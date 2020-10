Cristóbal Yessen, defensor de niños del SENAME, atropellado y luego brutalmente golpeado por tres desconocidos

Dirigente social Cristóbal Yessen fue atropellado y golpeado por desconocidos en Las Condes

defensor de El activista por los Derechos Humanos fue atacado por tres sujetos que descendieron de un automóvil tras atropellarlo.

Una grave situación vivió la tarde este viernes el boxeador y dirigente social, Cristóbal Yessen, en la comuna de Las Condes, luego de ser atropellado y brutalmente golpeado por tres desconocidos.

Los hechos ocurrieron en el sector de la Avenida Vital Apoquindo, en el sector oriente de la capital, donde tras ser impactado por el automóvil, según testigos, tres sujetos descendieron del vehículo para agredirlo de manera violenta.

Tras ser trasladado por vecinos a un centro asistencial, se confirmó que presenta una fractura expuesta de tobillo, cortes en el cuero cabelludo e hinchazón en sus pómulos producto de los golpes, encontrándose estable pese a la gravedad de los hechos.

Ante la situación, el diputado Jorge Brito (RD) fustigó con dureza los hechos “esto reviste un carácter especial porque Cristóbal es activista por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes del Sename (lugar donde Yessen estuvo hasta los siete años)”, dijo.

“No podemos tolerar que en nuestro país a dirigentes sociales o a cualquier ciudadano, le den una golpiza, lo atropellen por razones políticas y esto quede en total impunidad”, agregó el parlamentario.

En este momento tengo autorización de la familia para divulgar esta triste noticia.

Ayer por la tarde, tres o más cobardes atropellaron al querido defensor de los derechos de l@s niñ@s en SENAME, Cristóbal Yessen para luego, en el suelo, darle una golpiza que lo tuvo en situación crítica porque una de las lesiones que le causaron involucró una arteria.

Les pido, por favor, hacer viral esta información.

Cristobal este año ha sido sujeto a controles de identidad, según relata su padre, alrededor de 90 veces.

Ha vivido especialmente el último año hostigado permanentemente.

Que esto se haga público. Debemos defender a los defensores.

Qué se sepa.

Mientras más luz haya, más seguro estará Cristóbal.

Cristóbal Yessen: Diputado Brito denuncia atropello y posterior golpiza a boxeador y activista por DD.HH.

El diputado Brito denunció en redes sociales el atropello y posterior golpiza que sufrió Yessen. Según le relató la familia, desde el auto que lo impactó, se bajaron para pegarle, dejándolo en estado grave. “No permitiremos que suceda lo de hace un año, cuando Carabineros lo detuvo ilegalmente y lo golpeó”, aseguró.

El diputado Jorge Brito, junto a otras personas, utilizaron sus cuentas de redes sociales para denunciar el atropello y posterior golpiza que recibió Cristóbal Yessen, boxeador y activo defensor de los DD.HH., sobre todo de niños, niñas y adolescentes del Sename.

El parlamentario de RD escribió que “fue atropellado por un vehículo del cual se bajaron 3 personas a continuar golpeándolo. Está grave y la Brigada de DDHH de la PDI investiga este hecho criminal. Exigimos conocer toda la verdad y el rostro de sus agresores”.

“No permitiremos que suceda lo de hace un año, cuando Carabineros lo detuvo ilegalmente y lo golpeó, razón por la que puso una denuncia que no avanza en Tribunales. Estaremos atentos”, añadió.

El episodio al que se refiere Brito sucedió hace casi un año. El 30 de octubre del año pasado, Yessen denunció haber sido detenido y torturado por oficiales de carabineros que lo detuvieron.

“Es importante señalar que el cargo informado por el funcionario policial fue ‘hablar weas en redes sociales’ (…) Estuve detenido por varias horas, transcurso en el cual me torturaron, golpeando mi rostro, cabeza y manos, me arañaron mi abdomen y espalda, me provocaron un trauma serio en el ojo, que está siendo evaluado por la gravedad y podría llevar a una pérdida parcial de visión”, relató en aquel entonces.

Fuera de peligro

Por su parte, Patty Muñoz, Defensora de la Niñez, avisó que “afortunadamente Cristóbal Yessen está estable y espero que se recupere muy pronto. No dudo que así será porque es un luchador que no dejará que esta violencia inaceptable lo detenga, confío que la acción de @FernandoLealA permita que quienes le atacaron sean encontrados y sancionados”.

En tanto, la escritora Vinka Jackson compartió un mensaje de la familia del deportista y activista, en la cual agradecen la preocupación de la gente por su estado, transformando su nombre en la principal tendencia de Twitter.

