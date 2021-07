Cuba y el socialismo: «Huir tanto de la rutina como de la improvisación» 

De vez en cuando, revisamos el blog de Silvio Rodriguez, el gran cantautor cubano. Lo hacemos por el gran respeto que tenemos por su consecuente posición respecto de la Revolución Cubana y las luchas de nuestros pueblos contra el imperialismo. Partimos de la base que leyendo o escuchando algo suyo, aprenderé siempre algo nuevo. Hoy, no ha sido la excepción y de su Blog «Segunda Cita», tomamos este artículo que les entregamos a ustedes, para poner en vuestras manos antecedentes que les ayuden a comprender la complejidad de los procesos sociales, que avanzan por el camino de la transformación social, económica, política y cultural. Estamos seguro que de esta lectura, también ustedes aprenderán.

Hemos dicidido alterar el orden de los textos y poner al comienzo, lo que el autor, puso como «Notas Finales«, por la sencilla razón de que así se darán cuenta de quien escribe el texto. No es muchacho, ni ‘un ciudadano más’, es alguien que sabe de lo que escribe, y lo hizo no hoy, sino que lo hizo, como el lo escribe, hace 42 anos.

NOTAS FINALES.

Estas palabras citadas hasta aquí las escribí hace 42 años como parte final del discurso de clausura que pronuncié en la clausura del Congreso Constituyente de la ANEC el 14 de junio de 1979, cuando Diaz Canel y los principales dirigentes que ha relevado a la dirección histórica estaban aún en la adolescencia o primeros años de juventud

Lo elabore y pronuncie a nombre de la máxima Dirección del Partido y del Gobierno.

Su texto completo fue revisado y aprobado personalmente por el compañero Fidel.

En aquellos momentos yo era miembro del CC, Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ministro Presidente de la JUCEPLAN (actual MEP) y Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía.

En él se expresó el criterio y la orientacion oficial de entonces sobre los temas tratados.

Después, en los años 80 del pasado siglo, vinieron los problemas de la Deuda Externa, la agudización del bloqueo por nuestra participación en la Guerra de Angola y en otras acciones internacionalistas, errores nuestros en la dirección de la economía en los que yo tuve mi cuota de responsabilidad, se iniciaron los problemas con la URSS y el Campo Socialista hasta su desaparición en los años 90 y 91, las leyes, Torricelli y Helms Burton tratando el imperialismo de darnos el “jaque mate”, el extraordinario impacto negativo de todos estos acontecimientos en toda nuestra economía y sociedad en general que nos obligaron a una situación de subsistencia al que todos conocemos como Periodo Especial en Tiempo de Paz, el pudimos enfrentar e ir superando solo a la genialidad, firmeza y autoridad histórica de Fidel.

Ello interrumpió e impidió el que los propósitos que aparecen expuestos en ese discurso de clausura del Congreso constitutivo de la ANEC fuesen logrados.

A partir del 2008 comenzaron a retomarse dichos objetivos en el contexto de una nueva y totalmente diferente situación interna y externa. Es aproximadamente a partir del 2011 que se plasman en acuerdos y Lineamientos aprobados en Congresos del Partido que tienen en cuenta el sentido del momento histórico y la disposición a cambiar todo lo que debe ser cambiado orientados por Fidel

Por razones no siempre justificadas ni explicables desde mi punto de vista, los cambios de que estaba necesitado nuestro modelo económico y en general nuestra sociedad, no se acometieron en momentos tal vez más propicios que los actuales y se produjeron atrasos y demoras cuyos efectos negativos hoy experimentamos.

