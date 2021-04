Carta de Raúl Zurita a Javiera Parada: “¿Por qué no estás bailando con tus compañeros?” 

Los medios de comunicación difundieron propaganda política del pre candidato presidencial de Evópoli Ignacio Briones en la que presenta a sus colaboradoras y colaboradores. Una de ellas es Javiera Parada, cuya participación en la campaña del candidato ha impresionado a millares. Unos de los más golpeados ha sido el poeta Raúl Zurita, que ha publicado en redes sociales una triste carta.

Querida Javiera Parada:

Qué dolor nos ha causado a tantos ver tu nombre encabezando el equipo de Ignacio Briones. Yo no soy nadie para hacerte reproches, pero son cientos de miles de nadie, millones de nadie que vemos los rostros de los muertos cubriendo el horizonte, vemos sus caras que ya no son, vemos sus brazos y sus manos hechas para el amor y no para ser una masa sanguinolenta y no podemos entender.

Pero tal vez es solo un mal sueño donde tú eres una niña y efectivamente estás con un vestidito blanco y nos dices: miren yo he sufrido mucho, yo ya he llorado mucho, mientras el vestidito blanco se te va llenando de sangre y entonces, y entonces ese nadie que soy y esos millones de nadie que somos, tendiéndote sus manos, te dirían con esa bondad profunda que tienen los humildes: sí tú niñita, sí, tú que has llorado tanto tienes el derecho de irte y estar con quien quieras y abrazándote te diríamos mucha fortuna niñita de blanco, mucha fortuna a ti con tu vestidito lleno de sangre.

Pero entonces se acaba el sueño y tu vestido de niña es un vestido blanco de mujer y es todo una puesta en escena tan burda, tan pueril, y nos decimos ¿pero cómo pudiste Javiera, cómo pudiste sentarte con ellos si estaban con sus metralletas en ristre? ¿Cómo pudiste conversar tú con ellos? ¿Cómo podríamos entenderte nosotros, los nadie, si siguen manchando con sangre nuestros pobres trajecitos blancos?

¿Por qué no estás aquí bailando Bella Ciao? ¿Por qué, Javiera, no estás bailando con tus compañeros?

Ah, y se me olvidaba, pero te lo digo ahora: con tus compañeros que te seguirán queriendo igual, como yo, como todos.

*Fuente: ElClarin