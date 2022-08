Abril de 2019: Carter a Trump: «China no ha malgastado ni un centavo en guerras» 

15 de abril de 2019

El ex presidente Jimmy Carter dijo a una congregación de la iglesia este fin de semana que había hablado con el presidente Donald Trump sobre China el sábado, y dijo que el comandante en jefe estaba preocupado porque Pekín había superado a sus rivales globales.

Según Emma Hurt, reportera de la filial de NPR WABE, Carter habló de la llamada durante su lección habitual de la Escuela Dominical en la Iglesia Bautista Maranatha en su ciudad natal de Plains, Georgia.

Carter, de 94 años, dijo que Trump estaba preocupado porque «China se está adelantando a nosotros», y sugirió que el presidente tenía razón para estar preocupado.

Dijo a la congregación que Trump temía la creciente fuerza económica de China. Los modelos económicos indicaban que China superaría a Estados Unidos como la economía más fuerte del mundo en 2030, y muchos expertos han dicho que ya estábamos viviendo en lo que se ha denominado el «siglo chino.»

Carter dijo que no «temía realmente ese momento, pero le molesta al presidente Trump y no sé por qué. No lo estoy criticando esta mañana», añadió, ante las risas de sus compañeros de iglesia.

Carter -que normalizó las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín en 1979- sugirió que el crecimiento vertiginoso de China había sido facilitado por una inversión sensata y favorecido por la paz.

«Desde 1979, ¿saben cuántas veces ha estado China en guerra con alguien?». preguntó Carter. «Ninguna. Y nosotros hemos seguido en guerra». Estados Unidos, señaló, sólo ha disfrutado de 16 años de paz en sus 242 años de historia, lo que convierte al país en «la nación más belicosa de la historia del mundo», dijo Carter. Esto se debe, dijo, a la tendencia de Estados Unidos a obligar a otras naciones a «adoptar nuestros principios estadounidenses».

En China, mientras tanto, los beneficios económicos de la paz eran evidentes. «¿Cuántos kilómetros de ferrocarril de alta velocidad tenemos en este país?», preguntó. Mientras que China tiene unos 18.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, Estados Unidos ha «malgastado, creo, 3 billones de dólares» en gasto militar. «Es más de lo que se puede imaginar. China no ha malgastado ni un céntimo en guerras, y por eso nos lleva la delantera. En casi todos los sentidos».

«Y creo que la diferencia es que si se toman 3 billones de dólares y se invierten en infraestructuras estadounidenses, probablemente sobrarían 2 billones. Tendríamos ferrocarriles de alta velocidad. Tendríamos puentes que no se derrumban, tendríamos carreteras que se mantienen adecuadamente. Nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de, por ejemplo, Corea del Sur o Hong Kong»,

dijo Carter a la congregación.

Antes de abandonar el púlpito, Carter señaló:

«No estaba comparando a mi país con China. Sólo lo estaba señalando porque casualmente recibí una llamada telefónica anoche».

La administración Trump sigue enfrascada en una costosa guerra comercial con China, aunque el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo el sábado que el final podría estar a la vista. «Creo que tenemos la esperanza de que nos estamos acercando a la ronda final para concluir los asuntos», dijo Mnuchin a los periodistas, según The Wall Street Journal.

Mientras tanto, se mantienen las tensiones militares por las reivindicaciones territoriales de China en el Mar de China Meridional y su continua insistencia en que la nación insular independiente de Taiwán acabará cayendo bajo el control de Pekín. Nos llevan la delantera. En casi todos los sentidos».

-Traducción del inglés al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Newsweek