Sin embargo, ya no era posible esperar más y, es ahora – con el agravante de un bloqueo agudizado por la política de ensañamiento con Cuba practicada por Trump y continuada hasta ahora por Biden y en medio de una pandemia generalizada que ha trastornado a toda la economía internacional y a la vida habitual del mundo y de todos los países incluyendo el nuestro que atraviesa hoy por una fase crítica -, cuando se han retomado con fuerza las tareas el ordenamiento económico del país, que realmente es un reordenamiento y que se le da continuidad a objetivos y políticas que ya se habían planteado hace 42 años sobre la base de principios y normas de conducta también presentes ahora.

domingo, 11 de julio de 2021

Mensaje de Humberto Pérez

ME SUMO A BENAVIDES, FERRAN, SAUTIE Y VASCOS EN SUS APREMIOS Y EN APOYO A DIAZ CANEL.

El compañero Diaz Canel, en la última reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de junio insistió con énfasis y energía en lo que viene planteando reiteradamente en sus discurso desde hace tiempo en relación con las políticas, medidas y conducta a seguir por cuadros y funcionarios en el proceso de implementación de los acuerdos de los últimos Congresos del Partido respecto a la transformación del modelo económico y social según lo formulado principalmente en la Conceptualización y otros documentos partidistas y refrendada e incluida en la Constitución de la Republica recientemente discutida y aprobada por el pueblo.

Diaz Canel llamo a “combatir constantemente la mediocridad, el acomodamiento; a desechar todo lo ineficiente, todo lo que frene”. Dijo que “es necesario resistir creativamente, no podemos mantener un estado de confort a ver qué pasa”. Señalo que, por ejemplo, los cambios en el sistema empresarial están inmovilizados.

Y con realismo, exigencia y espíritu autocritico, planteó que «Nuestro pueblo está esperando que luego del Congreso conduzcamos al país a superar esta situación y va a evaluar el trabajo del Partido y del Gobierno por sus resultados. No solo por resistir”.

Cierto que en las últimas semanas la pandemia de la Covid 19 se ha agudizado, extendido y alcanzado índices de contaminación y letalidad por encima de lo esperado y esto ha obligado a concentrar la atención de la Dirección del país y de sus principales cuadros y dirigentes en enfrentar esta nueva y crítica situación.

Pero esto no significa que no sigan teniendo actualidad y validez los planteamientos de Diaz Canelen el Consejo de Ministros.

Por ello me sumo a los apremios que han hecho en sus últimas manifestaciones escritas los compañeros Benavides, Ferrán, Sautie y Vascos ante los “lastres conservadores” que refiere Sautie y “la contumacia romántica” que plantea Ferrán en su estilo peculiar, apreciables en nuestro escenario político.

Como añadiera Silvio, se trata de “sacarnos los palos de las ruedas … “Nos va la vida en ello”, como diría Aute”.

Yo por mi parte comparto todo lo dicho por estos cuatro compañeros sobre lo principal y más determinante que está atrasado en nuestro quehacer económico y no voy a añadir nada adicional por el momento.

Solo quiero incorporar de mi cosecha algo que escribí hace ya algún tiempo y que me parece converge con el discurso actual de nuestra nueva Dirección del país, en particular con la acertada, firme y de principios conducción de Diaz Canel.

Pudiera cobijar estos fragmentos, lo escrito por mi hace un tiempo, bajo un título que pudiera entenderse pretencioso, pero que responde a las circunstanciasen que fue escrito y a los objetivos a lograr en aquel momento dado.

Al final me referiré a dichas circunstancias y momento histórico.

TAREAS Y DEBERES INMEDIATOS, MEDIATOS Y A LARGO PLAZO DE LOS ECONOMISTAS Y ACTIVISTAS ECONOMICOS DE TODAS LAS JERARQUIAS, NIVELES Y ESPECIALIDADES.

A los economistas, a los dirigentes de mayor o menor jerarquía, funcionarios de mayor o menor nivel, especialistas universitarios o medios en una u otra actividad: planificadores, financistas, estadísticos, contadores, analistas, nos atañen todos estos problemas y debemos sentir la responsabilidad de ayudar a resolverlos porque es una obligación social nuestra.

A la vez tenemos que trabajar en los planes a mediano y largo plazos porque sólo a través de ellos podemos aspirar a resolver de manera permanente y estable los problemas de fondo de nuestro país.

