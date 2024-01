Luksic, Matte y Angelini: ministros de Boric se juntaron con la santísima trinidad empresarial

El registro en la plataforma de la Ley del Lobby de una tercera reunión, hasta ahora desconocida, que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo en la casa del lobista Pablo Zalaquett (UDI), completó la lista de encuentros de ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric con la santísima trinidad de los conglomerados empresariales. En efecto, luego de que se conociera dicha información quedó claro que los actuales secretarios de Estado no solo se reunieron con los gremios de las AFP, los bancos y las pesqueras, sino que en el domicilio del exalcalde Zalaquett compartieron la misma mesa con ejecutivos de la minera de los Luksic, de la generadora de los Matte y, aunque la ministra Carolina Tohá dijo que no fue lobby, de la distribuidora de combustible de los Angelini; es decir, de los tres más grandes y poderosos grupos empresariales de Chile.

Cabe mencionar que el Presidente Gabriel Boric instruyó a los seis ministros que hasta ahora se sabe que estuvieron en el departamento de Pablo Zalaquett en Lo Barnechea a “reevaluar” subir antecedentes a la plataforma de la Ley del Lobby. El Mandatario también los llamó a responder en el menor tiempo posible los oficios enviados por Contraloría a raíz de los polémicos encuentros en el domicilio del exjefe comunal de Santiago.

Los encuentros con ejecutivos de los grandes conglomerados empresariales del país se desvelan en momentos de una intensa actividad en materia de libre competencia. Recordemos que en septiembre de este año el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abrió las puertas para dividir a los grandes grupos económicos, algo que algunos economistas y académicos vienen reclamando hace más de 50 años. Entre los grupos más afectados están precisamente los Luksic, Matte y Angelini.

Ante esto, los grupos económicos comienzan a blindarse y han fichado a expertos en libre competencia. Según consignó Diario Financiero, Angelini, Yarur, Luksic, Matte y el grupo Falabella están armando sus equipos legales de cara al proceso de recomendación normativa que lleva adelante el TDLC.

La tercera reunión de Maisa Rojas

Hasta ayer, solo dos reuniones de la ministra del Medio Ambiente en casa de Zalaquett eran conocidas y habían sido publicadas por otros ministros, señalando la participación de Rojas en las “divinas comidas”. Tales son los casos de la reunión del 29 de agosto, reportada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), en la que los secretarios de Estado se reunieron con los vicepresidentes de la CPC y la Sofofa, y la reunión del 11 de noviembre, inscrita por el ministro de Economía, Nicolás Grau (CS), señalando un encuentro con los principales ejecutivos de las salmoneras.

No obstante, Maisa Rojas reportó una tercera reunión hasta ahora desconocida, según reveló Interferencia.

Por una hora y media, el 19 de octubre de 2023, en el domicilio de Pablo Zalaquett, la titular del Medio Ambiente se reunió con Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic; Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, generadora eléctrica del grupo Matte, y Ximena Corbo, directora de CMPC, la forestal de los Matte. También asistió Claudia Sánchez, de CMPC. Asimismo, estuvieron presentes Rodrigo Sarquis Said, presidente de Blumar y primo de Pablo Zalaquett Said, así como su socio Andrés Santa Cruz, ex presidente de la SNA y la CPC, a los que suman otros ejecutivos de empresas del área de la salmonicultura, la construcción y las asesorías, según el registro público de la reunión.

La lista de Tohá

Por su parte, pese a afirmar que en sus reuniones no hubo lobby, la ministra del Interior, Carolina Tohá, publicó los nombres de los 19 empresarios que participaron en la reunión a la que asistió en la casa del exalcalde Zalaquett.

El listado fue requerido por el Consejo para la Transparencia, luego de semanas en donde distintos ministros del Presidente Gabriel Boric han dado que hablar por reunirse en casa de Zalaquett. Por tal motivo, el mismo mandatario los citó para reevaluar si dichas reuniones debían ser registradas por la Ley de Lobby y que debían responder con prontitud los requerimientos de Contraloría.

Según consignó el diario La Tercera, además de los nombres, Interior explicó que estos eran los que estaban invitados y “no implica necesariamente su asistencia“.

Fueron invitados al departamento de Pablo Zalaquett:

Holger Paulmann, presidente de la aerolínea Sky.

Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec (propiedad del grupo Angelini)

Gregorio Ruiz-Esquide, gerente general de Metlife Chile.

Agathe Porte, de la empresa BNP Paribas Cardif y Triciclos/Manuia.

Luis Felipe Gazitua, de CMPC (propiedad del grupo Matte) .

. Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital-Sura.

Ximena Corbo, de CMPC (propiedad del grupo Matte).

Renzo Corona, de Pwc Chile.

Andrés Echeverría, de Frontal Trust.

Mario Gazitua, de BCI Seguros.

Gonzalo Sarquis, de Sinergia Inmobiliaria.

Soraya Kasis, de Cial Alimentos.

Manuel Araya, de Entel.

Manola Sánchez de Banco BCI, CAP y Mall Plaza.

Andrés Merino, de AFP ProVida.

Manuel Sierra, de Clínica Indisa.

Julio Fernández, de Banco Falabella.

Karen Thal, de Icare.

Hermán Ubire, de Ripley Corp.

Tohá había sido consultada esta jornada sobre los nombres, remarcando que “no los conozco personalmente, son personas que vi una vez en esa reunión. Había una lista que nos dieron a nosotros, pero no los conozco”, agregando que “había gente del retail, transporte, sector financiero, muchos sectores”.

“No hay ninguna razón para, como alguien dijo por ahí, que estábamos tratando de ocultar los nombres”, dijo en la jornada.

Hasta ahora, solo el titular de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto van Klaveren, es el único ministro de los seis oficiados por Contraloría y que recibieron el telefonazo del Presidente Boric que no ha registrado sus reuniones en casa de Zalaquett en la plataforma de la Ley del Lobby.

Ahora resta que la Contraloría se pronuncie sobre las reuniones en el departamento de Pablo Zalaquett, una vez que los ministros hagan llegar sus informes con las explicaciones correspondientes. Ayer, en tanto, el fiscal nacional, Angel Valencia, indicó que de momento no han iniciado investigaciones penales al respecto, pero fue taxativo en asegurar que lo harán si llegan a detectar cualquier indicio de ilegalidad en las reuniones

*Fuente: El Mostrador