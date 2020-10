Periodista de The Times verificó información sobre iglesias incendiadas: Todo era falso

Aclaramos que esto que se difundió ayer es falso, no hay 100 gatos muertos, hasta el momento estarían todos bien, 4 gatos rescatados por bomberos desde dentro de la iglesia, uno está en una clínica veterinaria y en buen estado y las guaguitas habrían sido adoptadas por vecinos del mismo sector. Este es un lugar donde históricamente han vivido colonias de gatos, quienes los alimentamos, vecinos del sector y voluntari@s también lo mantenemos en reserva para evitar los dañen. La mayoría son gatos ferales o tímidos, están aclanados en familias y solo se acercan a quienes los alimentan. Agradecemos todas las muestras de afecto y mensajes. Estos gatos son parte de la comunidad, son protegidos por la comunidad y siempre estamos pendientes no los dañen, tienen su alimentación y agua segura, se van esterilizando en la medida que se puede. Nuestro trabajo como fundación es apoyar a cuidadores de colonias de gatos y a personas que alimentan y protegen a perros en calle, gestionamos alimento y tratamos de darles una vida digna en sus espacios y de hacer control de nicho para evitar siga el aumento de animales y con ello el sufrimiento, no sólo para los animales, sino que también para todas las personas que empatizan con ellos y quisiéramos ya no existiera más abandono y maltrato, ese es nuestro sueño, que todos los animales algún día sean vistos a través de los ojos humanos y respetados por el solo hecho de ser seres vivos. *Fuente: