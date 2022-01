“Los días que fuimos” 

7. El archivo con las obras podrá ser escrito en cualquier procesador de textos (no admitimos archivos PDF, si se envían en este formato no serán tenidas en cuenta) y deberá enviarse a nuestra casilla de correo oficial ediciones@avisnigra.ar una vez que se haya inscripto en nuestro website. El ciclo de inscripción queda finalizado y completo cuando usted nos envía las obras tras haberse inscripto, de lo contrario NO estará participando de la selección.