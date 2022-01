EE.UU.: Juez de Texas ordena a la FDA que acelere la publicación de los documentos de la vacuna de Pfizer 

Ante una solicitud de una organización de abogados, la FDA norteamericana, había respondido que podía procesar 500 hojas diarias de la documentación que entregó Pfizer para que la FDA autorizara su vacuna. A ese ritmo de 500 hojas diarias, recién el año 2097 estaría entregando toda la documentación, pero… en EE.UU hay instancias de la justicia que operan con prontitud. Esta lentitud de la FDA sólo hace que crezcan las dudas sobre las vacunas.

La Redacción de piensaChile

Un juez federal de Texas ordenó el jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que hiciera públicos los datos en los que se basó para aprobar la vacuna COVID-19 de Pfizer. Así lo informó el viernes la agencia de noticias Reuters. Se espera que el calendario del tribunal para la divulgación de datos dé lugar a la publicación de toda la información en un plazo de unos ocho meses.

La publicación llega así 75 años y cuatro meses antes de lo que la FDA dijo que debía responder a la petición de un grupo de médicos y científicos. Se calcula que han solicitado unas 450.000 páginas de material sobre la vacuna.

«El tribunal concluye que esta solicitud de la FOIA es de importancia pública primordial», dictaminó el juez de distrito estadounidense Mark Pittman en Fort Worth, Texas. La FOIA (Freedom of Information Act) es la base jurídica que rige la divulgación de datos por parte de los organismos federales y la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. Otras tareas menos importantes tendrán que pasar a un segundo plano y la agencia tendrá que organizar su trabajo de forma que cumpla los requisitos de la Ley de Libertad de Información:

«No hay asunto más importante en la Administración de Alimentos y Medicamentos en este momento… que la pandemia, la vacuna de Pfizer, la vacunación de todos los americanos. La agencia tiene la responsabilidad de garantizar que el público estadounidense esté satisfecho de que la aprobación en nombre de los Estados Unidos no fue precipitada».

En la demanda, la FDA, la agencia responsable de aprobar los medicamentos y las vacunas en Estados Unidos, no negó que tenía la obligación fundamental de publicar la información en la que se basó la aprobación de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, su oficina de la FOIA, con poco personal, sólo tiene capacidad para revisar y publicar 500 páginas al mes.

En su auto de cuatro páginas, el tribunal rechazó terminantemente el calendario propuesto por la autoridad. En lugar de publicar 500 páginas al mes, como proponía la agencia, ordenó que se entregaran 55.000 páginas al mes a los solicitantes. Esto significa que todos los datos de las vacunas de Pfizer deben publicarse antes del final del verano. La fecha límite es, por tanto, el final del verano de 2022 y no el de 2097, como preveía la autoridad.

En Alemania y en Europa también hay una disputa sobre la transparencia de los procedimientos de aprobación de las vacunas actualmente aprobadas. Por ejemplo, la Comisión de la UE sigue negándose a proporcionar al público información adecuada sobre las negociaciones llevadas a cabo por WhatsApp entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el director general de Pfizer. En cuanto a las peticiones de hacer público el curso de las negociaciones, la Comisión declaró que no estaba en posesión de la correspondencia. Los SMS y otros mensajes cortos son «por naturaleza de corta duración y en principio no contienen información importante sobre las políticas, actividades o decisiones de la Comisión».

La pregunta de si los mensajes de von der Leyen a Bourla han sido borrados, si siguen existiendo sin archivar o si la Comisión no tiene conocimiento de ellos, no fue respondida por un portavoz. Sin embargo, confirmó que los mensajes cortos aún no están registrados en el sistema Ares (el programa de archivo interno de la UE). En cualquier caso, actualmente «no hay posibilidades técnicas de registrar mensajes cortos». RT informó al respecto. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en la Unión Europea no se ha avanzado hasta ahora en la transparencia de los procedimientos de aprobación y adquisición de las vacunas Corona.

*Fuente: DE.RT

«Importancia primordial»: El juez ordena a la FDA que acelere la publicación de los documentos de la vacuna de Pfizer

Jenna Greene

7 de enero – Un punto para la transparencia.

Un juez federal de Texas ordenó el jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que hiciera públicos los datos en los que se basó para conceder la licencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer, imponiendo un calendario drásticamente acelerado que debería dar lugar a la publicación de toda la información en un plazo de unos ocho meses.

