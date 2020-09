Indultos presidenciales, la estela de la Operación Gedeón y el Covid-19

Venezuela: Una mirada semanal X. (30/08-05/09).

La semana pasada terminó con puntos suspensivos, pues el presidente Maduro adelantaba que pronto habría importantes anuncios. El lunes se hacía público el decreto presidencial donde se indulta a poco más de un centenar de personas opositoras a la revolución bolivariana, ninguno de ellos ex-militares. Esta noticia estremeció el tablero político venezolano y marcó la agenda de discusión política semanal, en medio de las inacabadas deliberaciones y alianzas sobre las postulaciones para elecciones parlamentarias. También conviene presentar unas breves consideraciones sobre la operación Gedeón, dado los últimos acontecimientos en Colombia, que apuntan a no dejar cabos sueltos. No puede faltar nuestro acostumbrado reporte sobre el Covid-19 en nuestro país y finalizaremos con informaciones breves en el ámbito electoral.

Llegamos a diez entregas, es propicio el agradecimiento público a las compañeras y compañeros que traducen solidariamente al italiano, alemán y francés, así como a los editoras y editores de los portales alternativos que publican esta mirada semanal sobre Venezuela, tanto en América, como en Europa.

Indultos: Mas preguntas que respuestas

El presidente Maduro sostiene que el decreto que indulta a los opositores, es un gesto para la reconciliación y la paz, que debe allanar aún más, el camino para unas elecciones parlamentarias libres cualquier obstáculo. Esta decisión política pone una vez más a prueba a la escuálida oposición, pero también tiene repercusiones en las filas del chavismo. En el chavismo se observa un apoyo público mayoritario a la jugada que califican de estratégica, pero también hay manifestaciones de desacuerdo con esta decisión de “perdonar” otra vez. El comandante Chávez después del golpe de Estado de 2012, tuvo un gesto similar, con reacciones igualmente similares dentro del chavismo.

En la oposición, una parte esta alentada, pues vuelven a la palestra nacional, actores políticos que tienen una dinámica activa en diferentes planos, mientras que otra ve con recelo la incorporación de las personas liberadas, ya que supone agitar la competencia. Aunque muchos insisten en desconocer a Maduro, ninguno hasta ahora ha rechazado efectivamente este beneficio presidencial, salvo los que están en el extranjero.

En un plano subordinado se da un debate jurídico, pues se declaró que era un indulto a personas que estaban procesadas, lo que pareciera más oportuno denominarlo como sobreseimientos, que significa el cese de la acusación. También hay quienes discuten sobre los delitos que se imputaban a algunos de los indultados, que son calificados como de “lesa humanidad”, lo cual los excluye desde una perspectiva constitucional de cualquier beneficio. Como comenzamos afirmando, esta no es una medida judicial, por lo tanto esta discusión es un callejón sin salida; es una medida política, que obedece a un cálculo, que nos proporciona más preguntas que respuestas.

Se puede diferir o no con esta medida, que ratifica de nuevo quien marca la agenda política del país: el chavismo. Mientras que la oposición queda más confusa de cara a las elecciones y muchos de los indultados ya se están ocupando de sus postulaciones y exhibirán como estandarte, que ellos sí que han dejado la piel en la lucha, no como otros que no han padecido y sobre todo aquellos que están en el exilio dorado.

Esta decisión no es aislada, ni unilateral, forma parte de una dinámica no pública, donde no se han roto los diálogos y en los cuales participan actores nacionales y foráneos, dando cuenta del reconocimiento del chavismo como fuerza política vital y de allí las consideraciones para quienes le adversan, en contravía con el discurso público apocalíptico de los gringos. Así que no nos sorprendan nuevas decisiones.

Mirando al pasado, queda un sinsabor, pues Chávez permitió en 2012 que parte de la oposición continuara en el juego político y se la volvieron a jugar con la violencia. No hay garantías que ahora se acojan al camino de la paz, pues la ruta opositora, ya está más que claro que la marcan los gringos y la violencia para ellos sigue siendo su herramienta favorita.

Operación Gedeón. ¿Cabos sueltos? No. Todo atado y bien atado.