Las vías para el desarrollo de nuestros fondos exportables y las formas para su estimulación; el lograr de un uso más racional de nuestros recursos; la decisión acerca de la inversión más productiva de nuestros medios; la decisión acerca de las formas organizativas más ágiles, menos burocráticas; la solución a todos los problemas y trabas que aún tienen nuestros mecanismos de gestión económica.

En definitiva la creación de las condiciones para la satisfacción creciente de las necesidades de nuestro pueblo, para la solución de sus problemas dependerá en gran medida del trabajo que desarrollamos los economistas frente a todas y cada una de estas cuestiones, y debemos estar conscientes de esa responsabilidad, desde los que ocupan cargos de cierta jerarquía en la conducción de las actividades económicas de nuestro país, hasta los que desarrollan la labor más sencilla en las empresas o unidades económicas.

Sobre todos nosotros pesa el compromiso de ayudar a darles solución a estos problemas, de contribuir con la dirección del Partido y el Gobierno a lograr el desarrollo de nuestro país, a conquistar ese desarrollo con inteligencia, con tesón; conscientes de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que somos un país pobre, con escasos recursos naturales, sin fuentes energéticas propias, de limitada extensión geográfica, … sometido a las presiones, al bloqueo y al sabotaje económico del imperialismo; teniendo en cuenta que por todo esto se hace necesario desplegar una mayor iniciativa creadora y proponernos objetivos realistas a partir de estas circunstancias.

Las soluciones que tenemos que encontrar tienen que ser sobre la base de la máxima eficiencia en el uso de los recursos disponibles; somos economistas de un país pobre y como tales tenemos que buscar las soluciones correspondientes. Los problemas de nuestro pueblo no pueden resolverse a partir de propuestas y de medidas que impliquen gastos abundantes de recursos o que presupongan la exigencia de recursos imposibles de obtener; tienen que ser propuestas y medidas principalmente y en primer lugar en el campo de la eficiencia de los factores subjetivos, de la organización de la economía, del aprovechamiento máximo de sus recursos…

Dedicar el peso fundamental de nuestros recursos al desarrollo, a lograr eliminar las debilidades de nuestra economía, y en actividad de ortopedia económica, modificar su estructura aún deformada, asegurando a las generaciones futuras, las condiciones adecuadas para la satisfacción de sus necesidades racionales sin las dificultades, incertidumbres, inestabilidad y zigzagueos de la situación actual.

Ese es nuestro deber actual, esas son nuestras posibilidades actuales, ese es el único camino serio, responsable y honesto que, como economistas dirigentes, funcionarios y especialistas, debemos seguir ante nuestro pueblo, ante el cual no podemos hacer ningún tipo de demagogia, ante el cual debemos hablar con toda sinceridad ante el cual estamos obligados a explicarle e informarle sobre el porqué de una u otra política, el porqué de una u otra medida, convencidos de que si es justa, si es razonable el pueblo la entiende y la apoya, porque es un pueblo revolucionario, un pueblo con una alta conciencia demostrada en todas las ocasiones.

Pero eso sí, debemos demostrarle también que somos responsables, que somos capaces, que usamos adecuadamente los recursos que él crea con su esfuerzo y con su sudor, que sabemos ahorrarlos, invertirlos correctamente y administrarlos con diligencia, celo, honestidad y eficiencia para lograr, dentro de nuestras posibilidades, lo que es el objetivo fundamental del socialismo: satisfacer las necesidades racionales de la población. El pueblo tiene derecho a pedirnos cuenta por nuestro trabajo económico y nosotros el deber de rendirle cuenta.

La tarea principal de todos nosotros es hacer que nuestro mecanismo económico en todos sus engranajes funcione como una maquinaria perfecta, permanentemente aceitada; que permita en su funcionamiento que los problemas deban recorrer el camino más corto para su solución, la que debe ser conseguida con la menor cantidad de recursos posibles.

