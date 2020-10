El Sáhara Occidental y el proyecto de Ley de Memoria Democrática

Es hora – escribe Luis Portillo Pasqual del Riquelme- de dejar de mirar hacia otro lado. En pleno siglo XXI, el Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia de África. Y España es responsable de esa situación (…).

Alentado por la lectura del minucioso artículo del jurista y escritor, Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye, titulado “Apostillas al proyecto de Ley de Memoria democrática” y publicado en la revista digital ‘Crónica Popular’ (18 octubre, 2020), me apresuré a agradecer al autor el detallado estudio realizado para la elaboración de dicho artículo y desearle que sus “Apostillas” sean debidamente tenidas en cuenta por los responsables del Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Pero quise aprovechar también para incorporar mi propia “apostilla” en las líneas que siguen:

No soy jurista ni historiador, ni conozco este Proyecto de Ley, pero me pregunto si los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 -mediante los cuales el último Gobierno de Franco entregó el Sáhara Occidental (en aquel entonces, nuestra ‘Provincia 53’) a Marruecos y Mauritania, con las consecuencias que todos conocemos y que todavía hoy padece el pueblo saharaui- no son memoria democrática o memoria histórica.

En caso de no contemplarse en el mencionado Proyecto de Ley «La cuestión saharaui» -una importante cuestión pendiente de nuestra Transición a la Democracia-, es evidente que se trataría de una memoria muy selectiva, restringida y enormemente injusta.

Por sus responsabilidades legales, históricas y éticas, España, la España democrática, puede y debe desempeñar un papel primordial en la resolución definitiva del grave problema que los Acuerdos Tripartitos generaron, y no escudarse en los eufemismos en que han degenerado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre esta cuestión, claramente torpedeada por Marruecos, Francia y Estados Unidos.

Es hora de proceder a anular los mencionados Acuerdos Tripartitos (ya violados por Marruecos) y ponerse a la cabeza del -también eufemístico- Grupo de «Amigos del Sahara», del que España forma parte. ¡Quién lo diría!

Es hora ya de dejar de mirar hacia otro lado y ‘colocar el mochuelo’ a otros. En pleno siglo XXI, el Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia de África. Y España es responsable de esa situación. Memoria histórica y democrática. Y Justicia.

Muchas gracias por la atención. Hay que ponerse manos a la obra.

*Fuente: Canarias Semanal

Más sobre el tema:

Documentos de la CIA demuestran que Juan Carlos de Borbón colaboró para entregar el Sáhara Occidental

por Alfonso Lafarga (España)

Publicado el 3 agosto, 2020

Juan Carlos I habría entregado el Sáhara para afianzarse en el trono

por Medios

Publicado el 13 agosto, 2020

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp