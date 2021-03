«Rompan Todo»: ¿hablar del rock latinoamericano y no hablar de Mano Negra? Esperen… 

30.03.2021

…¡¡¡No jodan, vuelvan a hacer todo de nuevo!!!

Quiero primero que me disculpen al escribir en primera persona. Estaba estudiando el tema sobre el Canal de Suez hasta que me topé con un injusto documental (ya quizá «añejo») y dije: «no, no puedo dejar pasar esto».

Fue hace poco que, para matar el aburrimiento (en cuarentena), tuve que ver la serie documental de Netflix: Rompan Todo. Una serie muy entretenida sobre la historia del rock en Latinoamérica (estrenado el pasado diciembre) con sus anécdotas, personajes y bandas. Los países protagonistas eran México y Argentina, indiscutiblemente potencias en lo que al rock latinoamericano se refiere. Después seguían Chile, Perú y Uruguay –si no estoy equivocado–.

Todo iba bien desde el principio. El documental presentaba imágenes históricas del rock latinoamericano y las iban intercalando con imágenes actuales de sus protagonistas siendo entrevistados. Pero se llegó al final (después de… ¿seis capítulos?) y me quedé con una sensación de que faltaba algo. Y ese algo, por supuesto, era la banda de rock francesa Mano Negra.

¿Cómo se puede hacer un documental sobre la historia del rock latinoamericano y dejar afuera a Mano Negra? ¿A quién se le pudo ocurrir tamaño disparate? ¿Negar la influencia de Mano Negra en Latinoamérica? No jodan.

De la misma forma que tuvieron la gentileza de presentar a los artistas o bandas de españoles que influenciaron el rock en México, pudieron perfectamente haber tenido la gentileza de presentar a Mano Negra dentro del documental. No haberlos mencionado en ninguna parte, me parece una falta de respeto y falta de rigurosidad con el tema que estaban tratando.

Quieran o no, Mano Negra son parte fundamental del rock latinoamericano, aún siendo galos. Es innegable la influencia que tuvieron en el rock latinoamericano en los años 90. Toda esa energía desplegada por Latinoamérica se pudo notar en una época en que las bandas provenientes de «países desarrollados» eran muy escasas o nulas. Aquellos galos del «viejo mundo» se empaparon de la cultura latinoamericana y estuvieron allí, presencialmente, conociendo la realidad latinoamericana (a finales de los años 80 y principio de los 90) y sin dárselas de «rock star».

Tuve el privilegio de verlos en vivo en dos oportunidades en la República Dominicana, en mi época de adolescente. Estaban de gira por toda Latinoamérica junto a la compañía de teatro callejero el Royal de Luxe, en el Tour Cargo 92. Se trasladaban en barco y con el auspicio del gobierno francés.

Fue tan significativo escucharlos en vivo, en un país muy conservador, donde reina el merengue, no acostumbrados a escuchar bandas de rock de ese nivel que realmente habíamos quedado sorprendidos e inmovilizados con toda esa energía y mezcla de sonidos y ritmos. Realmente quedamos tiesos con los primeros acordes. ¡Todo el público quedó tieso! Tuvieron que ser los mismos integrantes de la banda los que bajaron del escenario para que comenzara la fiesta y todos comenzáramos a bailar pogo junto a Mano Negra.

Para un joven rockero adolescente, aquello era la gloria. ¿Y qué mejor que escucharlos interpretar la versión I Fought the Law de The Clash? Nunca después volví a escuchar a una banda con esa misma energía. Ni siquiera cuando escuché a mi «amada» banda de juventud los Sex Pistols cuando tocaron en Chile (1996).

Realmente me sorprendió que Mano Negra hubiera quedado excluida del documental Rompan Todo. Ni una palabra, ni una imagen, ni un acorde pudieron presentar sobre Mano Negra.

Aunque algunos no quisieran reconocer, la influencia de Mano Negra estuvo presente en bandas como Maldita Vecindad y los Hijos del 5to. Patio, Los Fabulosos Cadillacs, Café Tacvba, Aterciopelados, Todos Tus Muertos, etc. Es cosa de escuchar sus discos. El segundo disco, por ejemplo, El Circo de Maldita Vecindad claramente ya tenía influencias de Mano Negra en lo que se refiere a la energía musical que no tuvieron en su primer disco. Lo mismo sucedió con Los Fabulosos Cadillacs que llegaron a perder después cierta «timidez musical»; sus primeros discos no tuvieron la energía que luego tuvieron con sus discos Rey Azúcar (1995) y luego de lleno con Fabulosos Calavera (1997).

Incluso algunos de los participantes entrevistados para el documental, que no dijeron nada sobre Mano Negra, años antes ya reconocían la importancia que había tenido Mano Negra. Por ejemplo: en el año 2000, para el diario argentino La Nación, ya aparecía una nota periodística en la que el guitarrista Héctor Buitrago, integrante de Aterciopelados declaraba:

«Mano Negra ha tenido que ver de dos maneras distintas. En Colombia, las cosas eran muy raras porque los que trataban de mezclar rock con algo más folklórico no eran muy bien recibidos. Se tenía más aprecio a la música que venía de afuera. Pero cuando llegaron ellos y tocaron esa misma fusión de géneros, la gente lo aceptó. Por otro lado, Mano Negra ha influenciado en muchos grupos, consciente o inconscientemente, toda esta nueva ola de bandas. No es que el rock latino está gracias a ellos, pero sí tuvieron mucho que ver en esta historia».

Pero lo más curioso aún son las declaraciones, para el mismo diario, del productor argentino Gustavo Santaolalla (el mismo que aparece significativamente dentro del documental de Netflix). Con respecto a Mano Negra, señala:

«Estilísticamente marcaron algo que después influenció a muchísimas bandas, en lo musical y en lo conceptual, toda esa mezcla de estilos y ese espíritu festivo pero con contenido en las letras. Sin duda, fueron únicos. Siempre estuvieron muy a la vanguardia de lo que representa el movimiento en América Latina sin ser ellos latinos. Creo que dejaron su marca y cada uno la tomó a su manera. Desde Los Cadillacs hasta Maldita Vecindad, y desde Aterciopelados hasta Café Tacuba».

Por tanto, no es justo que se hable de la historia del rock en Latinoamérica y se niegue esa etapa significativa de los años 90 en la que Mano Negra jugó un rol muy importante al influir en la escena latinoamericana. Mano Negra les enseñó (a la escena latinoamericana) a ser más atrevidos y a jugar con cualquier ritmo o estilo, sin avergonzarse.

Sólo eso quería decir.

@NStolpkin