Esto hay que lograrlo en el proceso de confección de nuestros planes, en la elaboración de nuestras normas de trabajo y en su cumplimiento…, en la organización de la producción en el interior de cada fábrica y de cada granja; en la organización de las relaciones entre unas y otras empresas de la economía; hay que lograrlo en la elaboración de nuestras normas de consumo materiales; en la elaboración y manejo de nuestras normas de inventario, hay que lograrlo en el proceso de elaboración de nuestros proyectos constructivos; en la elaboración de las normas de tiempo necesarias para la ejecución y puesta en marcha de nuestras inversiones; en la organización de nuestro transporte y en las normas por las que debe regirse.

Debemos trabajar incansablemente por lograr estos propósitos y como una tarea de primer orden está la de aplicar consecuentemente todo lo establecido … corrigiendo sobre la marcha los elementos erróneos que pueda tener, pero sobre todo y en primer término cumpliendo lo ya establecido de manera estricta y rigurosa; eliminando rápidamente todos los momentos de indisciplina económica y financiera que se manifiestan entre nosotros.

No dejarnos ganar por la impaciencia ni tampoco abandonarnos a la apatía ante los problemas y dificultades. Huir tanto de la rutina como de la improvisación.

Son múltiples las tareas concretas que debemos abordar los que trabajamos de una u otra forma en el frente de la economía, en otros muchos aspectos: es necesario precisar las vías para determinar y lograr la eficacia económica de las distintas ramas incluyendo las de la esfera improductiva, Es importante esclarecer todos los aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados con este tema, determinar en qué sentido y hasta dónde es eficiente el crecimiento que debe tener una u otra de nuestras actividades; trabajar para precisar y esclarecer la eficacia de las investigaciones científicas con respecto a los fines del desarrollo económico … no frenando el progreso científico el cual requiere indispensablemente de la investigación … realizando ésta de la manera más eficiente y con el menor gasto posible de medios.

Es necesario precisar las proporciones más adecuadas que deben existir entre el consumo personal y social en nuestro proceso de desarrollo económico y qué variaciones deben irse produciendo en esas proporciones.

Debe trabajarse en el estudio analítico del balance de ingresos y egresos de la población; …se hace necesario profundizar en el análisis de la eficiencia del proceso inversionista y de la explotación de los fondos básicos a niveles de empresa, rama y sectores de la economía nacional, las vías para reducir los plazos de construcción, las cuestiones relacionadas con la política de reposición de los fondos en existencia, el estudio de la utilización de las capacidades de producción existentes en particular en las ramas industriales y las vías para su elevación; el análisis económico de las posibilidades de explotación de los principales recursos naturales: el agua, la tierra y los recursos de la plataforma, tomando en consideración la necesidad de mantener el equilibrio ecológico y la pureza del medio ambiente.

Es necesario profundizar en los análisis sobre el costo de oportunidad en divisas extranjeras a la hora de determinar una inversión donde se sustituye un equipo extranjero por fuerza de trabajo nacional. En relación con el proceso inversionista se hace indispensable mejorar nuestro trabajo, profundizar más en su análisis, … Ustedes, economistas que trabajan en los diferentes organismos y empresas, son los encargados de realizar esa labor y esa labor aún no se realiza como es debido. En muchas ocasiones llegan propuestas y tareas de inversión a las que les faltan datos, les faltan análisis, elementos que permitan llegar a una conclusión y en ocasiones se trata de inversiones que tienen una significativa importancia y en casos hasta cierta urgencia, pero que no se pueden decidir festinada e irresponsablemente y entonces el proceso de evaluación demora más de lo debido o los decisores se ven obligados a tomar decisiones de las que no se está totalmente seguros que resulten las más aconsejables ante la emergencia del objetivo o el argumento de aprovechar una coyuntura de mercado internacional que aparece favorable. …

En el sector externo tanto para las exportaciones como para las importaciones es necesario llevar a cabo estudios de mercado serios y sistemáticos, examinando, para los renglones principales, los productores y consumidores de nivel mundial, el nivel tecnológico, grado de concurrencia, tendencias futuras, posibles niveles de precios y su dinámica y otros muchos factores que intervienen en estos aspectos.

