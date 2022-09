Estudiantes marchan por la Alameda, en Santiago de Chile 

06 de septiembre de 2022

🛑 URGENTE – Cientos de estudiantes secundarios marchan hacia el Palacio de La Moneda a minutos del inminente cambio de Gabinete @teleSURtv pic.twitter.com/LCVWpzqx3M — Paola Dragnic (@PaolaDragnic) September 6, 2022

Se niegan a aceptar que el proceso de reforma del texto Constitucional no sea redactado por un organo elegido por el el Pueblo. Aceptan el Rechazo ocurrido el domingo 4 de septiembre, pero esto no significa que el Poder Constituyente vuelva al Congreso o sea decidido por un Comité de Expertos. La Nueva Constitución debe ser redactada por un organismo popular y no por la elite política.