La denominada operación Gedeón fue una incursión armada en costas venezolanas de un grupo paramilitar, asesorado por una empresa estadounidense, que declaró haber sido contratada por el supuesto gobierno de Juan Guaido. En marzo de este año uno de los promotores, Cliver Alcala, un ex-militar de alto rango en la fuerza armada venezolana; declaró públicamente su vinculación con una operación. Posteriormente la operación se desarrolló, siendo neutralizada oportunamente en Venezuela. Acto seguido Alcala fue requerido por la justicia estadounidense y deportado a ese país, mientras que los detenidos en Venezuela fueron llevadas juicio y condenados rápidamente, gracias a la admisión de los delitos que se le imputaban.

Lo novedoso en esta semana es que el gobierno colombiano hizo el anuncio de la captura de cuatro venezolanos en su territorio, a los cuales la Fiscalía venezolana acusa formar parte de la organización de la denominada operación Gedeón. Afirma el gobierno colombiano que organizaban acciones contra el Estado colombiano.

Esta noticia nos indica que los verdaderos artífices de esta operación, es decir los organismos de inteligencia estadounidenses no dejan cabos sueltos, de tal manera que todos los involucrados quedaran de una forma u otra neutralizados o protegidos de manera discrecional. Comenzaron con Alcala y terminaron, por ahora con estos cuatro venezolanos detenidos, lo que significa que todos tienen información que puede comprometer significativamente, al gobierno colombiano y estadounidense. Mientras tanto el gobierno norteamericano buscará mecanismos para que los ciudadanos de su país, involucrados en acciones terroristas en Venezuela recuperen su libertad.

La fórmula 7 x 7 para afrontar el Covid-19

Finalizamos la semana de cuarentena radical, donde solo estaban permitido las actividades económicas esenciales. Ahora comenzamos otros siete días de flexibilización, lo que dinamizará la economía y permitirá que las ciudadanas y los ciudadanos puedan realizar algunos trámites en las entidades estadales.

Hasta este sábado cinco de agosto las fuentes oficiales reportaban el diagnostico de 52.165 casos, con una tasa de recuperación del 81 %, lo que significa que existen 9.739 casos activos, la mayoría sin presentar síntomas. La mayor parte de los casos activos siguen siendo atendidos por el Sistema Nacional de Salud Pública. Igualmente se informa que el número de pruebas por millón de habitantes se ha incrementado y ahora se ubica el 60.192, lo que significa que 1.805.766 personas hasta la fecha han sido examinadas, siendo como se dijo la semana pasada una de las tasas más altas del continente.

De acuerdo con el “Informe Estadístico Covid 19” del Centro Venezolano de Estudios sobre China, de fecha 03 de septiembre, Venezuela presenta leves variaciones en cuanto a las estadísticas que reporta, en relación a América del Sur. Sigue ocupando el octavo lugar, con una leve baja de la tasa de mortalidad a 0,81 %, mientras que la media regional baja igualmente a levemente a 3,18%. La tasa de recuperación en el país sigue en aumento y ahora se ubica en 81,35 %, por encima de la media regional (78,99 %). Los casos venezolanos representan el 0.76% del total de la región del sur de Nuestra América y las muertes el 0,19 %.

Breves electorales:

Finaliza el periodo para que las organizaciones políticas inscribieran sus candidatos. Informa el Consejo Nacional Electoral que se han inscrito más de catorce mil candidatos y candidatas. Hasta ahora muchas de las listas de postulados y postuladas, no son públicas, tanto del chavismo como su oposición.

De los postulados del chavismo solo se conoce la lista nacional, mientras que de la oposición lo novedoso fue las intenciones del opositor y dirigente de derecha Henrique Capriles de organizar la participación en el venidero acto electoral. En los próximos días podemos presentar una lectura de los postulados y postuladas.

El gobierno de los Estados Unidos de América, en concordancia con su política injerencista, ha dictado medidas coercitivas unilaterales que afectan a parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral, argumentando que forman parte de un fraude en desarrollo. Asimismo ha incorporado en la lista de “sancionados” al Procurador General de la Republica.

Si desea comentar este texto, solicitar que se profundice en un tema o cualquier otro asunto relacionado, puede escribir al autor jesusalbertorondon@gmail.com