Del análisis preliminar que estamos haciendo de los trabajos presentados por las comisiones que laboran en la confección de la estrategia de desarrollo se ha detectado en general una falta de estudio en los indicadores que conforman la eficiencia económica, así como de los factores que influyen directamente en su incremento.

La mayoría de estos estudios se basan en análisis y alternativas tecnológicas, en la introducción de nuevos equipos, pero hay ausencia de elementos económicos suficientes, que brinden la posibilidad de tomar decisiones desde el punto de vista económico.

Enfatizamos en la necesidad de que los trabajadores del campo económico refuercen su interés en la profundización de la aplicación del análisis sobre la eficiencia económica y de los factores que influyen directamente en ella.

Tenemos también que desarrollar un sistema permanente de pronósticos a largo plazo que abarque las principales ramas y sectores de la economía a fin de darles permanencia a los estudios elaborados para la estrategia de desarrollo …, de tal manera que siempre tengamos una perspectiva mínima de 20 años hacia el futuro que se vaya desplazando de manera lineal con el decursar del tiempo a la vez que se confeccionan paralelamente los planes quinquenales y sobre su base los planes anuales.

Es necesario perfeccionar la planificación territorial y los estudios referentes a los problemas de distribución territorial de las fuerzas productivas con la óptima utilización de los recursos naturales, así como la protección del medio ambiente; es necesario vincular en todas estas tareas a todos los compañeros que trabajamos o nos manifestamos en el campo económico; universitarios y técnicos económicos de nivel medio que laboran en empresas y unidades presupuestadas o en las distintas dependencias de los organismos del Estado, así como a los que ejerzan como profesores y también a los estudiantes de Economía; hay que vincular e intervincular la docencia con la práctica del trabajo económico concreto y a la inversa, y ambos con la investigación, cosa en la que tenemos serias deficiencias que superar y a la que debemos prestar una especial atención tanto los organismos estatales como los centros docentes correspondientes.

En nuestro trabajo frente a todas estas tareas no debemos olvidar nunca que debe ser realizado dentro de los principios en que se sustenta nuestro proceso revolucionario y que debe estar encaminado a lograr el desarrollo de la técnica, la eficiencia en el uso de los recursos, la satisfacción de las necesidades del pueblo y la formación del hombre nuevo que planteara el Che, sin olvidarnos tampoco que el esfuerzo que realicemos hoy, en toda esta tarea de aplicación y perfeccionamiento del Sistema de Dirección de la Economía y en la solución de nuestros problemas de desarrollo económico, dará a nuestro país mucha más fuerza y mucha mayor eficacia para cumplir sus deberes internacionalistas y cumplir sus obligaciones como destacamento del movimiento revolucionario mundial.

La Asociación Nacional de Economistas de Cuba está llamada a servir de vehículo … para favorecer que todos los economistas participen en estas tareas.

Abordemos nuestro trabajo inspirados en el ejemplo inmortal del Che, con la absoluta seriedad y profundidad que requiere, con audacia creadora dentro de los principios y los fundamentos científicos del MarxismoLeninismo, apoyándonos en la experiencia de los países socialistas, adecuada a las condiciones concretas de nuestro país, e incorporándole la dosis de sensibilidad humana y del sentimiento de amor hacia el pueblo trabajador sin los cuales no es posible concebir a un auténtico revolucionario como nos dijese el Che.

Asumamos nuestras responsabilidades con plena conciencia de su complejidad a la vez que, de su importancia y trascendencia, con el orgullo y la satisfacción de pertenecer a esta generación que le ha tocado vivir en una época de creación tan hermosa como la que vive hoy nuestra Patria y que ha tenido la oportunidad de contar con dirigentes de la magnitud histórica de Fidel y el Che.

