CAM: «Frente a la intervención y las negociaciones que actualmente está realizando la empresa forestal Mininco en territorio lavkenche» 

Comunicado de Comunidades agrupadas en la CAM

A nuestra Nación mapuche y a la opinión pública en general. Las comunidades mapuche agrupadas en la Coordinadora Arauco Malleco CAM declaramos lo siguiente :

Frente a la intervención y las negociaciones que actualmente está realizando la empresa forestal Mininco en territorio lavkenche, específicamente en la zona de Lleu-lleu, queremos dejar en claro que rechazamos tajantemente las manipulaciones y sucios negociados que esta empresa lleva adelante a través de operadores políticos de la forestal, disfrazados de pseudo dirigentes territoriales mapuche, que están llevando a nuestro pueblo a un enfrentamiento interno con el objetivo de salvaguardar los intereses de las forestales.

-Como comunidades mapuche que formamos la CAM, una vez más dejamos muy en claro que legitimamos la violencia política y la autodefensa como armas legítimas de nuestro pueblo, para desarrollar la resistencia y el control territorial. Durante más de 20 años luchando en contra de nuestros verdaderos enemigos, las forestales, hidroeléctricas, latifundio y todo el aparataje represivo que sostiene la ocupación de nuestro pueblo, lo hemos hecho con apego a normas morales y éticas que nos hemos impuesto, en base a nuestro mapuche rakiduam y mapuche kimun, práctica política que es conocida por todos, donde el blanco de nuestra lucha siempre serán los intereses, la infraestructura y las propiedades del gran empresariado y su industria que devasta nuestro territorio. Es por lo anterior, que los Órganos de Resistencia Territorial de nuestra organización nunca actuarán en contra de la población civil, ni menos en contra de gente mapuche; las acciones que se desarrollan son básicamente sabotajes al gran capital.

-Rechazamos el intento de criminalizar y ensuciar la legítima lucha mapuche que llevamos adelante. Tanto de nuestra organización así como de otras organizaciones y comunidades en resistencia. Responsabilizamos de esto al gobierno de turno, agrupaciones de colonos anti mapuche y a pseudo dirigentes que nunca han sido parte de la lucha mapuche, como Santos Reinao, Arturo Millahual y otros reconocidos yanakonas que actúan como operadores políticos de partidos winka, pero que hoy también prestan su servicio a forestal Mininco. Frente a esta campaña sucia, reafirmamos nuestro camino de lucha territorial y política al continuar los proceso de recuperación de tierras y la resistencia a la invasión forestal.

-Hacemos un llamado a nuestra gente a no caer en el juego del winka, que intenta dividirnos y hacernos pelear entre nosotros. Lamentablemente, la intervención de Mininco, aparte de traer violencia y confrontación, sólo beneficia económicamente a unos pocos dirigentes, porque actualmente la mayoría de nuestro pueblo está decidida a expulsar a la industria forestal, debido al grave daño ambiental que está provocando en nuestro territorio ancestral. A nuestra gente mapuche les invitamos a no equivocarse de camino, jamás miraremos como enemigos a nuestros propios hermanos, pero reafirmamos que ante la idea de forestal Mininco de armar a mapuche para que defienda sus intereses, no aceptaremos ningún ataque ni agresión en contra de algún militante o dirigente de nuestra organización, así como de ninguna otra organización de la lucha Mapuche. Por lo tanto, hacemos un respaldo expreso y firme a nuestros militantes y dirigente que habitan la zona de Lleu lleu.

-Por último, con humildad hacemos un llamado a todas las expresiones más dignas de la lucha mapuche, que no se han vendido, que llevan adelante procesos de lucha y resistencia, y a la gente mapuche en general, a buscar la unidad en esta nueva etapa de lucha. Podemos ordenarnos y avanzar hacia un fin mayor, no permitamos que nuestras diferencias deje espacio a los yanakonas y traidores para que se termine instalando aún más la industria forestal, como un cáncer en nuestro territorio.

Pu peñi pu lamien, hoy es tiempo de ser más conscientes que nunca con la realidad que estamos viviendo, el avance de esta empresa no solo sería una derrota del territorio lavkenche, sino de todo nuestro pueblo nación mapuche, porque el daño y el perjuicio de esta industria, afecta de forma transversal a nuestra gente.

Amulepe taiñ weichan!!

Con resistencia y control territorial avanzamos hacia Liberación Nacional Mapuche.

Libertad a Daniel Canio y demás PPM.

Weuwaiñ, Marrichiweu!!

Comunidades agrupadas en la CAM:

-Lof Renaco Pastales, territorio nagche (Chol-chol )

-Lof Temulemu, territorio nagche (Traiguen)

-Lob inaltu leubu, Ranquilwe, territorio lavkenche (Tirua)

-Lof We futa rincón, territorio nagche (Lumaco)

-Lof Pichi Rukayeco, territorio nagche (Lumaco)

-Lof Huemal Curin, Territorio huilliche (Mafil)

-Lof Llollowenko, territorio nagche (Los Sauces)

-Lof Herrera Antifilo, territorio huilliche (Panguipulli)

-Lof Yeupeko, territorio wenteche (Vilcún)

-Lof Chivilcoyan, territorio lavkenche (Nueva Imperial)

-Lof Pidenco, territorio nagche (Lumaco)

-Lof Wenu Winkul, territorio nagche (Temuco)

-Lof Quelen-quelen, territorio lavkenche, (Cañete)

-Lof Wampo Mallin, territorio nagche (Galvarino)

-Lof Temulemu hico, territorio wenteche (Victoria)