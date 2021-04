La resistencia en Francia, «para continuar bailando» 

Danser Encore Refrain-

Nous on veut continuer à danser encore

Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d’accords

Oh, non non non non non non – Nous on veut continuer à danser encore

Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d’accords

Nous sommes des oiseaux de passage

Jamais dociles ni vraiment sages

Nous ne faisons pas allégeance

À l’aube en toutes circonstances

Nous venons briser le silence

Et quand le soir à la télé

Monsieur le bon roi a parlé

Venu annoncer la sentence

Nous faisons preuve d’irrévérence

Mais toujours avec élégance Nous on veut continuer à danser encore

Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d’accords

Oh, non non non non non non Auto-métro-boulot-conso

Auto attestation qu’on signe

Absurdité sur ordonnance

Et malheur à celui qui pense

Et malheur à celui qui danse

Chaque mesure autoritaire

Chaque relent sécuritaire

Voit s’envoler notre confiance

Ils font preuve de tant d’insistance

Pour confiner notre conscience Nous on veut continuer à danser encore

Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d’accords

Oh, non non non non non non Ne soyons pas impressionnables

Par tous ces gens déraisonnables

Vendeurs de peur en abondance

Angoissants, jusqu’à l’indécence

Sachons les tenir à distance

Pour notre santé mentale

Sociale et environnementale

Nos sourires, notre intelligence

Ne soyons pas sans résistance

Les instruments de leur démence -Refrain-

Para seguir bailando Coro:

Queremos seguir bailando

Ver nuestros pensamientos abrazar nuestros cuerpos

Pasar nuestras vidas en una parrilla de acordes

Oh, no no no no no Queremos seguir bailando

Ver nuestros pensamientos abrazar nuestros cuerpos

Pasar nuestras vidas en una red de acordes

Somos aves de paso

Nunca dóciles ni realmente sabios

No juramos lealtad

Al amanecer en todas las circunstancias

Venimos a romper el silencio

Y cuando por la noche en la televisión

El buen rey ha hablado

Venimos a anunciar la sentencia

Nos mostramos irreverentes

Pero siempre con elegancia -Queremos seguir bailando

Ver nuestros pensamientos abrazar nuestros cuerpos

Pasar nuestras vidas en una parrilla de acordes

Oh, no no no no no Conducción, metro, trabajo, compra

Auto-atribución que firmamos

Tonterías por prescripción facultativa

Y ay del que piensa

Y ay del que baila

Toda medida de autoridad

Todo tufillo a seguridad

Ve cómo se desvanece nuestra confianza

Muestran tanta insistencia

Para encerrar nuestra conciencia -Queremos seguir bailando

Ver nuestros pensamientos abrazar nuestros cuerpos

Pasar nuestras vidas en una parrilla de acordes

Oh, no no no no no No nos dejemos impresionar

Por toda esta gente irracional

Vendedores de miedo en abundancia

Que acosan hasta la indecencia

Mantengámoslos a raya

Por nuestra salud mental

Nuestro bienestar social y medioambiental

Nuestras sonrisas, nuestra inteligencia

No seamos sin resistencia

Los instrumentos de su locura. -Coro-