masivas que, sin embargo, ni la política, ni los medios de comunicación, ni los científicos (¿comprados?) atribuyeron a dichas inyecciones.

No obstante, se produjeron problemas cardíacos agudos, sobre todo entre miles de deportistas jóvenes, en perfecto estado de salud pero vacunados, que en no pocos casos condujeron a una «muerte súbita e inesperada», a menudo en el campo de juego o durante una competición. Además, la salud de muchas víctimas vacunadas con ARNm queda deteriorada de por vida, lo que los políticos, los medios de comunicación y los científicos (¿comprados?) no atribuyen a las vacunas, sino al «COVID prolongado», es decir, a los supuestos efectos a largo plazo del virus.

Para el Dr. Fauci, el escudo perfecto

Los documentos publicados ahora por Tulsi Gabbard revelan que, durante la pandemia, el Dr. Fauci desempeñó tres funciones fundamentales que le protegieron de cualquier crítica:

Financió una investigación arriesgada sobre el coronavirus, vinculada a la industria farmacéutica y al sueño de «vacunas universales» por valor de billones de dólares. Al mismo tiempo, cooperó con servicios de inteligencia «con intereses políticos» que ayudaron a desacreditar la hipótesis de un virus de laboratorio modificado genéticamente y a favorecer el origen natural del virus en un mercado de animales de Wuhan. Y, por último, se convirtió en el omnipresente experto en pandemias que difundía públicamente desinformación y hacía que se censuraran las voces discrepantes.

Los denunciantes informan de una intimidación masiva: se destruyeron carreras profesionales, se levantó el anonimato y se dejó claro que apartarse de la línea oficial tendría consecuencias.

Los documentos ahora publicados dibujan el panorama de un fraude sistemático. Fauci y sus aliados en los servicios de inteligencia crearon un círculo cerrado de influencia y desinformación. Mientras el mundo luchaba contra una pandemia mortal, al parecer en Washington también se trataba de ocultar su propia responsabilidad y proteger programas de investigación valorados en miles de millones.

Especialmente controvertida es la cuestión del verdadero propósito de la investigación de «ganancia de función». ¿Por qué se invirtió tanto dinero en la modificación de virus diseñados específicamente para atacar las células pulmonares humanas? ¿Se trataba realmente solo de investigación básica, o había algo mucho más peligroso detrás? ¿Era el objetivo real crear un virus que se transmitiera de manera eficaz entre las personas? ¿Fue ese el motivo del gran interés de los servicios secretos estadounidenses por proteger a Fauci?

¿Se trataba de un nuevo tipo de arma biológica?

¿Se estaría creando aquí un arma biológica para la destrucción masiva de personas, quizá diseñada específicamente para personas con determinadas características genéticas? En teoría, eso debería ser posible. Y en este punto, como viejo «teórico de la conspiración», tengo otra pregunta: ¿Podrían los numerosos laboratorios biológicos de Ucrania —hasta hace poco secretos— gestionados allí por el Pentágono estar relacionados con los proyectos secretos de «ganancia de función» del Dr. Fauci, en el marco de su vinculación con determinados servicios secretos estadounidenses? En este sentido, cabe destacar una noticia procedente de Ucrania según la cual un laboratorio estadounidense no identificado buscaba, con fines de investigación científica, a personas con ascendencia rusa.

También es importante preguntarse si el accidente del laboratorio de Wuhan detuvo o simplemente obstaculizó la finalización del proyecto conjunto del Dr. Fauci con determinados servicios secretos estadounidenses. De los documentos de Gabbard se desprende que en el laboratorio de Wuhan solo se trabajaba en determinadas partes del proyecto global. Probablemente, en Wuhan no tenían ni idea de para qué querían utilizar los estadounidenses los resultados de la investigación china. Quizás simplemente el dinero era el adecuado y en Wuhan no se lo pensaron más.

¿El fin del encubrimiento?

Otra cuestión es si, con la publicación de los documentos por parte de Tulsi Gabbard, comienza por fin un análisis serio de la COVID-19, no solo en EE. UU. Al menos, la opinión pública estadounidense se entera de hasta qué punto era profunda la implicación entre altos cargos del Gobierno, la industria farmacéutica y parte de los servicios de inteligencia. Ya no cabe duda de que Anthony Fauci y sus aliados crearon deliberadamente un sistema de engaño y encubrimiento.

En nuestro país, los políticos y los medios de comunicación parecen eludir los documentos publicados por la jefa de los 17 servicios secretos estadounidenses. Para los medios de calidad de ni siquiera mereció un titular, y mucho menos un reportaje más extenso.

En Alemania, la pandemia, encargada por delincuentes, se desarrolló política, económica y médicamente de la misma manera que en EE. UU. ¿Y se supone que aquí no ha habido ninguna implicación entre altos funcionarios del Gobierno, la industria farmacéutica, los especuladores y quizás también los servicios secretos? Quien se lo crea, también se cree en el conejo de Pascua.

Tras la publicación de los documentos, queda claro: la pandemia no fue una catástrofe natural. Fue el resultado de una actuación humana sin escrúpulos, posiblemente incluso un intento fallido de fabricar un arma biológica de destrucción masiva que pudiera utilizarse contra pueblos con determinadas características genéticas.

Las secuelas de la pandemia constituyeron una de las mayores maniobras de encubrimiento de la historia reciente. El hecho de que los servicios secretos estadounidenses también desempeñaran un papel importante en ello permite intuir el alcance político del fallido proyecto de «ganancia de función» de EE. UU. Las respuestas a las numerosas preguntas determinarán también cuánta confianza podrá seguir depositando la población de los países occidentales en sus instituciones y en sus servicios secretos.

-Traducido del alemán al castellano, para piensaChile, con apoyo de software

Fuente: RTNews