Hace unas semanas la FDA había informado que necesita 76 años para procesar la información de Pfizer antes de entregarla.

Eso es aproximadamente 75 años y cuatro meses más rápido de lo que la FDA dijo que podría tardar en completar una solicitud de la Ley de Libertad de Información por un grupo de médicos y científicos que buscan recibir un estimado de 450.000 páginas de material sobre la vacuna.

El tribunal «concluye que esta solicitud de la FOIA es de suma importancia para el público«, escribió el juez de distrito de Estados Unidos Mark Pittman en Fort Worth, quien fue nombrado para el cargo por el ex presidente Donald Trump en 2019.

La FDA no negó que tuviera la obligación de hacer pública la información, pero argumentó que su oficina de la FOIA, que cuenta con poco personal, sólo tenía capacidad para revisar y publicar 500 páginas al mes.

Aunque Pittman reconoció «los desafíos ‘indebidamente onerosos’ que esta solicitud de la FOIA puede presentar a la FDA«, en su orden de cuatro páginas, rechazó rotundamente el calendario sugerido por la agencia.

En lugar de producir 500 páginas al mes -el plazo propuesto por la FDA- ordenó a la agencia que entregara 55.000 al mes. Eso significa que todos los datos de las vacunas de Pfizer deberían ser públicos a finales de este verano y no, por ejemplo, en el año 2097.

Aunque la FDA no lo vea así, creo que Pittman hizo un gran favor a la agencia -y al país- al acelerar la producción de documentos.

He estado haciendo una crónica de esta lucha desde noviembre y he tenido noticias de lectores que decían que les parecía que había algo sospechoso, incluso nefasto, en el calendario propuesto por la FDA. Hacer pública la información lo antes posible puede ayudar a calmar las preocupaciones de los escépticos de las vacunas y convencerlos de que el producto es seguro.

Pittman en su orden también hizo un guiño a esto, incluyendo una cita del difunto senador John McCain, quien dijo que el excesivo secreto administrativo «alimenta las teorías de la conspiración y reduce la confianza del público en el gobierno».

Aun así, es probable que la FDA se vea en apuros para procesar 55.000 páginas al mes.

La oficina que revisa las solicitudes de la FOIA tiene sólo 10 empleados, según una declaración presentada ante el tribunal por Suzann Burk, que dirige la División de Gestión de Divulgación y Supervisión de la FDA. Burk dijo que un trabajador tarda ocho minutos por página «en realizar una cuidadosa revisión línea por línea y palabra por palabra de todos los registros que responden antes de presentarlos en respuesta a una solicitud de la FOIA«.

A ese ritmo, los 10 empleados tendrían que trabajar sin parar 24 horas al día, siete días a la semana, para producir las 55.000 páginas mensuales (y aún así se quedarían un poco cortos).

Pero, como señalaron los abogados de los demandantes Public Health and Medical Professionals for Transparency en los documentos judiciales, la FDA tenía en 2020 18.062 empleados. Seguramente algunos pueden ser enviados a echar una mano en la oficina de la FOIA.

Aaron Siri, de Siri & Glimstad, que representa a los demandantes, dijo en un correo electrónico que la decisión «se decantó por la transparencia y la responsabilidad«.

Sus clientes -un grupo que incluye a más de 200 médicos, científicos, profesores y profesionales de la salud pública, entre los que se encuentran algunos que han cuestionado públicamente la eficacia de las políticas de lockdown, la obligación de usar mascarilla y la propia vacuna- se han comprometido a publicar en su sitio web toda la información que reciban de la FDA.

El Departamento de Justicia, que representó a la FDA en el litigio, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves por la noche. Pfizer, que no es parte en la demanda, tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En su orden, Pittman dejó claro que la solicitud de la FOIA, aunque sea onerosa, tiene que ser una prioridad para la FDA.

Citando las observaciones realizadas durante la audiencia celebrada ante él el 14 de diciembre, escribió que «puede que no haya un ‘asunto más importante en la Administración de Alimentos y Medicamentos… que la pandemia, la vacuna de Pfizer, conseguir que todos los estadounidenses se vacunen'», y aseguró que la vacuna no era «‘precipitada’ en nombre de los Estados Unidos».

*Fuente: Reuter