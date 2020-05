Estudios sobre la letalidad del Covid-19

1) Estudios de seroprevalencia de anticuerpos basados en la población.

Country Published Population IFR (%) Source Germany May 4 Heinsberg Cluster <0.36* Study Iran May 1 Guilan province <0.12 Study USA April 30 Santa Clara County 0.17 Study Denmark April 28 Blood donors (<70y) 0.08 Study USA April 21 Los Angeles County <0.20 Study

*) La IFR corregida es del 0,278% (ver página 9 del estudio).

2) Las tasas de mortalidad por infección de Covid-19 se basan en estudios de PCR controlados

Estudios de PCR controlada en subgrupos de población.

Country Date Population IFR (%) Source France May 10 Aircraft carrier 0.00 Report USA May 10 Aircraft carrier 0.09 Report USA May 1 Tennessee prison 0.00 Report Italy April 28 Health workers 0.30 Study USA April 17 Boston homeless 0.00 Report USA April 17 Boston blood donors 0.00 Report Greece April 16 Repatriations 0.00 Study USA April 13 NYC pregnant women 0.00 Study

3) Las tasas de mortalidad por infección de Covid-19 se basan en modelos

Modelos epidemiológicos o predicciones.

Country Published Population IFR (%) Source Switzerland May 11 Switzerland 0.40 Study France May 7 France 0.80 Study Global May 5 Global 0.17 Study India May 3 India 0.41 Study Italy

USA April 20 Lombardia

New York City >0.84

>0.50 Study China March 30 Mainland China 0.66 Study Ship April 17 Diamond Princess 0.13 Study China March 13 Wuhan city 0.12 Study China March 9 Mainland China 0.50 Study

4) Estudios adicionales de anticuerpos y PCR

Estudios adicionales de anticuerpos y PCR sin un cálculo de IFR. Estos estudios suelen determinar la prevalencia real de las infecciones recientes o actuales por Covid-19 en una población.

Country Published Population Type Source UK May 8 Health workers PCR Study Switzerland May 6 Geneva Sero Study Global May 5 < 65 years old PCR Study Japan May 5 Kobe City Sero Study USA May 2 New York State Sero Report Spain May 2 Health workers Sero Study Netherlands April 29 Blood donors Sero Study France April 23 Northern France Sero Study Iceland April 14 Iceland PCR Study

5) Porcentaje de muertes de Covid-19 en centros de atención, por país

Fuente: Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes (LTC Covid, May 3, 2020)

6) Edad media de las muertes de Covid-19 por país

La mitad de las muertes se produjeron por debajo de la edad media y la otra mitad por encima.

Country Median age

Source Austria 80+ years EMS England 80+ years NHS France 84 years SPF Germany 82 years RKI Italy 81 years ISS Sweden 86 years FOHM Switzerland 84 years BAG USA ~80 years CDC

Ver también:

Main article: Facts on Covid-19

*Fuente: SWPRS

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp