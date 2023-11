Murió Kissinger. Que el Mandinga lo ponga a fuego lento por la eternidad

Ha muerto Kissinger, un criminal de guerra, responsable de la muerte de millones de seres humanos en las guerras, intervenciones, bloqueos, golpes de estado y otras formas de crimen que él promovió con su política al frente de la actividad internacional de EE.UU. A pesar de esos crímenes, Kissinger recibió el «Premio Nóbel de la Paz«, un escarnio para sus víctimas. Reproducimos aquí un artículo del 2016, de la BBC, para mostrar lo que opinan un medio de sus aliados. El texto del título con que hemos presentado este artículo, y que ven arriba, es nuestro. Los ingleses no dirían eso. «Entre bueyes no hay cornadas»

La Redacción de piensaChile

30 de noviembre de 2023

El polémico legado de Henry Kissinger que sigue causando controversia en EE.UU.

13 febrero 2016

«Henry Kissinger fue uno de los secretarios de Estado más destructivos en la historia de este país».

«Ella (Hillary) habló de conseguir la aprobación, el apoyo o la tutoría de Henry Kissinger. Me resulta bastante sorprendente. Yo estoy orgulloso de decir que Henry Kissinger no es mi amigo. Considérenme alguien que no escuchará a Kissinger», afirmó Sanders en uno de los momentos más comentados del debate demócrata del jueves.